肺炎傷肺更傷心 55歲男染肺炎鏈球菌突發心梗 心臟醫生拆解風險

不少人以為肺炎只會傷肺，其實肺炎對心臟的影響同樣不容忽視。心臟科專科醫生梁達智醫生分享一宗案例：曾有一名55歲男患者本身患有高血壓及糖尿病，起初出現傷風、咳嗽、喉嚨痛及輕微發燒等流感症狀，惟兩、三日後持續高燒，痰液轉為鐵鏽色，更伴隨氣喘。入院檢查後，證實患者感染流感，並同時感染肺炎鏈球菌肺炎。數日後患者突然心口劇痛，確診為急性心肌梗塞，須緊急接受通波仔手術，險些危及性命。



肺炎如何傷心？

肺炎鏈球菌是引致社區獲得性肺炎的主要原因之一。肺炎不單影響肺部，更會影響心臟功能，引起心律不正、心肌梗塞及心臟衰竭等心臟併發症。梁醫生解釋，感染肺炎鏈球菌會觸發全身性炎症，令心血管內的斑塊變得不穩定，一旦斑塊破裂，就有機會堵塞血管，誘發心肌梗塞；其次，肺部功能受損造成缺氧，令身體供氧不足，加重心臟負荷；此外，炎症亦會激活體內的凝血因子，增加血塊形成的機會，血塊一旦阻塞心臟或腦部血管，便可能引致心肌梗塞或中風。值得留意的是，肺炎鏈球菌亦會釋放「肺炎鏈球菌溶血素」，直接損害心肌細胞，進一步影響心臟功能。

高危人士需格外留意

梁醫生指出，50歲以上人士、以及患有慢性心臟病、肺病、腎病、肝病、糖尿病或肥胖等人士，感染肺炎鏈球菌後出現併發症的風險較高。其中，慢性心臟病患者患上入侵性肺炎鏈球菌疾病的風險，是同齡健康人士的4至10倍。另有研究指出，約2至3成因肺炎入院的患者會出現心臟併發症，而且大多在入院後一星期內發生；即使康復出院，往後逾5年的心血管風險仍然偏高。

新興血清型具抗藥性

除了個人健康狀況，肺炎鏈球菌本身的流行趨勢亦值得關注。肺炎鏈球菌有過百種血清型，血清型的流行情況會隨時間改變。梁醫生引述2025年香港入侵性肺炎鏈球菌疾病的數據，65歲以上長者中最常見的三大血清型為3、15A及23A。其中15A及23A屬新興血清型，抗藥性較高，一般抗生素未必有效，增加治療難度。

控制「三高」外亦應預防感染

心臟病患者除了控制好「三高」，亦應主動預防肺炎鏈球菌感染。美國心臟病學會（ACC）2025年指引建議，19歲或以上患有心臟病的成年人接種肺炎鏈球菌疫苗；美國疾病控制及預防中心（CDC）亦建議，50歲或以上人士，以及19至49歲的高風險人士接種肺炎鏈球菌疫苗。目前香港市面上共有5種肺炎鏈球菌疫苗，包括13價、15價、20價、21價和23價。具體疫苗種類及接種程序，須按過往接種紀錄及個人健康狀況決定。

11月12日是世界肺炎日，適逢流感季節，梁醫生提醒市民盡早諮詢醫生，考慮同時接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，做好「左流右肺」雙重防護。香港政府現行肺炎鏈球菌疫苗資助計劃亦為合資格65歲或以上長者提供免費或資助接種。市民應了解自身資格及接種紀錄，及早接種疫苗，同時亦應維持良好個人衛生、戒煙、恆常運動，提升抵抗力。