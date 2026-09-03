假全麥麵包｜央視揭內地白麵包加色素扮全麥 食用隨時令血糖飆升

不少注重健康、想減重或者需要控制血糖的朋友，走入麵包店或超市，第一時間都會伸手拿架上那些啡啡黑黑的「全麥麵包」，覺得口感扎實、顏色越深就越有營養。如果你也是這樣選麵包，隨時已經跌入商家的「健康陷阱」！



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近日內地央視《每周質量報告》的一項調查引發熱議，節目踢爆市面上大量標榜「全麥」、「低脂控糖」的深色麵包，骨子裡竟然只是普通白麵包，甚至是靠添加色素硬生生「染」出來的產物。有人天天當作降血脂、減肥主食，連吃幾個月後體重和健康指標不跌反升，才發現自己一直在吃「假麵包」。

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「美顏化妝」的白麵包 焦糖色素的視覺障眼法

專家指出，真正的全麥麵包必須用上保留麩皮與胚芽的完整小麥研磨粉，原料成本高昂，而且因為纖維粗，出爐後的成品口感偏乾硬粗糙，甚至帶有微酸麥味。對於習慣鬆軟甜香的消費者來說，這種純正口感其實並不討喜。

看準大眾「既想要健康標籤、又抗拒粗糙口感」的消費心理，不少商家便想出一套兩全其美的「化妝術」。麵糰的核心基底依然是升糖速度極快的精製小麥粉，全麥粉往往只象徵性放少許甚至完全沒有。為營造出粗糧的健康賣相，店家只需滴入幾滴食用焦糖色素，就能將原本雪白的麵糰染成誘人的深褐色；最後再在麵包表面撒上少許燕麥片、芝麻或南瓜籽作點綴，輕易塑造出真材實料雜糧包的視覺假象。

這類「假全麥」的製作成本其實與普通白吐司相差無幾，但只要貼上「全麥」、「輕食」的光環標籤，身價隨即飆升數倍，商家的利潤極為豐厚。

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專家提醒：別把「全穀物」與「全麥」混為一談

（圖片來源：截圖自央視《每周質量報告》）

在選購這類產品時，很多人常常被包裝上的宣傳字眼搞糊塗，尤其是「全穀物」和「全麥」這兩個概念。營養專家提醒，全麥確實屬於全穀物，但全穀物絕不等於只有全麥，兩者不能混為一談。

全穀物：是一個大家族統稱，指的是所有保留了穀皮、糊粉層、胚乳和胚芽的完整穀物籽粒，除了小麥，還涵蓋糙米、燕麥、大麥、玉米、高粱等。



全麥：只是全穀物家族中的其中一名成員，專指由整粒小麥研磨出來的穀物原料。



換言之，所有真全麥都屬於全穀物，但全穀物製品不一定就是全麥麵包。有些產品雖然在包裝上印著「全穀物添加」，但實際上整體的全穀或全麥含量可能連四分之一都不到，其餘絕大部份依然是精製麵粉。

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越食越餓？「假全麥」的潛在健康風險

把染色的白麵包當作減肥、控血壓時的主糧，帶來的後果往往與你的健康目標背道而馳：

1. 血糖坐過山車



缺少足夠的膳食纖維作緩衝，精製麵粉進入人體後會迅速轉化為葡萄糖，導致血糖快速飆升。身體為了壓制高血糖，會大量分泌胰島素，反而促使脂肪囤積。

2. 容易飢餓、食慾反彈



高升糖指數（GI）食物消化極快，餐後血糖大起大落，往往吃完不到兩小時就開始心慌肚餓，不知不覺攝取了更多熱量。

3. 油脂與添加劑負擔



部份店家為了掩蓋假全麥的乾澀感，還會額外添加植物油、糖或人造黃油（含反式脂肪酸）來提升風味，結果一不小心就吃了一堆熱量。

避開「全麥陷阱」 3招學識睇穿真假

（圖片來源：截圖自央視《每周質量報告》）

如果不想再被無良商家的包裝牽著鼻子走，下次買麵包時，請可以參考以下三招：

第一招：看成份表「第一位」是什麼



法例規定食品配料表必須按用量多寡由多到少排列。拿起包裝先看背面，如果排在第一位的是「小麥粉」或「精製小麥粉」，代表它本質上就是白麵包。只有排在首位明確寫著「全麥粉」，才具備真全麥的基礎。

第二招：留意全麥實際佔比



看清全麥粉或全穀物的添加比例。如果標示的含量很低（例如只有5%或10%），其營養價值與普通白麵包相差無幾，嚴格來說只屬於風味麵包。若追求極致純粹，應挑選標明100%全麥粉、且未混合其他精粉的款式。

第三招：切勿「以貌取包」



天然全麥麵包的顏色通常呈現自然的淺灰褐色或雜褐色，內部組織密實，能看到細碎的麩皮顆粒，入口帶有天然麥香與粗糙顆粒感。如果一個麵包顏色極深但質地鬆軟如棉花、捏下去立即回彈，成份表又有色素或香精，那十之八九只是靠色素「易容」後的產物。

▼港式麵包熱量有幾多？（每100克計算）（按圖👇👇👇）

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