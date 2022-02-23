全民檢測｜3月推行要點預約？ 同行可帶幾人？一文看清時間安排

第五波疫情未見受控，當局宣布將於3月推行「全民強檢」，這意味着全港逾700萬人將需總動員出門進行檢測，到底全民檢測目前暫時有甚麼安排？小童或長者又該如何預約？本文將一一梳理有關疑問！

全民強檢將於3月推行。(資料圖片)

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Q1. 全民檢測何時推行？



全民檢測將於3月內推行，具體時間尚待公布，但全港市民到時將要在約3周內進行3次核算檢測。

當局強調，全民檢測具有法律效力，會對不參與強檢的人士設處罰機制，市民到時須按出生年份預約，程序將如換取身份証般。

Q2. 在全民檢測下，市民每次檢測應相隔多久？



每次檢測相隔5日或7日，市民在兩次檢測期間亦需每天自行進行快速檢測。

Q3. 進行全民檢測的地點在哪 ?同行者可帶幾人？



當局將在全港各區設立數百個檢測中心，具體地點尚待公布。市民到時需以出生年份按日期分批預約檢測，市民亦可攜帶兩名長者或一名小童一起同行。

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Q4. 市民進行全民檢測後，有何安排？



每位已接受檢測的市民，到時將獲得足夠在兩次檢測之間進行的快速抗原測試包，和足夠每天使用的KN95或同級防禦力口罩，市民到時在兩次檢測期間需每天自行進行快速檢測。

Q5. 全民檢測中所抽取的DNA樣本，將有何安排？



特首林鄭表示，如香港到時沒足夠實驗室化驗，全民檢測的樣本將送往內地化驗，務求24小時內有報告。她強調此舉不涉私隱問題，只有採集樣本和條碼會送往內地。待有關化驗結果抵港後，當局才會配合個人資料進行追蹤工作。

Q6. 在全民檢測期間，當局會否實行禁足?



林鄭表示全民檢測期間暫無禁足安排，認為此舉並不現實，會令社會付出極大代價。

Q7. 預計全民檢測最終可識別多少患者？涉及多少公帑?



林鄭坦言未能預測，僅估計社區目前仍有大約3萬名陽性及初步陽性，暫無法保證疫情在三個月內受控。

至於全民檢測涉及多少公帑，林鄭亦指未能預計，承認開支龐大，但強調：「但開支不是限制，只要香港能走出這一波疫情，我對香港未來充滿信心，錢可以賺返嚟！」

延長晚市禁堂食令

此外，林鄭2月22日又宣布延長包括晚市禁堂食令等社交距離措施至4月20日。此外，全港學校提前於3、4月放暑假至復活節假期後，以充分利用校舍做全民檢測、疫苗接種或隔離用途等，但不包括專上院校。

消息指，所有食肆自2月24日起將收緊至2人一枱，並全面實施疫苗通行證。在郊野公園範圍、及室外體能活動亦必須佩戴口罩，不再獲豁免不用戴口罩。商場、百貨公司、街市、超級市場等，2月24日將全面實施疫苗通行證。

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