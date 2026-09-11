半夜腿抽筋盲目補鈣　62歲男血管阻塞慘截趾　醫揭血管問題警號

睡夢中突然被小腿劇烈抽筋的劇痛驚醒，是不少人的痛苦經歷。很多人第一時間以為是「缺鈣」或冷氣太冷受涼，隨即自行購買鈣片服用。內地一名62歲男子因腿腳頻繁疼痛、抽筋和發冷，誤以為是年齡大了體內缺鈣所致，於是便自行購買鈣片盲目補鈣。然而，補鈣不僅沒有緩解症狀，他反而出現了腿部發冷和跛行的情況，他只好前往醫院求求醫，最終被確診為下肢動脈硬化閉塞症，最終要做截趾手術。心臟科與內分泌科專家提醒，頻繁出現夜間抽筋，極有可能是「補錯方向」，甚至可能延誤背後隱藏的心血管疾病或糖尿病神經病變的黃金治療期。



OL危機｜長期久坐心血管風險急增 每30分鐘做1動作逆轉血管發炎

頻繁出現夜間抽筋，極有可能是「補錯方向」，甚至可能延誤背後隱藏的心血管疾病或糖尿病神經病變的黃金治療期。（AI生成圖片）

62歲男子腿抽筋盲目補鈣 竟是血管阻塞慘截趾

據《楚天都市報》報道，武漢新洲區一名62歲金姓男子因腿腳頻繁疼痛、抽筋和發冷，誤以為是年齡大了體內缺鈣所致，於是便自行購買鈣片盲目補鈣半年。惟症狀不僅沒有緩解，反而出現了腿部發冷和跛行的情況，其後該男子的左腳小腳趾甚至開始發黑，仍拖延了半個月，才由家人陪同到醫院求醫。

經武漢市中心醫院血管外科醫生診治，被確診為下肢動脈硬化閉塞症。這是由於動脈被血栓嚴重阻塞，導致左腿長期供血不足，已經發黑的小腳趾發生了壞死，最終要做截趾手術。醫生藉此個案提醒廣大公眾，不少患者常將腿部疼痛、抽筋等血管發出的警號，誤判為缺鈣，從而延誤了最佳治療時機。如果發現雙腳皮膚溫度不一致、單側發冷，應提防血管問題並及時前往血管外科就醫。

一名62歲男子因腿腳頻繁疼痛、抽筋和發冷，自行購買鈣片盲目補鈣。不僅沒有緩解症狀，他反而出現了腿部發冷和跛行的情況，最終被確診為下肢動脈硬化閉塞症。（AI生成圖片）

血管粥樣硬化 誘發肌肉缺氧痙攣

夜間肌肉痙攣（Night Leg Cramps）本質上是肌肉不自主地強直收縮。雖然電解質不平衡或肌肉疲勞是常見誘因，但美國權威醫療機構梅奧診所（Mayo Clinic）的專家指出，下肢血液循環不暢更是關鍵的隱形主因。當血管因粥樣硬化而變得狹窄，夜間平躺時下肢血流減少，肌肉組織在缺氧狀態下極易引發異常痙攣。

此外，長期血糖過高會損害末梢神經與微血管，導致神經傳導異常，同樣會頻繁發出錯誤的收縮訊號。根據美國醫學網站WebMD的分析，夜間抽筋若伴隨神經異常，往往與慢性病控制不佳密切相關。

當血管因粥樣硬化而變得狹窄，夜間平躺時下肢血流減少，肌肉組織在缺氧狀態下極易引發異常痙攣。（AI生成圖片）

普通抽筋vs病理性抽筋分辨法

許多人難以分辨普通抽筋與病理性抽筋。如果只是偶爾因運動量過大或補充水分不足引起的抽筋，經過適度拉伸即可快速緩解；但若是下肢動脈硬化或神經病變引起的異常，單純補充鈣質根本無法改善血管狹窄或神經受損的根本問題。

頻密發作伴隨2大症狀 應即時求醫

當夜間抽筋每星期發作超過2次，且伴隨「下肢皮膚冰涼蒼白」、「走路一段距離後小腿痠痛必須停下休息（間歇性跛行）」或「腳趾感覺麻木鈍痛」等症狀，便應提高警覺。這往往是周邊動脈硬化或血糖控制異常的徵兆，應盡快求醫進行血管超聲波檢查或血糖檢測。

當夜間抽筋每星期發作超過2次，且伴隨「下肢皮膚冰涼蒼白」、「走路一段距離後小腿痠痛必須停下休息」或「腳趾感覺麻木鈍痛」等症狀，便應提高警覺。（AI生成圖片）

突發抽筋急救法：切勿大力揉按

遇到突發抽筋時，切勿大力揉按緊繃的肌肉。正確做法是迅速坐起，將抽筋的大腿或小腿伸直，並用手將腳趾緩慢向身體方向拉緊（即向內勾），保持15至30秒直到肌肉鬆弛。平時除了保持充足水分與適度伸展外，慢性病患者更應定期監測血壓與血糖，從源頭維護血管健康。