韓國神級成分PDRN大拆解！1招擁無痛水光肌 徹底阻斷暗、黃、乾

近期美容界討論度最高的神級成分，絕對非「PDRN」莫屬！相信大家都留意到市面上推出了各種塗抹式的PDRN護膚品，但到底這些外塗產品是否真的有效？還是必須親身飛到韓國預約打水光針，才能見證美肌奇蹟？對於怕痛、預算有限或無暇經歷恢復期的女生來說，現在有福了！因為除了打針和塗抹之外，現在還有一種全新的美肌趨勢——「口服」PDRN！



拆解PDRN三大吸收途徑 無痛口服成全身美肌新趨勢

PDRN是從鮭魚或鱒魚精巢（精子）中提取的DNA，由於其與人體DNA序列高度相似，因此能有效促進組織再生與深層修復。目前市面上的PDRN產品主要分為三種吸收路徑：

• 打針（醫美注射／麗珠蘭）：能繞過皮膚屏障直接送入真皮層，見效極快（通常幾天內見效）。但缺點是具侵入性，過程需要敷麻膏並伴隨微刺痛，術後亦有短暫紅、腫的恢復期，而且每劑價格動輒數千至上萬元，更需自行安排諮詢醫生。

• 塗抹式（外用護膚品／精華面霜）：穿透角質層，用於表皮層至淺真皮層，優點是無痛無恢復期，數百元即可入門。缺點是見效速度中等，需要持之以恆日復一日地塗抹堆疊。

• 口服保健品：經腸胃消化水解，進入全身血液循環，帶來全身性的基底調補。不但100%無痛、零恢復期，更是高性價比的日常固定投資。相比起局部注射，口服能照顧到全身肌膚，由內而外透出光澤。

突破吸收屏障！醫學級脂質體技術實現4重細胞修護

想輕鬆體驗口服PDRN的威力，人氣Youtuber Chichi推介韓國製造的「Return PDRN 水光美白配方」！產品採用醫學級美肌配方REJUPRIZM™，結合7大核心成分，為肌膚帶來4重細胞級修護：

• Re-pair（修補屏障）

高純度PDRN鮭魚精華萃取能幫深層助修復受損肌膚，特別適合醫美療程後的脆弱肌膚。同時能填補真皮塌陷，撐起細紋、乾紋，有效增加肌膚彈力、減緩老化及改善暗沉，提升肌膚光澤。

• Re-brighten（美白淡斑）

蘊含白番茄萃取物，從源頭攔截紫外線，減少光老化導致的膠原斷裂，徹底阻斷「暗、黃、乾」的惡性循環 ；更採用特製醫學級「脂質體（Liposomal）奈米技術」包覆穀胱甘肽（GSH），能抵擋胃酸破壞，使活性吸收率最高可達一般還原型的20倍，極速去黃提亮，科研實證能10倍提升美白能力、12倍減少皮膚黑斑面積 。

• Re-hydrate（極致水潤）：超微細小分子的海洋膠原蛋白能迅速填補真皮結構，深層保濕鎖水，增加回彈水潤度，改善缺水乾紋、撫平細紋，重現飽滿水光感。

• Re-shape（緊緻重塑）：柑橘橙皮苷加上維他命C，強效抗氧化效果，根源抑制黑色素形成、淡化頑固色斑，並促進微循環，改善新陳代謝慢引致的慢性暗沉，重現白裡透紅，更可以去除浮腫，助你重塑緊緻V面輪廓。

逾9成用家認同改善膚質 見證肌膚逆齡奇蹟

產品的功效並非紙上談兵，臨床數據與真實反饋是產品成效的最佳證明。超過97%用家認同服用後能有效舒緩敏感泛紅、改善乾燥脫皮，並成功修補基底屏障！不少真實用家分享，1星期已見肌膚修復，2星期極速去黃改善熬夜氣色，持續服用1個月更達致膠原回彈鎖水、面部緊緻提拉，打造出全身亮皙白肌膚。日常保養每日1包，若想加強提亮或作醫美後修復，可早晚飽肚各服1包。產品為檸檬味韓國速溶顆粒，非常方便易入口。

KOL CHICHI大推Return PDRN水光美白配方，以前皮膚又乾又暗啞，毛孔粗大。幸好有PDRN水光美白配方，服食後即使零化妝都無問題！吃了2星期就看到膚色均勻了不少，重現光澤感，膚質水潤飽滿，一個月後面上的虎紋、細紋都「撐起哂」，皮膚非常光滑！

限時優惠！把握機會重拾水潤白滑嫩肌

準備好體驗細胞級的修復與美白了嗎？「Return PDRN水光美白配方」現已於萬寧、3ChemBio門市及官網正式發售！由8月7日至8月20日期間更推出限時9折優惠，一盒只需$269.1（原價$299）。立即行動，用最輕鬆無痛的方式，吃出水潤白滑的完美發光肌！

購買傳送門︰https://bit.ly/4z0oXAg

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