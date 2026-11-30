近年體重管理注射藥物在香港掀起熱潮，坊間俗稱的「減肥針」選擇日益增多，當中含有替爾泊肽（tirzepatide）的新一代雙效藥物 Mounjaro（滿健樂） 更是備受矚目。隨着市場需求急升，市面上亦湧現各式各樣的網上代購、社交媒體廣告及諮詢服務。然而，滿健樂屬於受香港法例嚴格規管的處方藥物，若未經醫生評估便私自網購或使用來歷不明的針劑，隨時可能面對假藥、冷鏈失效甚至嚴重健康風險。



滿健樂哪裏買？本文整理了購買滿健樂的安全指南，從藥物法規分類、醫生處方要求、如何透過官方資料庫核實診所與醫生資格，到實體與網上醫療模式的比較及產品真偽核對，助您安全、合規地踏上醫學體重管理之路！



認識藥物分類及醫生處方要求

坊間常聽到的「減肥針」其實只是大眾對部分體重管理注射藥物的統稱，並非指某一款單一產品。以 Mounjaro 滿健樂為例，其主要活性成分為替爾泊肽（tirzepatide）。根據香港衞生署藥物辦公室的註冊紀錄，已獲批註冊的 Mounjaro KwikPen 產品屬於《藥劑業及毒藥條例》規管下的處方藥物，必須憑香港註冊醫生簽發的處方方可合法配發及購買，任何無處方的私下買賣或代購均屬違法且極具風險。

由於每個人的身體狀況及代謝情況不同，是否適合使用滿健樂，必須由註冊醫生根據您的體重指標（BMI）、過往病歷、現有健康狀況及正在服用的藥物作全面臨床評估。至於初期劑量的選擇、往後的劑量遞增節奏以及療程期間的身體監察，均需由醫生按個別反應作出專業安排。

診症及持處方配藥的不同安排

市民在尋求相關治療時，主要有兩種合法的診症及配藥途徑：

1. 實體診所一條龍評估及取藥： 親身前往實體診所接受醫生面診與健康評估，若符合臨床用藥標準，由醫生直接開立處方並在診所內妥善配發藥物。

2. 持有效醫生處方到註冊藥房配藥： 經醫生診症並取得有效處方箋後，前往領有牌照的註冊藥房，在註冊藥劑師的監督下核對處方並配藥（實際供應情況須視乎處方內容及個別藥房的庫存安排）。

透過清晰且合規的診症及配藥程序，病人能準確掌握藥物來源、正確注射用法及潛在注意事項；萬一在用藥期間出現疑問或不適，亦能即時向原診治醫生或藥劑師尋求跟進。必須強調的是，即使經由醫生處方及合規配藥，亦不代表藥物對所有人都百分之百適用或完全沒有副作用，持續的醫療監察依然不可或缺。

核對診所登記及網上醫療服務提供者資料

1. 查閱衞生署「私營醫療機構登記冊」

市民可透過衞生署私營醫療機構登記冊，以診所名稱、地址或私營醫療機構編號查閱資料，核對相關處所的登記名稱、地址、聯絡資料及牌照或豁免證明書類別。如網站或社交媒體聲稱代表某間診所，讀者可按官方名冊所列聯絡資料直接向診所核實，確認正在接觸的服務提供者身份。

2. 分辨網上醫療平台與「純網上診所」的規管差異

使用網上醫療服務時，應分別了解平台營辦者、實際提供診症的機構，以及負責評估和處方的醫生。讀者可透過香港醫務委員會的註冊醫生名單查核醫生資料，並向服務提供者了解醫療評估、處方、配藥及後續聯絡安排；如服務涉及實體診所，亦應核對相應處所的登記資料。

此外，根據衞生署的相關常見問答說明，純網上診所如既沒有醫生或牙醫執業的實體處所，也沒有供病人到訪接受醫療服務的實體處所，便不符合《私營醫療機構條例》下「診所」或相關處所的定義。因此，不能單憑網上平台有否列入登記冊，判斷其整體服務是否合法；提供遙距醫療的註冊醫生仍須遵守相關專業要求。

3. 遙距醫療同樣須符合專業診療標準

香港醫務委員會《遙距醫療實務道德規範指引》指出，遙距醫療須維持適當診療標準。診症雙方須透過可靠方式確認彼此身份；醫生須充分了解病人健康狀況，並考慮通訊方式的限制、醫療紀錄及身體檢查需要，才可判斷是否適合以電子方式處方。

指引建議醫生在首次處方前先與病人面診；如身體檢查可能提供關鍵資料，應先安排檢查。網上收集健康資料後，仍須由醫生判斷個案是否適合遙距服務。

實體醫療模式：苗苗醫療提供醫學體重管理及覆診安排

實體醫療模式適合需要醫療評估、用藥指導及後續覆診安排的醫學體重管理需要。一般流程可包括健康及病歷評估、醫生診症、制定體重管理方案、按臨床需要處方滿健樂，以及治療期間持續監察。

以苗苗醫療 Seed Medical為例，滿健樂醫學體重管理服務以香港註冊醫生評估作為治療起點，由註冊醫生按照個別健康狀況及臨床需要判斷是否適合使用滿健樂，再制定相應處方及治療安排。

官方登記核實：根據苗苗醫療的衞生署登記紀錄，其位於九龍廣東道5號海港城海洋中心15樓1505A室的診所，豁免類型為「豁免證明書（小型執業診所）」。讀者可於官方登記冊核對該處所資料。

配套支援： 首次使用減重筆亦可按需要安排醫護人員提供注射示範及使用指導，配合後續覆診、治療反應及劑量監察，讓滿健樂納入完整的醫學體重管理流程。

網上醫療模式：醫家有藥以醫生評估配合滿健樂處方及取藥安排

除了實體診所，網上醫療亦可作為合法接觸醫學體重管理服務的另一種模式。網上醫療並不等同一般網上購物，處方滿健樂前仍須建立在充分掌握健康狀況、病歷及相關醫療資料的基礎上，由醫生判斷相關治療是否符合臨床需要。

以醫家有藥 FastMed為例，滿健樂相關服務透過網上流程收集健康及病歷資料，再由香港註冊醫生按個別情況進行醫療評估。符合臨床需要的個案，可按照醫療流程安排處方及配藥，並配合配送或指定地點自取安排。

官方登記核實：根據醫家有藥的衞生署登記紀錄，其位於九龍彌敦道750號始創中心22樓2228室的診所，豁免類型為「豁免證明書（小型執業診所）」。這項紀錄提供可供核對的實體診所資料；網上服務的診症、處方及配藥安排仍須分別了解。

按臨床需要轉介面診：如健康狀況需要進一步檢查、面診或其他醫療評估，相關安排亦應按照臨床需要進行。網上服務模式的便利性並不會取代醫生評估的準確性及處方要求。

取藥核對、冷鏈儲運及用藥安全須知

1. 仔細核對產品包裝與註冊資料

在領取或簽收滿健樂時，應即時核對包裝盒及注射筆上的關鍵資料， 包括產品名稱、劑量、香港藥物註冊編號、批次及有效日期，並介紹如何查閱官方藥物資料庫。不同市場版本及包裝的資料應分別核實，不能只憑品牌名稱判斷產品來源及供應安排。

2. 嚴格遵守冷鏈儲存與溫度管理

注射式體重管理藥物屬於生物製劑類相關產品，對儲存溫度極為敏感，必須嚴格按照產品說明書及標籤指示妥善冷藏保存（通常未開啟前需儲存於 2°C 至 8°C 雪櫃內，切勿冷凍結冰）。若涉及藥物配送服務，應事先向供應機構了解清楚全程冷鏈溫控措施、交收核對程序及異常狀況處理機制，並在收貨後確認家中的保存方式。萬一懷疑藥物在運送或存放期間曾暴露於不適當溫度（例如明顯過熱、包裝破損或藥液出現異常渾濁、變色），切勿擅自注射，應立即聯絡供應機構或註冊藥劑師查詢。

3. 了解副作用與配合全方位生活管理

滿健樂並非適合所有希望減重的人士。替爾泊肽可能引起噁心、嘔吐、腹瀉及便秘等副作用，亦有其他風險及用藥限制。病人應向醫生交代病歷、現時用藥及懷孕或生育計劃，並按醫囑使用藥物及覆診。

此外，任何減重藥物均只是輔助工具，要達到理想且不易反彈的減脂效果，用藥期間必須同步配合均衡的熱量控制飲食（確保攝取足夠蛋白質以防肌肉流失）及規律的帶氧與阻力運動，才能真正重塑健康體態。

體重管理關乎長遠健康，安全與合規永遠是首要前提。面對 Mounjaro（滿健樂）這類受嚴格規管的處方減重藥物，市民務必摒棄貪圖方便或價格便宜而光顧無牌代購的念頭。在展開療程前，緊記「先評估、核資格、查註冊、守冷鏈」四大原則——先尋求香港註冊醫生的專業臨床評估，善用衞生署與醫委會的官方登記冊核實診所及醫生身份，並在取藥時細心核對香港註冊編號與儲存溫度。唯有在正規醫療團隊的監察與指導下，配合健康的飲食與運動習慣，才能讓醫學體重管理發揮最大效用，安全、穩健地達成理想的減重目標。