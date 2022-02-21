疫苗通行證｜兩場所須主動出示 安心出行響「噹噹」聲代表咩?

本港於2月24日全面推行疫苗通行證，市民到時出入餐廳、街市、商場及超市等表列處所時須出示「針卡」或醫生豁免證明書，當局形容如「帶身份證出街」。本文在此梳理五大使用疫苗通行證時常見的須知問題，避免大家在措施實施後誤墮法網。

市民將須以疫苗通行證出入商場、超市等地方。(資料圖片)

Q1. 疫苗通行證如何分三階段推行?



政府2月21日公布疫苗通行證具體措施，當中將分三階段推行：

第一階段：自2月24日起，12歲或以上人士進入指定處所，必須接種最少一劑疫苗

第二階段：4月底起，所有18歲以上人士進入指定處所，必須接種最少兩劑疫苗；至於12至17歲人士須接種至少一劑疫苗

第三階段：6月底起，所有進入指定處所的18歲以上人士，如果接種兩劑疫苗已超過9個月，就必須接種第三劑。12至17歲的人士如在6月底開始打第一針，即已經超過6個月，故有關人士必須接種兩劑疫苗才能符合要求

不排除6月30日後，將會12歲或以下小童納入「疫苗通行證」適用對象。

▼疫苗通行證五大須知你要知：（按圖👇👇👇）

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相關表列處所包括：

．食肆

．遊戲機中心、浴室

．健身中心、遊樂場所

．公眾娛樂場所、派對房間

．美容院 、俱樂部

．夜店或夜總會、卡拉OK場所

．麻將天九耍樂處所、按摩院

．體育處所、泳池

．酒店或賓館、郵輪

．其他非私人處所

．宗教場所

．商場

．百貨公司

．街市或市集

．超市

．髮型及理髮屋



學校、公營機構辦公室、醫院、殘疾及安老院舍亦以行政指令方式，涵蓋在疫苗通行證範圍，有關處所職員須符合疫苗通行證規定。

▼快速檢測呈陽性五大Q&A：（按圖👇👇👇）

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Q2. 當局如何查核市民疫苗通行證？



當局的查核手段會根據不同的表列處所而採取主動或被動查核兩方式。

主動查核處所：餐飲處所及會址

出入上述場所的人士須主動出示疫苗接種紀錄，處所方則會利用政府的二維碼掃描器檢查。

被動查核處所：商場、超市及街市等其他表列處所

上述場所員工須擁疫苗通行證，至於出入的市民則無需主動出示接種紀錄，但執法人員可能會隨機抽查，當局形容情況如需隨身攜帶身份證般簡單。

Q3. 疫苗通行證在甚麼情況下可獲豁免？



．市民必須經商場才可回家或工作

．須到商場內的醫療設施或診所求醫

．須到商場內使用政府服務

．只到食肆買外賣

．學生進入學校

．求診人士進入醫院等

▼同場加映，醫生簽發「疫苗醫學豁免證明書」十大疑問：（按圖👇👇👇）

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(創科局FB)

Q4. 被發現使用他人的疫苗通行證，有何後果？



市民如不誠實使用別人「針卡」需付上法律責任，蓄意借出個人針卡者亦需承擔責任，有關人士可視作使用虛假文書，當局重申不希望市民使用他人「針卡」。

據創科局指，處所員工透過政府提供的專用掃瞄器掃瞄市民安心出行相關二維碼時，掃瞄器會發出以下三種聲響辨別市民是否已接種疫苗：

「咚咚」聲：已接種疫苗

「嘟」一聲：持有豁免證明書

「噹噹噹噹噹」聲：未接種疫苗或二維碼無效



至於寄存在掃描器程式內的市民接種記錄，則會在31日後自動刪除。

「安心出行」新增「返回上一個場所」按鈕。(政府資訊科技總監辦公室FB)

Q5. 疫苗通行證下，「安心出行」新增了甚麼功能？



「安心出行」應用程序已增加自動顯示針卡功能，也可增加豁免接種證明書。此外，政府亦會在「安心出行」中加入「返回上一個場所」功能，方便市民在離開商場內食肆後，毋需再到商場入口重新掃碼。

▼同場加映，城大研究本港第五波疫情高峰期：（按圖👇👇👇）

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