過期牙膏恐成細菌溫床　專家揭7大日用品使用期限　建議定期清理

英國消費網站「Which?」揭露多項日用品的隱形保存期限，提醒大家即使外觀正常，開封後的牙膏、睫毛膏、乾洗手（酒精搓手液）、漂白水、機油及電池等，都可能因成分降解、細菌滋生或漏液而危害健康與電器安全。

根據報導，牙膏雖然未開封可放2年，但只要一揭開封膜，效期就會大幅縮短。專家指出，開封後的牙膏成分會隨時間降解，含氟成分的防蛀效果不僅大打折扣，長時間放在潮濕浴室更易淪為細菌溫床，若不儘快用完，每天刷牙恐怕反將大量細菌吞下肚。

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除了牙膏，美妝類的睫毛膏開封超過3至6個月，也容易變成細菌培養皿，出現乾塊或異味就該果斷扔掉。此外，家中備用的漂白水與乾洗手放置超過2至3年，核心殺菌活性成分便會自然分解，過期後消毒效果幾近歸零；防蚊液（驅蚊劑）與保濕乳霜過期後，不僅防護力失靈，保養品活性降解後更可能引發皮膚過敏反應。

車用機油保存期限僅約2至5年，使用過期機油恐直接導致引擎異常磨損、油耗暴增；而家中備用的乾電池雖然可放10至15年，但放太久極易發生內部化學液體滲漏，一旦流出將直接蝕壞高價電子設備。另外，一氧化碳警報器內部感應器會隨時間衰退，超過5至10年就算外觀正常也必須強制更新。

專家特別呼籲，生活用品務必養成記錄「開封日期」的習慣，並將防蚊液、消毒酒精與茶包存放在陰涼乾燥處；定期清理家中的「過期品」，才能避免在不知不覺中讓變質產品損害身體健康與財產安全。

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