慢阻肺病患者的病情可能因一次急性惡化而加劇，增加住院甚至死亡風險。有學院早前進行問卷調查發現，過去12個月，38%受訪患者曾因急性惡化求診，惟僅15%能正確識別慢阻肺病急性惡化的警號。有專科護士提醒，患者不應待病情急劇轉差才求醫，平日做好疾病管理，才能減低急性惡化及入院風險。



76歲患者病情轉差 短途步行亦氣喘

現年76歲的區先生某天出門到便利店買報紙時突然大量流鼻血，遂到急症室求醫，其後確診患有慢阻肺病，至今與病共存約30年。他指，確診前已有約20年吸煙史，高峰期每日吸煙約30枝；確診後逐步減少吸煙，至2023年成功戒煙。

慢阻肺病患者區先生

然而，隨着病情轉差，區先生的活動能力受到限制，亦影響情緒及社交生活。現時即使短途步行或進行簡單活動亦容易氣喘，需要停下休息及使用吸入藥物紓緩，日常步行約4級樓梯便需要停下來休息。

他又指，每逢天氣轉變或預計下雨，便不敢外出，擔心氣壓轉變會令病情惡化。今年曾兩度因低氣壓期間出現呼吸問題而到醫院求醫，需要留院觀察後才出院。

目前，區先生參與香港復康會社區復康網絡的自我管理工作坊，希望維持身體狀況、減慢病情惡化，繼續做自己想做的事情，例如與孫兒外出活動。

香港復康會社區復康網絡經理（康山中心）何盈盈女士表示，中心除服務慢阻肺病患者外，亦照顧其他呼吸系統疾病患者，包括哮喘、支氣管擴張及睡眠窒息症等。目前共有6間中心，服務數百名慢阻肺病患者及其家屬。

香港復康會社區復康網絡經理（康山中心）何盈盈

逾九成受訪患者有吸煙史 急性惡化警號認知不足

香港呼吸科護理學院教育小組委員會主席、專科護士列碧琪表示，慢阻肺病是一種慢性呼吸系統疾病，肺部組織及功能一旦受損，便難以完全恢復。其中，吸煙是導致慢阻肺病的主要原因之一，長期吸煙及吸入二手煙均可增加患病風險。

香港呼吸科護理學院教育小組委員會主席、專科護士列碧琪

慢阻肺病患者亦可能出現「急性惡化」，即症狀較平日穩定狀態突然明顯加重。常見症狀包括咳嗽加劇、痰量增加、痰液轉為黃綠色或變得濃稠，以及氣促加劇；部分患者甚至在休息時亦會感到呼吸困難，並可能出現疲倦或因身體不適而難以入睡。

有海外研究指出，患者經歷首次嚴重急性惡化後，約3.6年存活率降至50%，反映急性惡化對患者預後的影響不容忽視。即使只曾出現一次中度急性惡化，亦可能增加心肺相關死亡風險，當中與心血管疾病相關的死亡風險上升23%，慢阻肺病相關死亡風險則上升17%。

香港呼吸科護理學院及香港復康會社區復康網絡早前訪問102名本地慢阻肺病患者，發現91%受訪者有吸煙史，當中16%目前仍有吸煙習慣。過去12個月，38%受訪者曾看醫生，22%曾到急症室，17%曾住院。

香港呼吸科護理學院教育小組委員會成員、專科護士賴婉君教授續指，患者對急性惡化的認知仍有待提升，93%受訪者不確定急性惡化時是否需要使用抗生素或口服類固醇。她建議，患者應主動向醫護人員了解急性惡化的警號及相應處理方法，例如留意痰量增加、痰液顏色改變，以及氣促突然加劇等情況，以便及早處理。

香港呼吸科護理學院教育小組委員會成員、專科護士賴婉君教授

吸入藥物配合肺部康復 助減急性惡化及入院風險

香港呼吸科護理學院主席、專科護士周文俊補充，吸入藥物是慢阻肺病治療的重要一環。由於不同吸入器的操作方法各異，選擇吸入器時需要按患者的實際情況作出評估，包括能否有效控制吸氣及閉氣，以及吸氣速度是否適合使用相關吸入器。

香港呼吸科護理學院主席、專科護士周文俊

他指出，患者正確使用吸入藥物，有助控制症狀及減低急性惡化機會，減少不必要使用急救藥物及急性入院，從而改善生活質素。

除藥物治療外，非藥物治療亦有助減輕慢阻肺病症狀及減少急性惡化。吸煙患者應盡早戒煙；肺部康復訓練則可在專業人士指導下進行運動及呼吸訓練，改善體能及呼吸效率。

患者亦可按個人身體狀況進行散步、伸展運動等適量及規律的運動，以維持體能。同時，應留意空氣污染及自身健康風險，在空氣污染較嚴重時減少或避免戶外活動，做好日常疾病管理，降低急性惡化風險。