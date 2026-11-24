任何人都有可能隨時隨地心臟驟停，身邊人能否及時施救，可以是患者唯一的生機。有本地研究顯示，院外心臟驟停患者的出院存活率僅2.3%，即每一百名患者中只有約兩人能康復出院。心臟科專科醫生提醒，在救護人員到場前，旁人應立即進行心肺復蘇（CPR）及使用自動體外心臟除顫器（AED）；而高危人士亦應及早接受心臟評估，考慮植入式心臟除顫器作預防。



心臟科專科謝德新醫生表示，心臟驟停是指心臟無法有效泵血，當中可能是由於心臟失去電訊息即心搏停止（Asystole），亦可以是由於心室纖顫（VF）或或無脈搏心室性心跳過速(pVT)所致，患者會突然失去反應，也無法正常呼吸。心臟驟停雖然危急，但及時搶救仍有機會救回生命。相反，若未能及時搶救，患者最終因心臟原因於1小時內引致的突然、非預期死亡，醫學上便稱為「心源性猝死」。

每延誤一分鐘 存活機會降約10%

據資料顯示，2017年至2023年間，本港錄得43,882宗院外心臟驟停個案，院外心臟驟停患者的出院存活率僅2.3%，遠低於鄰近發達地區的約5-8%。謝醫生強調，腦部缺氧6分鐘會嚴重受損，10分鐘後損傷或已無法逆轉。每延誤一分鐘，存活機會便下降約7%至10%。他說：「生命鏈的第一環，是現場發現的人，而不只是救護車或醫院。」

可惜的是，香港心臟專科學院早前的調查發現， 50.3%受訪者從未參加正規CPR或AED課程，68%對進行CPR缺乏信心，84%不清楚日常活動範圍內AED的具體位置，另有37.9%誤以為AED只限醫護或受訓人士使用，反映本港社會對急救準備仍有不足。

謝德新醫生提醒，如發現有人失去反應且沒有正常呼吸，應立即致電999，請旁人取來AED，同時開始CPR，每分鐘按壓100至120次，而未受訓的市民亦可使用AED。他說：「不施救，患者一定會死；做得不完美，仍然可能有幫助。」

最少四成猝死者 生前未確診心血管疾病

即時搶救固然重要，不過，謝醫生強調預防同樣重要。研究顯示，約四至六成心源性猝死死者生前從未確診心血管疾病。部分患者事前或有胸部不適、氣促或心悸，亦可毫無先兆。他建議曾心臟病發、患心臟衰竭、曾出現嚴重心律不整或心臟驟停，以及患有心肌病或遺傳性心律疾病的人士，應及早接受心臟評估。如出現無故暈厥，尤其在運動中或平臥時發生，或直系親屬曾早發或不明原因猝死，亦應盡快求醫。

對已知高危患者，更可透過植入式心臟除顫器（ICD）全天候監測心律，一旦偵測到危及生命的心律不整時，ICD會自動以電擊或起搏糾正。至於部分心肌梗塞或非缺血性心肌病患者，經治療後心臟泵血功能仍明顯減弱，即使未曾心臟驟停，亦可考慮植入ICD作預防。研究顯示，在曾心肌梗塞且左心室射血分數不高於30%的患者中，ICD較傳統治療減少31%全因死亡風險，心源性猝死率亦由10%降至3.8%。

謝德新醫生補充，並非所有具心血管危險因素的人都需要植入ICD。醫生會按患者的心律問題、心臟功能及感染風險等因素作個人化評估。患者植入後仍須定期覆診，並戒煙、控制三高及規律運動。

醫護樂隊推出CPR教育原創歌曲

Hurdles樂隊推出原創歌曲《一百一每分》，以每分鐘110拍節奏來對應胸外按壓速率，並把心肺復甦法重點寫入歌詞。

由醫護人員組成的Hurdles樂隊推出原創歌曲《一百一每分》，由謝德新醫生填詞，歌曲以每分鐘110拍的節奏來對應胸外按壓速率，並把心肺復甦法重點寫入歌詞，透過易記、貼近生活的方式推動CPR普及化。謝醫生期望，急救不應只靠醫護人員，市民如能掌握CPR的正確按壓節奏與基本技巧，亦可在關鍵時刻伸出援手，為患者爭取生存機會。