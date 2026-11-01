骨湯補鈣效率極低？每100毫升僅2毫克鈣　權威機構教高鈣飲食

不少港人深信「食乜補乜」的傳統觀念，孝順的晚輩為了替家中長者預防骨質疏鬆，或者希望骨折後加速痊癒，不惜花費數小時燉煮一鍋濃郁的大骨湯，希望飲用後能加速補鈣。骨科專科醫生與臨床營養師明確指出，這種食補方式補鈣效率低得驚人，天天大量飲用更會大幅增加高血脂與痛風發作的風險，隨時養生變傷身。



許多市民不惜花費數小時燉煮一鍋濃郁的大骨湯，希望飲用後能加速補鈣。（AI生成圖片）

濃湯鈣質微乎其微 煲足數小時收效甚微

動物骨頭內的鈣質主要以羥基磷灰石的結晶形態存在，結構極為堅硬，一般家庭烹飪的水煮高溫根本無法將其有效溶解於湯水中。豬骨湯每100毫升的鈣質含量通常只有2至4毫克；相比之下，240毫升的全脂鮮奶已含有超過250毫克游離鈣。

若想單靠豬骨湯補足成年人每日建議的1,000毫克鈣質需求，每天必須喝下數十公升、甚至近百碗湯，在日常飲食中完全不切實際。豬骨與骨髓經長時間高溫熬煮後，湯頭呈現的濃郁白色並非鈣質，而是乳化的油脂，骨髓中的飽和脂肪酸與嘌呤（Purine）更會大量溶出於湯汁中。對於本身患有高血脂、高尿酸或慢性腎病的老人家而言，頻繁飲用無異於加重身體代謝負擔，臨床上更有長者因天天飲用濃骨湯，導致關節內沉積大量痛風石。

豬骨與骨髓經長時間高溫熬煮後，湯頭呈現的濃郁白色並非鈣質，而是乳化的油脂，骨髓中的飽和脂肪酸與嘌呤（Purine）更會大量溶出於湯汁中。（AI生成圖片）

骨湯補鈣不成 恐暗藏鉛毒危機

從食品化學與毒理學維度探討，大骨湯不僅無法作為有效鈣質來源，長年熬煮更隱藏著不可忽視的重金屬釋出風險。根據發表於PubMed Central（PMC）權威醫學研究的實驗指出，一般家庭即便熬煮動物骨骼超過8小時，湯液中釋出的鈣與鎂含量依然不足人體每日建議攝取量（DRI）的5%。民間常誤傳加入食醋有助鈣質溶出，實驗雖證實酸性環境能些微增加游離礦物質，但研究顯示禽畜骨骼中若沉積環境重金屬「鉛」（Pb），在酸性長時間熬煮下溶出量亦隨之倍增。對於代謝機能較弱的兒童、孕婦及長者而言，長期飲用高溫濃縮骨湯，換來的恐怕不是強健骨質，而是重金屬蓄積與內臟代謝的雙重負擔。

民間常誤傳加入食醋有助鈣質溶出，實驗雖證實酸性環境能些微增加游離礦物質，但哺乳類動物終其一生在骨骼內沉積的環境毒素亦會成倍溶解於湯中。（AI生成圖片）

科學補鈣三要素：原型食物、維他命D與阻力運動

想有效提升骨密度不能單靠一碗濃湯。綜合國際骨質疏鬆基金會（IOF）預防指南與香港衞生署長者健康服務《骨質疏鬆症》指引，科學補鈣應落實三件事：

1.吃對原型高鈣食物：日常多攝取鮮奶、傳統板豆腐、小魚乾、黑芝麻及芥蘭、西蘭花（台譯綠花椰菜），滿足成人每日1,000毫克鈣需求。

2.適度日曬補維他命D：每週3至4次戶外活動曬太陽15分鐘，刺激體內合成維他命D3，促進腸道吸收鈣質。

3.規律負重阻力運動：快步走、慢跑或太極、負重訓練能給予骨骼力學刺激，真正把鈣質鎖在骨骼中。

日常多攝取鮮奶、傳統板豆腐、小魚乾、黑芝麻及芥蘭、西蘭花，適度日曬補維他命D，規律負重阻力運動都有助於補鈣。（AI生成圖片）

若骨密度檢查（DXA）已達骨質疏鬆標準，應儘快求診專科醫生接受正規藥物治療，切勿誤信骨湯偏方而延誤病情。