疫情｜憂禁足搶日用品 金巴機位一票難求 封城前夕急離境必讀攻略

香港自二月初爆發第五波疫情，確診人數以幾何級跳升，每日新增逾萬宗個案，屢次創出疫情兩年多以來的新高。港府計劃在三月內進行全民強制檢測，務求更徹底地找出在社區的感染個案，截斷傳播鏈。然而不少專家及學者都指出，全民強制檢測需配合「禁足」，加上網絡瘋傳「封城」一觸即發，一時間超市、藥房、街市等出現長長人龍。事實上，除了生活日用品被搶購外，本有意欲在3、4月離境人士都憂慮一旦實施封城而未能順利出入，趕於傳聞中的封城死線—3月26日前離港，傳聞中的封城來到前，市民應該怎樣準備？



「封城禁足」陰霾下，全港多處有市民搶購食物。（梁鵬威攝）

市民出於封鎖規則的擔憂，近日紛紛湧向超市、藥房掃貨，據社交媒體上流傳的片段及相片顯示，某超市於星期三特價日門外出現近百米人龍，超市店員剛拿出的各種補貨，包括肉類、蔬菜、急凍食品、麵條和蛋奶類，幾乎一秒就被搶光。除了日用品，疫情爆發和一再收緊的防疫措施也使人口外流加快，據政府資料顯示，由2月14日至20日的一週內，香港有27,703人離境，為新冠肺炎疫情爆發以來最多。不論是出於何種理由，現時各國對於入境人士的規定都離不開核酸檢測。然而在選擇檢測服務供應商時，應該要注意什麼？

注意事項一：採樣場地及人員

部分政府認可進行2019冠狀病毒病核酸檢測的醫療檢測機構位於醫院內，在疫情肆虐之際，市民或會擔心感染風險而避免前往醫院。選擇坊間的醫療機構時，除了要考慮收費及內容，同時亦需要留意是否由專業醫護採樣，由於疫情嚴峻導致採樣員人手不足，部分臨時招聘的人員未有受過專業訓練，樣本及採樣技巧質素參差。

網上流傳一名身穿黑色休閒裝男子，在港鐵車廂內自行採樣，樣本質素成疑。（圖片：網上片段截圖）

另外，也要考慮採樣的場地是否具有私穩度及位於室內或戶外。不少醫療機構的設備僅屬一般門診，並沒有設置獨立採樣房間及防止感染設施，不論從私隱或衛生角度都有欠妥當；加上需要於戶外排隊等候，亦會令感染風險提升，採用這類醫療機構作核酸檢測的確未如理想。

注意事項二：取得報告時間要準時

海外國家因應當地疫情而有不同防疫需求，一般都要求入境者需出示24至72小時內的有效核酸檢測陰性結果證明，而由於需求量高企及化驗所每日容量所限，部分醫療機所提供的離境檢測報告需時，甚至遲發報告，對於要趕飛機或金巴人士便未能完全配合他們的緊迫行程。

海外國家一般都要求入境者需出示24至48小時內的有效核酸檢測陰性結果證明。（路透社）

以往來香港和珠海的穿梭巴士「金巴」為例，早前恢復雙向運行後，金巴車票本已一票難求，需要即日「搶」車票，即日急走；加上出現返澳後十日檢測呈陽性的個案，澳門政府宣布由3月7日起，往返澳門金巴班次縮減至雙向各只開出 1班，同時將暫停在線售票，乘客更需先預訂隔離酒店方可乘車。倘若幸運地能搶到「金巴」車票，就必需盡快獲得第二天甚至即日發出的檢測報告，準時上車。

倘若幸運地能搶到「金巴」車票，就必需盡快獲得檢測報告，準時上車。（姚超雯攝）

童珀醫療與多家政府認可化驗所合作，取得足夠及準時的「2019冠狀病毒核酸檢測」配額，除翌日報告外，更可以提供「即日報告」、「2至4小時Super Express特快報告」及「星期日報告」；亦是全港唯一的私人醫療中心，提供「早上8時起採樣」、「夜更接線」及「真人查詢報告」服務 。

童珀醫療以專業醫護進行鼻腔及咽喉合併拭子採樣，同時提供上門檢測，大大方便家中有幼童長者的家庭。由行程諮詢以至發送離境報告，全程一對一專員跟進，專員更會按目的地的防疫需求，作出如最早及最遲的採樣時間等離境建議，服務專業兼貼心。而針對部分離境需求急切人士，甚至可安排專車即時送樣本至化驗所，盡心幫助客人順利離境。

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由即日起至3月31日，香港01讀者凡購買童珀醫療的出境新冠核酸檢測，將獲贈由「童享慈善資助計劃」送出的「Arista新冠病毒快速測試」一盒(價值$280)，數量有限，送完即止。Arista新冠病毒快速測試獲得美國FDA、世衛及歐盟認證，約15分鐘已可獲得測試結果，讓你及家人的旅程更安心！

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