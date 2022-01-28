《回魂夜》盧隊長盧雄逝世享年74歲 晚年因糖尿病暴瘦5族群屬高危

曾演出周星馳電影而為人熟識的資深配音員盧雄，周五（28日）傳出逝世消息，消息其後獲電影人田啟文証實，享年74歲。

盧雄最後一次公開露面是於去年5月的TVB節目《好聲好戲》中亮相，晚年一直深受糖尿病困擾的他身型暴瘦，情況令人擔憂。到底糖尿病會如何影響體重？病情又會引發甚麼其他疾病或問題？

盧雄在《回魂夜》飾演「盧隊長」一角，至今令人回味。(電影截圖)

體重曾暴跌50磅

於1975年加入商業電台的盧雄入行逾46年，隨後大部份時間任職配音，活躍於電影製作，於80至90年代不時為港產片配音。偶爾他亦客串不少電影角色，當中分別在周星馳電影《九品芝麻官》、《回魂夜》擔任的「尚書大人」及「保安隊長」的角色，亦為觀眾留下深刻印象。

而盧雄最後一次公開亮相是於去年5月的TVB節目《好聲好戲》中，獲頒發「好聲好戲殿堂聲演」獎。他當時在節目上指：「做了40多年才知道原來還有人注意配音，我們没被忽視。」盧雄晚年飽受糖尿病之苦，從圓潤的身形瘦了50磅，因此不再參與操勞的拍攝工作，有空閒時才以義工方式出席。

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糖尿病每年致300-600人死亡

事實上糖尿病是本港第10位致命疾病，據衞生署數據，糖尿病每年造成300多至600多人死亡，每10人就有1人患糖尿病，2019/20年度有逾49萬名於公院就診的糖尿病患者，8年間人數增47%；新症增4.1萬宗，當中57%為40至64歲。

根據世界衞生組織的準則，如空腹（已禁食8小時以上）血糖大於7mmol/L，或餐後兩小時血糖高於11.1mmol/L的人士，則可判斷為罹患糖尿病，當中如果是以下的高危族更須注意：

▼糖尿病5大高危族群，你有冇份？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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糖尿病有什麼症狀？

暴瘦是糖尿病的其中一個常見病徵，還有易倦、口喝等。即使長期處於高血糖水平，也代表身體出現問題，甚至可能已是糖尿病的「候選人」，就要注意及接受診斷。

▼血糖高會出現什麼症狀呢？（按圖了解 👇👇👇）

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糖尿病風險因素？

▼ 有些生活習慣可能增加患上糖尿病的風險。據香港糖尿聯會資料，以下就是部份增加患病風險的原因（按圖 👇👇👇）：

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糖尿病有什麼併發症？

糖尿病如控制不當，血糖長期偏高，就會導致糖尿病慢性併發症出現。《香港糖尿聯會》資料指，糖尿病慢性併發症主要是指血管和神經系統受到損壞，令身體器官壞死，因而喪失功能，嚴重者會導致死亡。

▼ 糖尿病慢性併發症會影響腦部、心臟、眼、腎臟、腳以及男性性器官，會出現的問題包括（按圖 👇👇👇）

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▼ 同場加映：什麼超級食物有效控制糖尿病（（按圖了解👇👇👇）



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如何檢測糖尿病併發症？

由於血糖控制和慢性糖尿併發症有著密切的關係，定期的併發症評估可讓病者和醫護人員及早預防和治療慢性糖尿病的併發症。醫護人員會透過每隔一至二年的詳細檢查，去評估患者是否出現糖尿病併發症。

▼ 檢查包括：（按圖 👇👇👇）

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▼ 同場加映：糖尿腳，因血糖長期過高引致周邊神經（例如雙腳）的代謝物積聚，逐漸傷害神經線，造成末梢神經病變，令患者雙腳有傷口也可能沒有痛感。如何預防糖尿腳？（按圖了解👇👇👇）

