抗疫的士｜自行檢測陽性點好？召抗疫的士入院?一文看清五大Q&A

隨着第五波Omicron新冠疫情爆發，新增的確診個案海嘯式劇增，本港的檢測能力亦漸見頂，不少市民已陸續透過進行自行快速抗原測試以求心安。然而萬一快速檢測結果呈陽性，市民下一步應該如何是好？應立即前往醫院求醫，還是需前往流動採樣站再檢測？本文梳理出五大Q&A，解答快速檢測呈陽性時的處理方法。

隨着確診個案劇增，本港醫療資源漸吃緊。（資料圖片）

Q1. 在家自行以快速抗原測試進行檢測，如結果呈陽性，應前往醫院求醫？



快速抗原測試只作參考用途，不能代替現時被視為診斷新冠病毒黃金標準的核酸測試。據當局最新指引，快速抗原呈陽性的人士應盡量留家，並邀請親友協助取得和運送上呈深喉唾液樣本收集包。如結果仍然呈陽性，當局才會按機制視個案為檢測呈「陽性/初步陽性」，並再根據風險評估移送醫院或社區隔離設施。

同樣地，如市民在社區檢測中心或流動採樣站檢測呈陽性，有關個案會自動列入「新冠病毒病人入院分配系統」，醫管局會根據系統資料按風險評估將有需要的病人移送醫院，其他感染人士會按序移送往社區隔離設施，有關人士亦需儘量留在家中。

▼快速檢測呈陽性五大Q&A：（按圖👇👇👇）

+ 11

相關新聞：全民自我檢測｜檢測包15分鐘即可分清患病與否 快速測試套裝推薦

Q2. 陽性人士如在家等候期間出現病徵，應如何是好？



如症狀輕微，相關人士可致電醫管局熱線1836115查詢或索取醫療建議，有關熱線的工作時間為朝八晚十、每周七日運作。

此外，醫管局亦設立以下七間指定診所，以處理輕微病徵初確患者，求診者需先以電話預約，如有需要才再轉送醫院。指定診所每周七日、朝九晚五運作，每逢下午一至二時休息，於2月16日起運作，預計所有診所合共每日可有1000多個名額可供預約，七間指定診所包括：

東區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓：2560 0211

中西區 堅尼地城賽馬會普通科門診診所：2817 3215

黃大仙區 柏立基普通科門診診所：2383 3311

觀塘區 九龍灣健康中心普通科門診診所：2116 2812

荃灣區/葵青區 南葵涌賽馬會普通科門診診所：2615 7333

沙田區 圓洲角普通科門診診所：2647 3383

元朗區 天水圍（天業路）社區健康中心一樓：3124 2200



▼同場加映，醫生簽發「疫苗醫學豁免證明書」十大疑問：（按圖👇👇👇）

+ 16

相關文章：疫苗通行證｜獲「醫生紙」可免打針? 10條疫苗豁免證明Q&A你要知

Q3. 患者如何前往指定診所？



特首林鄭月娥周二（15日）表示，運輸及房屋局已聯絡的士業界，要求提供「抗疫的士」專屬車隊，接送有關人士去指定診所求診。

據悉，逾200部「抗疫的士」於2月18日起運作，車身會貼有藍白色的標示，寫上「抗疫專用 必須預約」與一般的士作分別，且不得接載一般乘客。

患者可透過網上平台或熱線預約服務，而司機在載客期間需配戴口罩、面罩、手套及穿保護衣，而病人則不可坐在車頭座位，初步計劃會按錶收費。

Q4. 甚麼情況下需要報警？



如陽性人士在家等候安排期間，出現以下嚴重症狀，包括：

持續攝氏38度或以上高燒

氣促

心悸

心胸痛等



當局建議應緊急致電999熱線，盡快安排救護車入院。

▼同場加映，城大研究本港第五波疫情高峰期：（按圖👇👇👇）

+ 1

相關新聞：Omicron｜長新冠症狀達200個 城大：料3月達疫情高峰恐25萬人染疫

Q5. 陽性人士在家等候安排期間，他們與同居的家人需注意甚麼？



陽性人士：

．經常清潔雙手和注意咳嗽禮儀

．應留在自己房間內，關上房門並盡量避免與其他同住人士有面對面接觸、共同進餐或共享私人物品

．如需離開房間，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩

．盡可能留在家中，避免外出；如必須外出（例如前往求診），須做好個人防護措施，盡可能使用點對點交通工具



同居家人：

．盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通

．每日以1:49稀釋家用漂白水消毒家居環境

．如需共用洗手間，應在每次使用後即時清潔和消毒

．每星期至少一次把約半公升清水倒入每個地台排水口



▼同場加映，居家抗疫５招減壓貼士：（按圖看清👇👇👇）

+ 1

相關文章：疫情須長留家中精神勁繃緊？ 8類食物助抗疫醫生教5招居家抗壓