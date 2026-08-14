港人北上就醫新選擇　深圳遠東婦產醫院擁三級專科醫療實力

近年，港人北上消費的熱潮延伸至醫療服務。面對本港公立醫院專科輪候時間漫長、私家醫院收費高昂的雙重壓力，不少市民開始將目光投向大灣區的跨境醫療資源。其中，鄰近羅湖及文錦渡口岸的深圳遠東婦產醫院，憑藉國家三級專科醫院的權威資質、頂尖的三甲級專家團隊、高性價比的收費結構，以及專為港人打造的「一站式」醫療服務，成為不少香港家庭跨境求醫、體檢及產後護理的安心首選。究竟這間醫院在婦產科、醫養月子中心、口腔、消化內科等範疇有哪些專業優勢？本文將會為大家逐一介紹。



連續7年獲A級表彰 特設港人健康服務中心

深圳遠東婦產醫院於2009年創辦，屬三級婦產專科醫院，由美國KKR集團投資控股。醫院現時採用「羅湖總院＋龍崗分院」雙院區一體化運作模式，總建築面積約3.4萬平方米。根據院方資料，醫院連續7年獲評為「深圳市醫療服務質量A級單位」，更是深圳私立婦產專科醫院中的龍頭品牌，多年來累積服務超500萬深港客戶。

醫院羅湖總院位於深圳市羅湖區深南東路2097號，位處羅湖核心地段，距離羅湖口岸約3公里，經深圳地鐵2號線或5號線至湖貝站後，由G出口出站即達。院方亦設有「港人健康服務中心」，提供粵語諮詢、預約安排及費用結算協助，並與超過24家國際醫療保險公司建立直付合作，並接待來自35個或以上國家及地區的跨境醫療客戶。

專家全程守護 設醫療級月子中心

遠東醫院婦產科由原深圳市人民醫院婦產科主任、深圳知名婦產專家蘇放明教授及任利容博士領銜，組成三甲級MDT多學科團隊，提供由孕期、產前、產中至產後的全週期服務。院方表示，團隊可為孕婦提供從早孕到分娩的完整產檢安排，包括產前檢查、胎兒頸皮厚度（NT）測量、唐氏綜合症篩查、胎兒結構性超聲波檢查及妊娠糖尿病篩查等，協助準父母更全面掌握母嬰健康狀況。醫院獲官方認證為深圳市唯一可收治妊娠風險橙色等級孕產婦的社會辦三級專科醫院 ，具備處理高風險孕產個案及重症救治的能力。此外，醫院產科設有「擇醫擇時」服務，產婦亦可按個人意願選擇主診醫生，並靈活安排分娩時段，實現更個人化的生產體驗。

在分娩服務方面，醫院推行24小時全程鎮痛分娩管理及導樂陪伴分娩，並容許家屬全程陪檢、陪待產及陪產，包括剖宮產時進入手術室陪伴，讓產婦在生產過程中獲得更多支持。院方另設「點名助產士服務」，由具豐富經驗的助產士一對一跟進，提供更連貫的分娩支援。

遠東婦產醫院大婦科由王祥珍醫學博士領銜，率先引進海扶刀®聚焦超聲微無創消融技術，用於治療子宮肌瘤（子宮纖維瘤）及子宮腺肌症。該技術無需開刀，即可在體外對病灶進行精準消融，有助保留健康子宮組織，特別適合有生育計劃的女性。

針對產後媽媽的修復需要，盆底與產後康復中心引入AI溫控射頻、FemiLift CO2激光等醫療級設備，配合磁刺激、電刺激及手法康復治療，協助改善盆底鬆弛、漏尿及腹直肌分離等常見問題，並針對骨盆、腰腹及私密部位修復與調理。

位於醫院23至28層的月子中心，則主打醫療級母嬰照護，擁有16年母嬰護理經驗，是市內首家三級專科醫院背景的醫療級月子中心。中心依託三級婦產專科醫院背景，設有八大學科專家聯合巡診，並採用三級醫院感控標準。

與坊間月子中心不同，遠東採用「專業護士代替護工和月嫂」的護理模式，所有護士均持有護士執業資格。中心提供分階段科學月子膳食定制及24小時醫護在崗支援，為產後媽媽及新生嬰兒提供全面的醫療級照護。

跨境求診更靈活 一站式專科配套診療

除了婦產科及月子服務外，遠東醫院亦提供多個專科配套服務，當中包括口腔科、消化內科及皮膚科等，方便市民於同一醫療平台內完成不同需要的診療安排。

口腔科由原深圳市人民醫院口腔醫學中心主任黃盛興教授及資深正畸專家史艷萍主任醫師領銜，設有22個獨立診間，並配備意大利NewTom錐形束CBCT等影像設備。針對跨境求診人士難以頻繁往返深圳的情況，科室推出智能口掃儀及線上AI分析平台的隱形矯正跟進服務，患者上傳口內影像後，醫生團隊可在48小時內回覆進度，方便跨境工作或生活的人士持續跟進療程。兒童牙科方面，科室亦聚焦兒童齲齒防治與咬合誘導，透過較具互動性的診療方式，減低小朋友看牙時的抗拒感。

消化內科方面，由高年資主任醫師楊建榮及包新任副主任醫師領銜的MDT團隊負責，內鏡中心配備奧林巴斯CV-290電子胃腸鏡系統，用於消化道檢查及早期病變篩查。院方表示，科室推行「一日式」胃腸鏡檢查服務，將預約、腸道準備、無痛內鏡、復蘇及報告解讀等流程集中於同一天完成，真正即約即檢，方便跨境求診人士當日來回。部分套餐亦提供專屬健康管家、獨立休息區及住宿安排，滿足不同就診需求。

皮膚科則以中西醫結合為特色，匯聚多名擁有30年以上臨床經驗的資深醫生，主要針對痤瘡、色斑、脫髮、疤痕及妊娠紋等問題提供治療，同時處理濕疹、蕁麻疹及孕產期、兒童常見皮膚問題。科室引入多種診療及修復設備，結合臨床治療與皮膚護理方案，為不同年齡層患者提供較全面的皮膚科服務。

港人北上醫療新選項 全面醫療配套

面對本港專科輪候及跨境醫療需求增加，越來越多港人開始將目光投向大灣區跨境醫療資源。深圳遠東婦產醫院坐落於羅湖口岸附近，提供婦產、月子及多項專科診療服務，亦設有港人健康服務中心，為跨境求診人士提供多一個值得信賴的選擇，有需要人士可按個人情況了解相關服務安排。

深圳遠東婦產醫院

地址：深圳市羅湖區深南東路2097號（2/5號綫 湖貝站G出口）

查詢電話：0755-82613333；400-868-1988（香港）

（資料由客戶提供）