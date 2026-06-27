呼吸系統醫學邁向精準治療 專家倡預防與教育並重

呼吸系統疾病治療近年持續進步，由傳統治療逐步邁向「精準醫療」及「個人化醫療」，為患者帶來更具針對性的治療方案。醫學界指出，在創新治療不斷發展的同時，預防醫學、疫苗接種、控煙及公眾教育亦同樣重要，才能更全面守護市民呼吸健康。



呼吸系統醫學發展蓬勃

適逢香港胸肺學會成立40 週年及香港胸肺基金會成立30 週年，兩會聯同美國胸肺學院（港澳分會）於今明兩日（6 月27至28 日）在荃灣愉景新城舉辦「『肺』話多講——全民呼吸健康嘉年華」，冀提升大眾對呼吸健康的關注。香港胸肺基金會主席蘇潔瑩醫生於活動上致詞表示，基金會一直致力推動公眾健康教育及醫療科研發展，今次舉辦健康嘉年華，是實踐公眾教育的重要一步，希望透過社區活動，加深市民對呼吸健康的認識。

香港胸肺基金會主席蘇潔瑩醫生

香港胸肺學會會長雷美詩醫生指出，呼吸醫學近年發展迅速，嚴重氣道疾病治療較十年前已有明顯進步，現時已發展出多種針對性治療方案，推動治療邁向「精準醫療」及「個人化醫療」，有助改善患者生活質素。

香港胸肺學會會長雷美詩醫生

美國胸肺學院（港澳分會）會長黃慧賢醫生提醒，除了藥物治療外，預防醫學同樣是守護呼吸健康的重要一環。她指出，流感、肺炎球菌及呼吸道合胞病毒（RSV）等常見呼吸道疾病，都有機會引發重症，接種疫苗對預防重症十分重要，醫學界亦需持續加強健康教育，糾正公眾對疫苗的誤解。

美國胸肺學院（港澳分會）會長黃慧賢醫生

控煙與創新治療並行 守護市民呼吸健康

活動當日邀請衞生署署長林文健醫生及醫院管理局行政總裁李夏茵醫生出席致詞。林文健醫生表示，控煙是保護公眾健康及預防癌症最有效、最具成本效益的公共衞生政策之一，香港今年最新吸煙率已降至8.5 %的歷史新低。他又指，衞生署結核實驗室獲世衞評定為「跨國結核參比實驗室」，配合快速分子檢測、全基因組測序藥敏測試及新藥應用，進一步完善結核病防控工作。

李夏茵醫生則表示，醫管局過去持續提升呼吸專科服務，包括更廣泛引入肺癌標靶治療、免疫治療，以及將生物製劑納入嚴重哮喘等疾病的常規治療。她指出，多間醫院已引入電磁導航支氣管鏡及冷凍活組織檢查，近期更於部分醫院應用機械人輔助支氣管鏡，為早期肺癌診治提供更精準及安全方案。

免費測試及互動攤位

嘉年華亦邀請有「牛下女車神」之稱的兩屆奧運銅牌得主李慧詩，以及香港「長跑天后」姚潔貞到場分享，從運動員角度講解運動與肺健康的關係，帶出肺功能管理及日常呼吸健康的重要性。

現場除設有嘉賓分享外，亦會提供免費肺功能測試及FeNO 呼氣一氧化氮測試、攤位遊戲及健康教育活動，讓市民透過互動方式認識呼吸系統疾病。主辦機構表示，希望透過結合專業醫學資訊、公眾教育、學界參與及運動員分享，讓更多市民明白肺健康與日常生活息息相關，推動全民關注呼吸健康。