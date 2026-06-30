正廠藥Vs副廠藥 同藥未必同效？ 平衡效益你要知

許多市民都感受到，不管是偶爾的小病，還是需要長期服藥的高血壓、糖尿病等慢性病，藥費都愈來愈高。因此，當聽到有價較便宜的「副廠藥」時，不 少人自然都想了解多一些。那麼，究竟為何會有「正廠藥」和「副廠藥」之分？為何副廠藥會比較便宜？兩者的療效又是否一樣呢？

家庭醫生林永和指出，每一種新藥的面世，科學家均要經過漫長的科研歷程，實在是一項投資大、週期長、風險高的科研成果。由探索一個病變的原因開始，經由實驗室無數的反覆試驗，獲得足夠研究數據，才開始動物實驗，再進行大規模的臨床測試，釐定藥物的劑量、安全性、效力、副作用等數據，過程可能花上十多年的時間，耗資數十億美元，新藥最終才有機會獲得批核於臨床應用。這些新藥物被稱為「正廠藥」 / 「原廠藥」。

由於原廠藥推出市面後在專利期內經過廣泛且長期的臨床應用，其療效與回應率均擁有大量且完善的數據支持與測試驗證；這種穩定且透明的臨床追蹤紀錄，能更有效確保患者在服用藥物後的預期治療反應與安全性。

「副廠藥」一般只需要進行生物等效性研究，而不用作大規模的臨床和研究試驗。「副廠藥可切合不同人的需要，例如經濟條件較差或人口眾多的國家，開發副廠藥也是必須，可大幅降低醫療支出、提升藥物普及率。」林醫生表示，「首先，為了保護醫學界在藥物創新與原創性研究上的創造性價值，原廠藥設有專利期，例如十年，專利期過後才會公開藥方讓其他藥廠生產副廠藥。副廠藥無需重複做原廠藥的臨床研究，藥價自然較便宜，但要符合政府機構的監管標準，確保可達到和原廠藥的『生物等效』，才允許正式生產或進口。」

然而，要注意的是，「生物等效」並不等同「臨床等效」。林醫生解釋，「所謂臨床等效，即重複原廠做過的臨床試驗，包括『雙盲臨床測試』等，得出接近的臨床結果。但副廠藥不會重複原廠的臨床試驗，只會針對原廠提供的臨床數據進行比對，例如造出來的藥在血中濃度與原廠藥在規定範圍內接近，又或最高吸收水平接近等，只要

功效的近似程度在可接受範圍，便會被認為是『生物等效』，但並非『臨床等效』，因為說到底副廠藥並沒有做過正式的臨床研究。」

他強調，無論是服用原廠或副廠藥，均應依從醫生指示，按時、按量服用，切勿自行更改。 「如三高及慢性病需要長期治療，千萬不能因為症狀改善就自行停藥或換藥。即使藥物成分相同，不同藥廠製造的細微差異，仍可能對一些比較虛弱人士，如長者、腎功能不佳或多重用藥者造成血糖、血壓、膽固醇的波動。因此，若想更換藥物，務必先與醫生商量。服用原廠藥與副廠藥各有其考量因素，關鍵在於患者的實際療效和副作用表現；建議先諮詢醫生，再根據個人情況選擇合適藥物。」