頭痛｜頭痛時會想嘔？醫生解密背後原因　可能屬身體自我防禦作用

頭痛時，常會伴隨出現想吐的感覺，但為什麼頭痛跟嘔吐有關呢？



台灣新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，頭痛會影響到中樞神經、自律神經與腸道自主神經系統的正常運作，造成各系統之間的神經紊亂，進而刺激嘔吐中樞而出現想吐或嘔吐的症狀，這也是人體身體自我保護的方式之一喔。

為什麼頭痛會想嘔吐？（點圖看詳細解釋👇👇👇）

+ 6

大腦是掌管全身各處的重要器官，當頭痛發作時，會造成中樞神經作用失常，且會連帶影響自律神經、腸胃自主神經系統紊亂，導致患者頭痛時，也經常伴隨出現胃痛、想吐等不適感受。台灣的柳朋馳醫師補充，患者頭痛時，常會自述出現胃痛、沒胃口等症狀，主要就是因為頭痛時也會影響刺激腸胃神經，導致腸胃功能低落或停滯，胃中的食物無法順利消化而滯留在胃中，就可能會出現胃痛、想吐的感覺。

相關文章：偏頭痛｜止痛藥愈食愈易頭痛？戒芝士合桃6類食物防血管收縮頭痛👇👇

+ 4

此外，當身體各神經系統作用失衡時，就有可能刺激身體自我防禦作用，進而出現嘔吐的症狀。台灣柳朋馳醫師進一步說明，嘔吐算是身體自我防衛的方式之一，若人體不慎吃入不潔或有毒的食物時，毒素就會刺激嘔吐中樞而出現嘔吐反應，把胃中殘存的食物以最快的方式排出體外，以減少毒性對身體的刺激。因此，當頭痛造成身體神經系統混亂時，身體就可能誤判以為吃入不潔的食物，進而出現噁心、想吐的反應。

雖然嘔吐後會讓患者身體感覺好一些，但若引起頭痛的原因沒有改善，頭痛仍可能會一再發生。台灣柳朋馳醫師叮嚀，若經常出現頭痛問題者，最好主動就診諮詢醫師的診斷建議，找出病因、對症治療，才能真正幫助改善不適症狀。

相關文章：頭痛｜失眠壓力大易頭痛3穴位助紓緩 出現這3種症狀或中風生腦瘤👇👇👇

+ 8

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」