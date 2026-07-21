「健康快車」埋站 免費為公立醫院病人醫白內障

白內障是年長人士常見的眼疾，患者由於眼球內的水晶體逐漸混濁而影響視力，唯一根治方法是以手術摘除混濁晶體，並植入人工晶體。而根據政府及醫院管理局最新數據，目前在本港公立醫院眼科輪候白內障手術的病人，約有6萬5千多人，最長可能需要輪候長達51個月。

自1997年起從香港出發，駛往內地為貧困白內障患者提供免費手術治療的「健康快車」，繼2016年把工作延伸至「一帶一路」後，今年宣布回航香港，為在公立醫院輪候冊內的白內障患者，提供免費跨境手術治療，到位於深圳羅湖口岸的「希華愛康健醫院」接受治療。

《健康快車免費白內障跨境手術計劃》啟動儀式

希瑪醫療集團創辦人、全國人大代表林順潮教授，在這計劃的啟動禮上表示：「近年香港面對人口老化的挑戰，公立醫院眼科服務需求殷切，不少基層人士輪候白內障手術的時間較長 。這次『健康快車』與深圳希華愛康健醫院的合作，以慈善行動為起點，為基層患者提供多一個選擇，適度紓緩香港公立醫院的輪候壓力。」

這次的計劃是先導性質，首階段提供200個名額，每名成功申請者可免費接受一隻眼睛的白內障復明手術。申請人須先通過初步篩查及醫護評估，之後到深圳希華愛康健醫院接受術前檢查，通過檢查後安排接受白內障手術並住院一晚，翌日早上再進行術後檢查。術前評估及檢查、白內障手術、一晚住院觀察、術後覆診，以及相關藥物和醫療消耗品均免費。而6月底時已有5名病人試行這計劃，到該院接受手術，該院副院長譚榮強教授表示病人為4男1女，全部手術時間在20分鐘內完成，手術後康復良好，視力回復至正常或接近正常。

林順潮教授表示，大灣區醫療融合長遠可在很多不同病症上紓緩本港公立醫療輪候情況。

林順潮表示，計劃首階段若申請者多於200人，會根據已輪候年期、雙眼整體受白內障影響情況等篩選，「例如已輪候多年，我們會擔心病人的白內障太『熟』，容易併發青光眼等嚴重眼病，因此會較優先。又例如病人雙眼都有白內障，為他其中一隻眼做手術對他幫助很大，因此也會較優先。」

他指出，大灣區醫療融合長遠可在很多不同病症上紓緩本港公立醫療的輪候情況，但關鍵是要先做好「數據互通」，「以這次《健康快車免費白內障跨境手術計劃》為例，合資格的病人要到深圳的醫院再做檢查，其實這未必是最好的，若已有數據互通，即深圳的醫院可在病人同意下取得他之前的檢查數據，就可和新數據作對比，例如發覺他的白內障比之前明顯惡化，整個治療方案就可能會不同。希望這計劃可為未來進一步完善跨境醫療合作機制累積經驗。」

出席計劃啟動儀式的除了林順潮教授和譚榮強教授，還包括健康快車香港基金主席譚耀宗先生，健康快車創會主席方黃吉雯女士，為這計劃捐贈100萬港元的信立泰藥業、葉澄海慈善基金會主席葉澄海先生等。

如欲查詢《健康快車免費白內障跨境手術計劃》詳情，可致電 2861 0862 。