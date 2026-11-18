辦公桌常備兩公升巨型水壺、鬧鐘一響便猛灌大半瓶，不少香港寫字樓打工族，為了提醒自己多喝水都會各出奇謀，但明明每天狂灌數公升水，非但皮膚質素未見改善，換來的反而是午後的頭重眼睏、注意力渙散、頭脹，甚至放工時雙腿水腫發脹。其實拼命喝水絕不等於加速新陳代謝，若短時間內過量狂飲，更可能引發致命的水中毒。



拼命喝水絕不等於加速新陳代謝，若短時間內過量狂飲，隨時引發致命的水中毒。（《繼承者們》劇照）

每小時排水極限約0.8至1公升 短時間暴飲純水恐致腦水腫

健康成年人的腎臟每小時最多僅能排出800至1,000毫升水分，若於1至2小時內連續狂飲數公升純水（或每小時攝入超過1至1.5公升），吸收速度將遠超排泄極限，瞬間稀釋血液中的鈉離子，引發危及生命的稀釋性低鈉血症（水中毒）。

美國梅奧醫學中心（Mayo Clinic）指出，血液滲透壓一旦驟降，多餘水分便會流入細胞，首當其衝的是大腦神經細胞。大腦出現輕微水腫時，人便會感到疲憊、嗜睡、反應遲緩，甚至劇烈頭脹。香港衞生防護中心提醒，水分攝取必須配合人體代謝平衡，整天坐在冷氣房的文職人員，體表汗液蒸發極少，盲目狂灌只會適得其反。美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）亦警告，若強行每日硬灌近4公升純水，不僅無法排毒，更會急遽增加血容量、加重心臟前負荷，並迫使腎臟長期超負荷運作。

若強行每日硬灌近4公升純水，不僅無法排毒，更會急遽增加血容量、加重心臟前負荷，並迫使腎臟長期超負荷運作。（AI生成圖片）

辦公室打工仔3大補水陷阱

1.口渴才急劇狂飲：感到喉嚨乾涸時，體內水分流失已達體重1%至2%。此時一口氣灌下數百毫升，會刺激血管壓力並加速排尿反射，水分未被細胞吸收便直接排走。

2.冷氣房久坐猛灌純水：環境乾燥且缺乏排汗，若只大量補充純水而沒有飲食中的微量礦物質平衡，會直接打亂體液滲透壓，引發下肢水腫。

3.臨睡前短時間狂喝：入夜後抗利尿激素分泌增加，睡前大量補水不僅加重膀胱負擔導致夜尿頻繁，更會打亂深層睡眠，導致翌日眼皮及面部浮腫。

環境乾燥且缺乏排汗，若只大量補充純水而沒有飲食中的微量礦物質平衡，會直接打亂體液滲透壓，引發下肢水腫。（AI生成圖片）

每日飲水量點計？ 觀察尿液顏色成客觀指標

英國國民保健署（NHS）建議，成年人每日宜攝取6至8杯液體（約1.5至2公升）；臨床上健康成人亦可以體重（公斤）乘以30至35毫升作換算。以60公斤上班族為例，一日純水攝取量維持在1,800至2,100毫升已十分充足。飲水關鍵在於節奏：每次飲水應以150至200毫升為宜，小口慢飲，讓水分隨胃腸黏膜平穩進入血液循環。

飲水關鍵在於節奏：每次飲水應以150至200毫升為宜，小口慢飲，讓水分隨胃腸黏膜平穩進入血液循環。（《新聞女王》劇照）

檢視體內水分平衡，觀察尿液顏色最為客觀，正常狀態下尿液呈淡檸檬黃色；若排尿頻繁且尿液如清水般完全無色，說明體內水分過載，必須放慢飲水；若深如烏龍茶，則屬缺水警號，需盡快分次補充。若調整飲水習慣後仍持續倦怠、下肢水腫或頑固頭痛，應盡早求醫，前往普通科門診或腎臟專科檢查。