換季血壓坐過山車？睡醒下床最危險　醫生揭換季保命五字訣

每逢秋冬交替或初春時節，氣溫忽高忽低、晝夜溫差動輒超過10℃，正是心肌梗塞、主動脈剝離與腦中風等急重症的好發高峰期。門診中常有許多慢性病患者反映，平時按時服藥、數值平穩的血壓，一到換季就如坐過山車般劇烈起伏，特別是清晨破曉醒來的瞬間，醒來時若動作急躁猛然下床，往往在幾秒鐘內就將血管推向崩潰邊緣。



每逢秋冬交替或初春時節，氣溫忽高忽低、晝夜溫差動輒超過10℃，正是心肌梗塞、主動脈剝離與腦中風等急重症的好發高峰期。（AI生成圖片）

溫差刺激交感神經 醫師揭血管收縮數據

血管對環境低溫極為敏感。台灣東元綜合醫院心臟內科主治醫師溫斯企在專題衛教中明確指出，寒冷會刺激交感神經釋放兒茶酚胺，促使心跳加快並使周邊血管劇烈收縮以減少體熱散失。臨床統計顯示，氣溫每下降1℃，人體收縮壓便可能上升約1.3mmHg，舒張壓上升約0.6mmHg。若血管已存在動脈粥狀硬化斑塊，溫差引發的強烈血管痙攣，隨時可能促使斑塊破裂形成血栓，引發心肌梗塞或中風。

寒冷會刺激交感神經釋放兒茶酚胺，促使心跳加快並使周邊血管劇烈收縮以減少體熱散失。（AI生成圖片）

避開清晨血壓晨峰 起床遵循「慢、熱、起、穿、行」

除了氣溫外，人體生理自帶「血壓晨峰」機制，早上6點到10點，體內交感神經甦醒，血壓自夜間低谷急速向上攀升，此時若突然從溫暖被窩「猛然翻身下床」，身體瞬間承受姿勢驟變與冷空氣夾擊，極易誘發腦血管破裂。

為此，台灣衛生福利部官方抗寒指南特別向長者與慢性病患宣導起床保暖「5字訣」：

1.慢：早晨醒來切忌瞬間彈起，先在被窩中閉目靜躺1至2分鐘，讓大腦與神經喚醒。

2.熱：在棉被內輕柔活動手指、腳踝並伸展四肢，喚醒末梢血液循環。

早上6點到10點，體內交感神經甦醒，血壓自夜間低谷急速向上攀升，此時若突然從溫暖被窩猛然翻身下床，身體瞬間承受姿勢驟變與冷空氣夾擊，極易誘發腦血管破裂。（AI生成圖片）

3.起：側身手撐緩緩坐起於床沿，靜止適應30秒，預防姿勢性低血壓引致頭暈。

4.穿：坐在床邊時，及時穿上事先備妥於床頭的外套禦寒。

5.行：雙腳踏實地面、手扶固定家具確認步態平穩後，方起步行走。

掌握動態監測：落實「722原則」

換季血壓波動切忌慌張加藥或擅自停藥，只要收縮壓未持續升高超過20mmHg且無伴隨嚴重症狀，不必急著更換處方，但若持續偏高或感不適應即刻回診諮詢，日常量測應遵循台灣衛生福利部國民健康署推廣的「722原則」：

「7」連續量7天：換季期間每週連續記錄7天血壓動態。

「2」早晚量2次：每天在晨起未服藥前、晚間就寢前各量測一回。

「2」每回量2遍：每次量測間隔1分鐘量2遍，並取其平均值詳細記錄。

換季血壓波動切忌慌張加藥或擅自停藥，只要血壓未持續升高超過20mmHg以上，不必急著更換處方。（AI生成圖片）

在中醫觀點中，「寒主收引，寒凝血滯」，晨起保暖後緩慢飲用一杯約300毫升（mL）的溫開水，有助於稀釋夜間黏稠血液。最後，衛生福利部國民健康署急症防護指引特別呼籲，若清晨出現胸悶胸痛、或身邊家人無法順利完成「微笑（臉部對稱檢測）、舉手（雙手平舉垂落檢測）、說你好（言語口齒檢測，對應國際FAST中風口訣）」任一動作，請立即撥打緊急救護電話（香港可致電999），爭取黃金搶救時間！

換季清晨血管收縮不僅是「感覺冷」

臨床上，換季清晨的血管收縮並非僅是「感覺冷」的物理反應，而是受神經體液調控的「晨間血壓湧升（Morning Blood Pressure Surge, MBPS）」效應。根據亞洲高血壓與心血管保護網路（HOPE Asia Network）發布的《晨間高血壓管理共識報告》指出，亞洲人在清晨醒來後1小時內的收縮壓若比夜間平均值劇增 >35 mmHg，其發生缺血性腦中風與左心室肥大的相對風險將大幅增加2.1倍。此階段因交感神經系統（SNS）強烈激活，α-腎上腺素能受體促使全身小動脈劇烈收縮，若未於床沿進行靜置適應，突然改變姿勢極易在幾秒內觸發動脈粥樣硬化斑塊的剪應力破裂。