骨湯補鈣效率極低？每100毫升僅2毫克鈣 權威機構教高鈣飲食
不少港人深信「食乜補乜」的傳統觀念，孝順的晚輩為了替家中長者預防骨質疏鬆，或者希望骨折後加速痊癒，不惜花費數小時燉煮一鍋濃郁的大骨湯，希望飲用後能加速補鈣。骨科專科醫生與臨床營養師明確指出，這種食補方式補鈣效率低得驚人，天天大量飲用更會大幅增加高血脂與痛風發作的風險，隨時養生變傷身。
濃湯鈣質微乎其微 煲足數小時收效甚微
動物骨頭內的鈣質主要以羥基磷灰石的結晶形態存在，結構極為堅硬，一般家庭烹飪的水煮高溫根本無法將其有效溶解於湯水中。豬骨湯每100毫升的鈣質含量通常只有2至4毫克；相比之下，240毫升的全脂鮮奶已含有超過250毫克游離鈣。
若想單靠豬骨湯補足成年人每日建議的1,000毫克鈣質需求，每天必須喝下數十公升、甚至近百碗湯，在日常飲食中完全不切實際。豬骨與骨髓經長時間高溫熬煮後，湯頭呈現的濃郁白色並非鈣質，而是乳化的油脂，骨髓中的飽和脂肪酸與嘌呤（Purine）更會大量溶出於湯汁中。對於本身患有高血脂、高尿酸或慢性腎病的老人家而言，頻繁飲用無異於加重身體代謝負擔，臨床上更有長者因天天飲用濃骨湯，導致關節內沉積大量痛風石。
骨湯補鈣不成 恐暗藏鉛毒危機
從食品化學與毒理學維度探討，大骨湯不僅無法作為有效鈣質來源，長年熬煮更隱藏著不可忽視的重金屬釋出風險。根據發表於PubMed Central（PMC）權威醫學研究的實驗指出，一般家庭即便熬煮動物骨骼超過8小時，湯液中釋出的鈣與鎂含量依然不足人體每日建議攝取量（DRI）的5%。民間常誤傳加入食醋有助鈣質溶出，實驗雖證實酸性環境能些微增加游離礦物質，但研究顯示禽畜骨骼中若沉積環境重金屬「鉛」（Pb），在酸性長時間熬煮下溶出量亦隨之倍增。對於代謝機能較弱的兒童、孕婦及長者而言，長期飲用高溫濃縮骨湯，換來的恐怕不是強健骨質，而是重金屬蓄積與內臟代謝的雙重負擔。
科學補鈣三要素：原型食物、維他命D與阻力運動
想有效提升骨密度不能單靠一碗濃湯。綜合國際骨質疏鬆基金會（IOF）預防指南與香港衞生署長者健康服務《骨質疏鬆症》指引，科學補鈣應落實三件事：
1.吃對原型高鈣食物：日常多攝取鮮奶、傳統板豆腐、小魚乾、黑芝麻及芥蘭、西蘭花（台譯綠花椰菜），滿足成人每日1,000毫克鈣需求。
2.適度日曬補維他命D：每週3至4次戶外活動曬太陽15分鐘，刺激體內合成維他命D3，促進腸道吸收鈣質。
3.規律負重阻力運動：快步走、慢跑或太極、負重訓練能給予骨骼力學刺激，真正把鈣質鎖在骨骼中。
若骨密度檢查（DXA）已達骨質疏鬆標準，應儘快求診專科醫生接受正規藥物治療，切勿誤信骨湯偏方而延誤病情。