科興接種年齡將降至5至11歲 一文看清小童接種新冠疫苗副作用

Omicron新冠變種病毒襲港，第五波疫情一觸即發。林鄭周二（11日）宣布，批准5至11歲兒童接種科興疫苗，所有小學及幼稚園本周五(7日)或之前暫停面授課至農曆新年假期後，而中學則可繼續面授課堂。對於小童亦將需要接種疫苗，相信不少家長也十分憂慮，到底科興及復必泰經接種後，可導致小孩的身體出現甚麼反應？

林鄭宣布，接種科興疫苗的最低年齡下降至5歲。（資料圖片）

復課後派員到校接種

林鄭周二早上出席行政會議前見記者，會上宣佈會將科興疫苗的接種年齡降低到5至11歲的兒童，同時全港小學及幼稚園本周五(7日)或之前會暫停面授課至農曆新年假期後，故當局會待農曆新年假期復課後派出外展的疫苗接種隊到各大學校為學童接種，教育局稍後會公布具體安排。

被問到現時停課會否太遲，林鄭否認指，作出停課決定不容易。她認為，現時停課較能保護小朋友，否則若小朋友透過家庭感染新冠病毒，再傳入學校，會對小朋友不利。

▼小童接種新冠疫苗知多啲：（按圖👇👇👇）

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兒童接種科興後免疫反應高於成人

政府疫苗顧問專家委員會在去年11月已曾建議批准科興疫苗適用年齡涵蓋3至17歲兒童，委員會當時指科興疫苗在3至17歲不同人種的兒童之間均具有良好安全性，而他們產生的免疫原性反應也較18歲或以上成年人士為高。

據科興目前公佈的第一、二期相關臨牀數據顯示，逾500名3至17歲的兒童及青少年在接種過科興疫苗後，低劑量組有96.8%的受試者血液驗出抗體反應，中劑量組則為100%；研究還發現，兒童及青少年接種後的免疫反應強於18-59歲及60歲以上者，不過受試的兒童及青少年在接種後則可能出現以下副作用：

針口痛：16%

發燒：5%

咳嗽：4%

針口腫脹：3%

頭痛：2%

厭食症：2%

腹瀉：1%

出疹：1%

嘔吐：<1%

疲倦：<1%

紅斑：<1%



▼社區疫苗接種中心名單一覽：（按圖👇👇👇）

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專家建議小童可接種三分一復必泰成人劑量

至於復必泰疫苗方面，目前本港的接種門檻則仍暫維持12歲或以上，因有關疫苗代理商仍未向本港申請降低疫苗接種年齡。不過，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明同日在港台接受訪問指，當局可以參考英國建議，從「成人復必泰」抽取三分之一劑量（約10微克），為5至11歲兒童接種兩針。而兩針期間相隔八周，可有效降低心肌炎的機率。

根據復必泰第二、三期的相關臨牀數據顯示，5至11歲的兒童在接種第二針後，可能會出現以下副作用：

針口痛：71%

疲倦：39.4%

頭痛：28%

針口泛紅：18.5%

發燒：17.2%

針口腫脹：15.3%

肌肉痛：11.7%

發冷：9.8%

腹瀉：5.4%

關節痛：5.2%

嘔吐：1.9%



資料來源：美國疾控中心、國際醫學期刊《刺針》

▼同場加映，養和醫院早前公布科興、復必泰抗體水平研究（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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