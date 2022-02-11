全民自我檢測｜15分鐘即可分清患病與否 快速檢測包推薦

近期疫情嚴峻，確診數字以幾何級上升，更於２月８日創出疫情至今最高超過６２５宗確診個案。多區居民都需要接受強制檢測，亦有部分擔心受感染的居民欲接受檢測，故市民動輒就要於檢測站排上數個小時，人群聚集無疑亦會令感染風險增加；大量的確診數字同時亦為香港的醫療系統增加負苛，故政府於日前推出「全民自我檢測」計劃。



特首林鄭推「自我檢測計劃」（圖片: RTHK）

15分鐘即知結果！ 快速抗原測試保安心

第五波疫情爆發至今，黃大仙、深水埗、西貢、九龍城、觀塘及元朗等多區的污水檢測呈陽性，區內居民都人心惶惶，紛紛湧到檢測站求安心；然而，對於不需強制檢測又有疑慮的市民而言，最好方法還是以快速抗原測試包在家進行初步自我檢測，一方面可得知自己有否中招，另一方面亦可遠離人群，減低感染風險，保障自己。

SG Diagnostics COVID-19 抗原快速檢測試劑盒(膠體金法)屬一次性檢測試劑盒，產品已獲新加坡衛生科學局授權認可；透過自行採集鼻腔或口咽（咽喉）拭子樣本，便可進行檢測，只需10分鐘即可驗出 COVID-19（包括變種病毒）呈陽性或陰性，檢測準繩度高，助你及早得知身體健康狀況！

貨品將於2022年2月12日到港，並會盡快安排發貨。

SG診斷中心 COVID-19 快速抗原檢測試劑2盒裝(共4個檢測) $440。

尚醫健康推出CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) 五盒裝；經國際認證，是首款獲得英國及德國官方認可的抗原測試，能有效檢測包括 Omicron, Delta 等新冠變種病毒，在家輕鬆操作，只需１５分鐘即知結果！適合擔心自身及家人健康的各位！

[包郵] 尚醫健康 CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) 五盒裝 $498。

另外，市面上現有推出

新冠病毒快速抗原檢測試劑 (COVID-19 Rapid Antigen Test)

，能有效檢測Delta及Omicron，獲歐盟及ISO認證，準確度高達95%*，安全可靠。只需簡單4個步驟，15分鐘即有結果。適合公司團體、醫護人員、曾出席活動/宴會者等有需要人士，可及早得知身體狀況，有效保障自己及家人安全。

IAP Business Services Ltd - 新冠病毒肺炎COVID-19 (Delta, Omicron) 快速抗原測試套裝 $109。(工商業區, 住宅 : $200以上免費送貨，機場﹑東涌﹑離島, 工商業區, 住宅 : $200以下加$30送貨)

而部分公司為減低傳播風險，要求員工在家先進行自我檢測為陰性才可上班；可托醫療故推出Covid-19 抗原快速檢測 (鼻咽拭子)，只需約15分鐘便可即時得知測試結果，檢測準確率高達99.82%，實屬價格相宜且高效能的選擇，為家人、同事買個安心！

可托測試® Covid-19 新冠抗原快速檢測 (鼻咽拭子) $110。

Leciel Medical推出SOFTEC SARS COV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test Kit易鼻腔拭子/咽喉拭子快速抗原測試盒，可為身處高風險地區的市民提供價格相宜的自我檢測；產品通過歐盟CE認證，德國牌子，歐洲製造。在家中即可自行新冠病毒檢測，減低在外與人接觸的機會。檢測只需１５分鐘便知結果！為家人及自己增添多一層保障，能快速有效地找出隱形患者，減低病毒於社區傳播的風險。

Leciel Medical－五盒裝 SOFTEC SARS COV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test Kit 快速抗原測試盒 $480/5盒。

快速測試套裝（鼻拭子採樣方法）使用教學

第一步：將密封的樣本提取液加進採樣管中



第二步：把拭子放進鼻孔不多於1.5厘米深，緊貼內壁緩慢旋轉至少4圈，再於另一邊鼻孔同樣採集樣本



第三步：把拭子浸進採樣管提取液中，並轉動約10次，再於管內壁擠壓拭子3次，盡可能收集拭子上的溶液



把拭子浸進採樣管提取液中，並轉動約10次

第四步：蓋上採樣管瓶蓋，並利用管口擠出2-3滴樣本溶液到檢測卡上的加樣孔內﹙標示S的位置﹚



第五步：等待10-15分鐘後，即可獲得檢測結果



如何分辨陽性／陰性？

陽性：測試板C及T位置同時出現紅線



陰性：測試板只有C位置出現紅線



陰性：測試板只有C位置出現紅線

檢測結果呈陽性點算好？

如果檢測結果呈陽性，但身體並無出現明顯徵狀的市民，應先留在家中、避免外出，且立即聯絡衞生防護中心，再安排在其住所附近檢測站或檢測車作核酸檢測。



注意事項

1. 採樣時拭子緊記要觸踫到鼻孔內壁

2. 測試溶液瓶內溶液較少，故要將瓶子「側側地」，讓溶液接觸到拭子上的樣本

要將瓶子「側側地」，讓溶液接觸到拭子上的樣本 (圖片: HK01)

3. 完成檢測後超過２０分鐘的結果將會作廢

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

