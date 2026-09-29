8大吸油蔬菜陷阱！魚香茄子椰菜超吸油 營養師教外賣走油法

香港打工仔生活節奏明快，平日午餐、晚餐大多依賴外賣或餐廳。不少正積極減重或注重健康的人士，在茶餐廳、兩餸飯、中式酒樓或大排檔點餐時，都會刻意「多叫一碟青菜」或選擇蔬菜類菜式，心想「多吃菜少吃肉，熱量一定低」。



然而，你以為吃得健康的青菜，隨時等於直接飲油落肚！台灣營養師楊斯涵提醒，蔬菜本身雖然熱量極低且富含膳食纖維，但經過特定烹調方式處理後，蔬菜會如海綿般吸附大量油脂與醬汁。



蔬菜本身不肥！問題全出在「烹調陷阱」

台灣營養師楊斯涵發文指出，許多人都有「吃蔬菜就代表低熱量」的迷思，但真正被忽略的關鍵往往是烹調方法與食材結構。為求達到視覺上的亮麗色澤、香濃口味或酥脆口感，餐廳廚師在處理蔬菜時，經常會採取「油炸」、「乾煸」、「金沙（鹹蛋黃）」或「乾鍋」等做法。當纖維質豐富、海綿狀多孔的蔬菜接觸到高溫油脂時，會迅速吸收油份。

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拆解 8 大「隱藏吸油蔬菜」

1. 茄子（常見菜式：魚香茄子、炸茄子）

吸油危機： 茄子組織非常鬆軟且充滿微細孔隙，吸油率極高，堪稱蔬菜界的「吸油大王」。

致肥原因： 餐廳為了保持茄子紫色鮮艷的賣相與軟嫩口感，幾乎都會先經過高溫「拉油」或油炸，再加上魚香茄子通常會搭配大量辣油與肉碎拌炒，油脂含量相當驚人。

2. 四季豆（常見菜式：乾煸四季豆）

吸油危機： 「乾煸」聽起來像是用乾鍋逼出水分，但傳統做法往往需要先將四季豆經過大火油炸或重油煎香。

致肥原因： 四季豆經過油炸後表皮皺縮，表面積增加，更容易吸附隨後加入的肉碎、蒜蓉及辣油，熱量遠高於一般的清炒四季豆。

3. 青椒（常見菜式：虎皮青椒）

吸油危機： 青椒本身熱量極低，但若做成「虎皮青椒」，需要使用大量油脂煎至表皮微焦呈虎皮狀。

致肥原因： 在經典東北菜「地三鮮」中，青椒與茄子、薯仔三種食材全部都需要先經過過油炸透再炒，醬汁鹹香黏稠，油脂含量不容小覷。

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4. 西蘭花 / 椰菜花（常見菜式：乾鍋椰菜花）

吸油危機： 椰菜花與西蘭花的花蕾結構密集，簡直就像一顆小型海綿，非常容易卡住油脂與濃稠醬汁。

致肥原因： 「乾鍋」料理為了維持持續加熱的香氣，底油份量極多，並會搭配五花肉片、辣醬與多種調味，使原本健康的椰菜花變成高油高鹽的重口味菜式。

5. 菇類（常見菜式：三杯杏鮑菇、鹽酥菇）

吸油危機： 菇類（如杏鮑菇、秀珍菇）質地多孔，具有極強的吸水吸油特性。

致肥原因： 「三杯」做法會使用大量黑麻油、醬油與糖；而「鹽酥菇」更會加上厚粉油炸，原本零脂肪的菇類吸油後，熱量立刻飆升。

6. 南瓜（常見菜式：金沙南瓜）

吸油危機： 南瓜本身屬於全穀雜糧類，含有較多澱粉，熱量原本就比一般綠色葉菜高。

致肥原因： 做成「金沙」菜式時，南瓜片通常會先油炸至酥脆，再放入以大量油脂炒香的鹹蛋黃泥中炒。澱粉加上大量油脂，熱量雙重爆表。

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7. 秋葵（常見菜式：日式炸秋葵、天婦羅）

吸油危機： 秋葵富含黏液與膳食纖維，本身是極佳的護胃食材，但一旦經過油炸，熱量就會明顯提高。

致肥原因： 油炸破壞了秋葵清爽的本質，外層酥脆的麵衣吸收了高濃度油脂，失去低卡健康的初衷。

8. 蓮藕（常見菜式：炸蓮藕餅、椒鹽藕片）

吸油危機： 蓮藕與南瓜一樣，屬於含有澱粉質的根莖類雜糧。

致肥原因： 切片後的蓮藕表面積大，若油炸或做成椒鹽口味，酥脆的口感極易令人一口接一口，不知不覺中吃下過量澱粉與油脂。

健康吃菜 3 大法則 如何聰明選擇？

想要補足每日所需的膳食纖維，同時又不想吃進過多油脂，可以參考以下 3 個實用建議：

1. 優先選擇清爽烹調方式

點餐時盡量選擇「白灼、清蒸、清炒、涼拌、烤」等料理方式，例如在中式酒樓或兩餸飯檔，可以選擇白灼菜心、清蒸茄子或涼拌雲耳。

2. 要求「醬汁另上」或「走油」

如果點了白灼青菜，可要求店家將蠔油或豉油「另上」，由自己控制蘸醬份量；若是湯麵中的青菜，也可以請店家少放麻油或蔥油。

3. 過水去油法

若無可避免需要食用較為油膩的蔬菜，可以在身邊準備一碗水或清湯，將菜葉在水中輕輕涮過洗去表面浮油後再食用。