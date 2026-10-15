直播中｜港產醫療健康大模型MediLLM發佈：未病先知時代來臨

首屆「智啟預防醫學 傳承幸福長壽」論壇 拆解健康長壽密碼

人口老化步伐加快，慢性疾病年輕化，「病咗先醫」的時代正逐步成為過去。電子健康聯盟（eHC）與創新健康管理平台LIVE4WELL今日（10月15日）合辦首屆「智啟預防醫學 傳承幸福長壽」論壇，並舉行醫療健康大型語言模型發佈會，暨電子健康聯盟「預防醫學及持續健康監測專業委員會」成立典禮。密切留意香港01全程直播，帶你直擊現場，一齊全方位拆解健康長壽密碼!



論壇匯聚政府、學術界、醫學界、金融界及健康科技界的代表，以「政商學研投」全方位呼應國家與本港的健康政策方向。論壇圍繞預防醫學、科技賦能健康管理及大學研究發展三大主題展開探討，推動預防醫學由理念倡議，邁向有數據基礎、有執行路徑的實踐。

同場重點環節為LIVE4WELL正式啟動港產醫療健康大型語言模型MediLLM的研發工作。慢性低度炎症及胰島素阻抗往往在糖尿病、脂肪肝及心血管疾病等慢性病確診前多年已經出現，卻難以察覺。MediLLM以「身體失衡指數」（BII），從代謝健康、微血管健康、細胞活力、肌肉與體態，以及平衡協調力五大維度作全面評估，協助市民及早識別這些風險訊號。

直播亮點

一、港產醫療健康大型語言模型MediLLM啟動研發

MediLLM結合臨床指南與醫學知識，將分析結果轉化為易懂、可追溯的健康摘要，支援專業人員制定飲食、運動及生活方式建議。透過定期檢測、智能穿戴裝置數據及日常紀錄，模型將為用戶建立持續更新的個人「健康數字孿生」，並配合應用程式、健康任務及獎勵機制，形成「評估、理解、行動、追蹤、獎勵」的健康管理閉環。

二、三份合作備忘錄同場簽署

LIVE4WELL將分別與安柏環球金融集團、Total Loyalty Company及Link2Care締結合作，推出以下三項計劃：

•「健康先行保障聯盟」：以AI健康風險評估結合專業保障及財富規劃。

•「全方位健康職場360」：將傳統員工福利升級為可追蹤成效的企業健康管理方案。

•「LIVE2CARE」：將WATCH2CARE智能手錶的日常健康數據對接至LIVE4WELL平台，把一次性健康評估升級為長期追蹤。

三、兩場重磅專題論壇

•「未病先知：科技驅動的預防醫學新時代」：從保險與風險管理、智能穿戴與數據科技，以及中醫「治未病」與臨床應用三個角度，探討醫療保障如何由「出事後賠償」延伸至日常風險管理及及早介入。

•「為人生留印．為未來守護」：以「終身財務健康」為框架，剖析人生不同階段的財富累積、風險管理、企業融資、數碼金融及資產傳承。

四、電子健康聯盟成立新專委會

「預防醫學及持續健康監測專業委員會」將正式成立，目標推動香港成為亞太區預防醫學及持續健康監測的政策倡議、標準制定與產業協作中心。

星級嘉賓陣容

關於主辦單位

電子健康聯盟（eHC）

電子健康聯盟成立於2005年，是香港領先的非牟利機構之一，致力推動區域電子健康發展。聯盟作為醫療與資訊科技界的橋樑，專注於數據標準化、教育培訓及試點項目，促進香港及中國內地的電子健康應用。

LIVE4WELL

LIVE4WELL是香港領先的創新健康管理平台，也是亞洲首個整合預防醫學、人工智能與行為激勵的健康生態系統。平台對接多款國際醫療級健康檢測儀器，並以自主研發的AI動作捕捉技術進行立體動態健康評估，提供個性化健康管理方案。平台透過Sweat Point積分及WELLshop生態實現「郁郁就賺」理念，讓健康行為獲得實質回報。