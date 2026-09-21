潮州臘味廠用死因不明豬隻製肉乾 驗出豬病毒 留意四大致病風險

港人北上消費買手信要特別小心！廣東潮州爆出嚴重食物安全醜聞，一間黑心臘味廠被揭發非法收購死因不明的豬隻加工製成豬肉乾出售。執法部門在現場查獲大量問題肉品，經採樣檢測後，更證實豬病毒呈陽性反應。



突擊檢查查獲「毒肉乾」 涉案金額達21萬

根據廣東潮州市市場監管局最新通報，潮安區市場監管局聯合公安部門對位於東鳳鎮的一間臘味加工廠進行突擊檢查。執法人員在現場發現大批死因不明的豬肉原料，以及一批已製作完成的半成品豬肉脯。

經抽樣送檢，該批肉品確認驗出豬病毒陽性，涉案貨值高達 21 萬人民幣。負責人陳某忠因涉嫌生產、銷售不符合安全標準的食品，已被移送公安機關追究責任。

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吃下病死豬肉乾恐面臨四大健康風險

1. 人畜共通傳染病與細菌感染

病死豬隻體內常攜帶大量病原體，其中危害最大的包括豬鏈球菌，人類一旦感染，可引發腦膜炎、敗血症，甚至造成永久性耳聾或死亡；此外，病死豬隻體內易滋生大腸桿菌及沙門氏菌，極易引發急性腸胃炎，出現高燒、劇烈嘔吐及嚴重腹瀉。

2. 「屍毒」與高溫難滅的耐熱毒素

豬隻死後如果未及時進行放血及冷藏，肉體會迅速腐敗並產生屍毒（腐胺、尸胺）。此外，細菌死亡後釋放的「內毒素」具有極高的耐熱性，即使黑心廠家經過高溫烘烤加工，毒素仍會殘留，食用後可導致全身發炎反應或休克。

3. 違禁藥物殘留與「化學掩蓋」

豬農在豬隻發病死亡前，往往會過量注射各類抗生素或違禁藥物，這些化學物質會殘留在肌肉組織中。更可怕的是，黑心商家為了掩蓋病死豬肉的黑紫肉色與惡臭，通常會超標添加亞硝酸鹽、工業色素及強烈香精，過量攝入亞硝酸鹽可引發急性缺氧中毒，長期食用更有致癌風險。

4. 寄生蟲感染風險

未經正規檢疫的病豬可能攜帶旋毛蟲或豬肉條蟲，若加工過程未達高溫殺菌標準，蟲卵或幼蟲可在人體內寄生，嚴重者會影響肌肉與中央神經系統。

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如何避開黑心豬肉乾？

1. 認清認證標籤：購買肉類製品時，務必選擇信譽良好、具備完整食品標籤及檢驗合格證明的大型超市或老字號品牌。

2. 切勿貪圖便宜：病死豬肉成本極低，若發現市場上有價格顯著低於正常水平的肉乾或臘味，切勿購買。

3. 留意身體狀況：若不慎食用來源不明的肉製品後，出現發燒、腹痛、嘔吐或皮膚紫斑等不適症狀，應立即就醫並主動告知飲食史。