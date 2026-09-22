水中毒｜15歲男狂灌6公升水急送ICU 醫生：出現５症狀恐腦水腫

常言道「多飲水有益健康」，但若喝得太急太猛，隨時由養生變成奪命危機！台灣一名15歲少年早前出席聚餐時挑戰飲水比賽，在極短時間內猛灌近6公升茶水，結果深夜突發劇烈抽搐及意識模糊，送院搶救後需入深切治療部留醫，一度徘徊於生死邊緣。有腎科醫生特別示警，短時間內「暴飲」極易引發急性水中毒，若身體出現5大關鍵異常，必須立即求醫。



少年為贏獎金牛飲近6公升茶水 深夜狂嘔抽搐險死

台灣腎臟專科醫生洪永祥在社交專頁分享這宗驚險個案。該名就讀中三的15歲男生，早前隨父母出席公司晚宴，席間為了贏取「飲水挑戰」的6,000元獎金，在極短時間內像牛飲般連灌近6,000毫升茶水。

雖然少年如願抱走獎金，但當晚深夜回家後，身體隨即亮起紅燈。他先是感到天旋地轉，隨後反覆嘔吐不止，甚至開始全身抽筋抽搐，家人慌忙將他送往急症室，抵院時其意識已陷入恍惚狀態。經醫護人員檢查，證實他因巨量水分瞬間湧入體內，引發嚴重的「稀釋性低鈉血症」（急性水中毒），隨即被轉送深切治療部搶救，險些喪命。

拆解水中毒成因：鈉離子遭沖淡 全身細胞吸水腫脹

日常看似純淨無害的水，為何會變成體內毒物？洪醫生指出，毒理學有一條核心鐵律——「劑量決定毒性」。

人體各項機能要正常運作，仰賴細胞與血液之間的滲透壓平衡，細胞如同浸泡在含有適量鈉離子（鹽分）的體液之中。然而，當短時間內有大量水分湧入循環系統，血液中的鈉離子會被急速稀釋。在滲透壓作用下，體內水分便會瘋狂鑽入鈉濃度相對較高的細胞內部，令全身細胞如同吸水過度的海綿或氣球般集體發脹。

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腦袋遭擠壓形同腦震盪 留意5大危急警號

在全身細胞水腫的過程中，對生命威脅最大的正是大腦。由於人類的腦部被頭骨牢牢包圍，內部空間完全固定無法向外擴張；當腦細胞吸水膨脹，便會在狹窄的顱腔內互相擠壓，令顱內壓急遽攀升，引發如同嚴重腦震盪般的致命反應。

若在大量喝水後察覺身體出現以下5大症狀，切勿當作普通腸胃不適，應盡速送院：

嚴重眩暈：突然感到天旋地轉、站立不穩。



劇烈頭痛：顱內壓上升引致前所未有的搏動性脹痛。



噁心反胃：伴隨中樞神經受壓而來的強烈反胃感。



反覆嘔吐：胃部排空後依然持續乾嘔或吐出膽汁。



全身抽搐或意識障礙：神志不清、言語混亂，嚴重時可致昏迷甚至腦疝死亡。



腎臟排水速度有上限 短時間灌逾5公升極高危

究竟要喝多少水才會引致中毒？洪醫生解釋，關鍵並非單看總容量，而是「水分攝入速度遠超身體排出負荷」，並且這種失衡狀態維持了一段時間。

健康的腎臟固然是強效過濾器官，但其運作有生理極限——每小時最多只能排洩約800至1,000毫升尿液（相當於約2至3支細樽裝蒸餾水）。如果像該名少年般在短時間內灌飲超過5,000毫升，多餘的水分根本無法及時排出，自然全數滯留體內釀成低血鈉症。

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護腎正確補水守則：切忌狂灌、小口慢飲

要喝得安全又健康，醫生提醒應把握「補水而非灌水」的原則：

1. 每日攝取標準：成年人每日飲水量可按體重估算，約為體重（公斤）的3%至4%（例如體重60公斤人士，每日合適飲水量約1,800至2,400毫升）。



2. 分次小量飲用：每次飲水維持在200至300毫升左右。



3. 放慢飲水節奏：如同細味品茶般逐口慢飲，給予腎臟充裕時間過濾代謝，切忌在派對或運動後一口氣暴飲，以免對大腦和腎臟造成無法挽回的負擔。



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