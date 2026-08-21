眼睛健康｜手機深色模式能護眼？醫：黑底屏幕易致頭痛暈眩更傷眼

眼輪匝肌持續緊繃、頭痛甚至暈眩，這些症狀可能都與手機螢幕的底色設定有關。台灣三軍總醫院眼科特聘教授暨主治醫師呂大文指出，許多人誤以為深色模式能減輕眼睛負擔，實際上這樣的設定反而對眼睛造成更大壓力，白底或灰底才是相對溫和的選擇。



呂大文接受《中時新聞網》採訪時說明，深色模式下螢幕亮度降低、底色偏暗，瞳孔為了接收足夠光線會持續放大，眼周肌肉組織因此長期處於緊繃狀態，久而久之便可能演變為眼肩頸症候群。

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呂大文進一步指出，若本身已有老花眼，眼輪匝肌的緊繃情形會更加明顯，加上瞳孔不斷在放大與縮小之間切換，眼睛腫脹、頭痛或偏頭痛的症狀便容易隨之出現。

對於有時會在深色模式與一般亮色模式之間來回切換的使用者，呂大文表示，這樣的習慣同樣不利於眼睛健康。眼睛與大腦持續在兩種模式之間適應調整，可能進一步引發暈眩，中老年族群或交感神經較敏感的人，出現眼睛痠脹、頭痛、暈眩等不適的風險也相對更高。

呂大文舉出一名男性工程師的案例加以說明。該工程師長期將手機與電腦螢幕底色設定為黑色，因持續感到眼睛腫脹、痠澀而就醫，經檢查確認並無眼部疾病後，依照呂大文的建議將螢幕底色從黑色改為白色模式，原本的不適症狀此後逐漸消失。

針對現代人普遍長時間使用手機與電腦的習慣，呂大文建議，螢幕底色應選擇灰底或白底，並避免長時間連續盯著螢幕，應適時休息並將視線轉向遠方，以減輕眼睛的負擔。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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