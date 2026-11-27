不少市民為增強免疫力、養顏護髮或保養皮膚，習慣每日服用高劑量含鋅營養補充劑。然而，營養補充並非愈多愈好，台灣當地臨床上近年接連出現因長期過量補鋅，反而導致體內微量元素嚴重失衡、甚至引發反覆發燒及感染的個案。有醫生提醒，過量攝取鋅會阻礙銅的吸收，嚴重缺銅會引致貧血及白血球過低。



32歲女突發高燒 急症室揭白血球跌穿正常值三十分之一

台灣傳媒《TVBS新聞》的報道中，台灣成大醫院感染科主治醫生冉浩恩分享一宗臨床個案，為了保養頭髮，一名32歲女子吃了高劑量的鋅，吃了一年多。她過往並無慢性疾病，因不明原因發燒及肌肉痠痛前往急症室求醫。抽血化驗結果顯示，其體內負責有效抵禦細菌及黴菌的嗜中性白血球，竟然跌至每微升不足50顆。

冉浩恩指出，正常成人的嗜中性白血球至少應達每微升1,500顆，該名女患者已跌穿正常最低標準的三十分之一，屬極度嚴重的警號，代表其體內幾乎喪失抵禦病原菌的能力。

根據成大醫院醫療團隊進一步調查，該名32歲女患者因熱衷養顏與養髮，長期疊加服用多款含鋅保健品，平均每日鋅攝取量竟高達155毫克，超過台灣衛生福利部建議之成年人每日攝取上限（35毫克）逾4.4倍。

骨髓穿刺檢查更揭示其造血細胞內部出現異常的「特殊空泡」，血中運送銅的重要載體「銅藍蛋白」甚至低至難以檢測，確診為罕見的後天性高鋅血症引發之重度缺銅。醫療團隊隨即勒令其停用所有額外鋅補充劑，並透過靜脈及飲食調整補充銅元素，數週後其白血球數值才重回安全水平，避免了不可逆的神經壞死災難。

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鋅銅腸道互相排擠 長期過量恐耗竭庫存

中國醫藥大學營養學系助理教授廖誼青解釋，鋅與銅在人體腸道吸收過程中存在競爭拮抗的關係。當身體長期攝取過量鋅時，腸道黏膜細胞會大量生成一種蛋白質，優先將銅吸附並滯留在細胞內；銅隨後會隨著腸道細胞正常代謝剝落，直接排出體外。她強調，即使每次補鋅的劑量尚未達到引發急性腸胃不適的程度，但長期累積下來，依然會逐步耗竭體內的銅庫存，進而導致血液與神經功能惡化。

鋅與銅在人體小腸黏膜的吸收過程中存在極為微妙的動態平衡。當人體攝入過量單方高劑量鋅時，會強烈刺激腸黏膜上皮細胞過度表現一種富含半胱氨酸的蛋白質金屬硫蛋白（Metallothionein, MT）。雖然金屬硫蛋白最初由鋅所誘導生成，但該蛋白對「銅離子」的結合親和力卻遠遠凌駕於鋅離子之上。

結果，體內微量的銅被金屬硫蛋白牢固地捕獲並「截留」在小腸細胞內，完全無法穿越基底膜進入門靜脈血液循環。隨著腸道黏膜細胞每隔數日自然老化脫落，被困住的銅便直接隨糞便排出體外，導致血清銅藍蛋白急劇耗竭，最終爆發嚴重的系統性缺銅症。

鋅銅失衡引起的「缺銅症候群」主要伴隨4大警號：

1. 嗜中性白血球極度低下



2. 大球性貧血



3. 周邊神經及脊髓病變



4. 骨髓造血細胞病態空泡化



成大醫院感染科主治醫生冉浩恩提醒，一般健康成年人只需維持均衡飲食，便能輕易從海鮮、堅果及肉類攝取足夠鋅與銅，若無醫生處方，切勿自行長期服用高濃度單方鋅錠。

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缺銅損造血及神經系統 嚴重可致永久脊髓病變

台灣秀傳醫療體系副營運長郭昭宏醫生指出，銅對人體造血、鐵質代謝及神經系統均擔當極為重要的角色。一旦因大量服用鋅而造成缺銅，除了會引發白血球減少及貧血、令免疫力下降外，嚴重時更會引起脊髓及周邊神經退化，出現手腳麻痺、感覺異常及步態不穩等症狀，甚至可能釀成永久性的脊髓神經病變。他提醒，若臨床遇到病人出現不明原因貧血或神經病變，亦應考慮是否與微量元素缺乏或失衡有關。

腸道吸收不良屬高危 醫生籲均衡飲食勿偏重補充劑

郭昭宏表示，現代人一般營養充足，惟少數特定群組仍屬微量元素缺乏的高危一族，包括長期腹瀉、曾接受腸道手術、先天患有短腸症，以及克隆氏症等炎症性腸病患者，均容易因腸道吸收不良而出現缺銅問題。

他重申，市民追求健康生活固然重要，但凡事應講求適量且不可偏重，保健品並非多吃便更健康，切忌胡亂額外服用高劑量補充劑，應以均衡飲食為本，以免弄巧反拙。

每日鋅攝取量您要知

根據香港食物安全中心及中國營養學會的膳食營養素參考標準，建議一般健康成年男性每日鋅攝取量為 12.5 至 15 毫克，成年女性約為 7.5 至 11.5 毫克。針對成人每日安全上限，本地臨床營養與公立醫療系統通常採用較嚴格的 35 毫克作為全日攝取警戒線。

香港市民日常飲食中的肉類、海鮮（如蠔、蜆）及蛋奶類已能提供足夠的鋅，一般健康人士若無特殊吸收障礙或經醫生評估缺乏，切勿自行額外吞服高劑量鋅丸，以免超過 35 毫克上限而弄巧反拙。

建議於日常飲食中達致鋅銅平衡

人體攝取鋅與銅的理想安全比例約為 8:1 至 15:1（一般建議維持在約 10:1）。要從日常飲食中自然達致鋅銅平衡，市民可多選擇富含這兩種元素的天然食材。補鋅方面，以生蠔、瘦牛肉、豬肉、南瓜籽及各類豆類含量最為豐富；至於補銅，則可從堅果（如腰果、杏仁、芝麻）、高純度黑朱古力、冬菇、全穀類及適量動物肝臟中攝取。值得一提的是，不少天然食物本身已同時兼備鋅與銅，例如貝類海鮮、堅果及全穀物，只要適量進食，便能為身體提供比例相對協調的微量元素。

追求健康與美貌切忌操之過急，營養補充品始終只是日常飲食的輔助，絕非愈多愈好。市民若習慣同時服用多款保健品如綜合維他命、護髮或美肌丸，務必細閱成分標籤，留意各項營養素的累積總劑量，避免在不知不覺間攝取超標。