紅茶菌｜Lady Gaga減肥都靠佢！營養師拆解5大迷思＋自製茶菌法

近期社交平台不斷討論康普茶（Kombucha，又叫紅茶菌）減肥法，就連一眾荷里活影星及歌手包括Lady Gaga、Gwyneth Paltrow、Madonna等都有飲用，康普茶也風靡至日、韓、台甚至香港。到底甚麼是康普茶，為甚麼又有瘦身作用？營養師逐一為大家拆解！



康普茶又叫紅茶菌，雖然有「茶」字，但嚴格來說它不算是一種茶，反而是一種菌類。註冊營養師劉嘉豪Jim解釋，康普茶是一種自然發酵飲品，普遍是將共生菌（scoby）加入加了糖的茶湯中培養而成，透過細菌與酵母與茶湯、糖分作用發酵而成，喝起來會帶點微酸氣泡口感，是許多人取代含糖飲品的推薦。

▼康普茶是甚麼？（按圖看清👇👇👇）

據聞康普茶早在中國秦朝就已出現，被秦始皇視為「長生不老藥」。近期歐美也爆出飲紅茶菌減肥的熱潮，歌手Lady Gaga 曾被外媒拍攝到手持即飲康普茶，旋即掀起「紅茶菌」熱潮。除了自製，現時市面上推出不少即飲包裝的康普茶，方便一眾減肥人士。

拆解康普茶功效＋迷思

Jim續指，康普茶是近年新興的健康飲品，含有不少益生菌，有助腸道健康，對減肥確實有幫助。

▼5大康普茶迷思（按圖看清👇👇👇）

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康普茶有糖又有酒精？



其實紅茶提供菌類生長所需的礦物質與茶鹼，而當中的糖提供能量，並讓菌母將糖轉化為酒精，再把酒精轉為醋酸，減低酒精含量，同時也增加了益生菌。

雖然在發酵過程中會產生酒精，但酒精含量遠低於酒精飲品的法定標準1.2%。紅茶菌的味道微酸，入口有些像果醋，放越久的紅茶菌就會越酸，所以喜愛喝酸的人士也可以放置更長時間再飲用。

康普茶功效？



康普茶含有3類益生菌：醋酸菌、乳酸菌及酵母菌，能夠維持腸道的健康；它同時含有維他命B、酵素和有機酸，可幫助身體排毒，減少對胰腺、肝臟和腎臟的負荷，排清宿便，所以有減肥功效，同時有助養成好膚質。

誰不適合飲用？



康普茶的副作用包括會產生胃酸、腹瀉和腹脹，容易脹氣或有胃潰瘍或是胃酸倒流的患者最好不要喝太多；另外由於發酵過程中有污染風險，因此免疫力差的人建議不要喝。

飲用方法？



一般人最好一以1日1-2杯為限，可直接飲用或加水飲，亦有人愛加入水果當水果茶。而成功養成的紅茶菌膜，則可以留待下次製作紅茶菌時重用。

飲用宜忌？



1. 小心自家製的紅茶菌，若在釀製的過程中受污染，就有機會可培養出壞菌反而影響健康

2. 雖然飲品於發酵過程中會減少了含糖量，但關注血糖或體重控制的人士仍然需留意飲用量

3. 慢性病患者如糖尿病及腎臟病等，應該限制飲用或請教醫生的意見

註冊營養師劉嘉豪Jim指，康普茶是近年新興的健康飲品，含有不少益生菌，有助腸道健康，對減肥確實有幫助。（受訪者提供圖片）

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簡單5步驟自製紅茶菌！

Jim表示除了購買即沖茶包，其實在家也可簡單自製紅茶菌，他提醒由於紅茶菌發酵過程會產生酸性，有機會侵蝕器皿，所以用玻璃瓶盛裝為佳。

▼自製紅茶菌方法（按圖看清👇👇👇）

材料



市售康普茶 250毫升、水 750毫升、紅茶包 1包、白糖 50克、乾淨玻璃瓶 1個、咖啡濾紙 1個、橡筋 1條

做法



1. 先將玻璃瓶用熱水消毒過，並且保持乾燥

2. 水滾後放入紅茶包，滾1至2分鐘後，將茶包取起

3. 將50克白糖加入紅茶，待白糖完全溶解後，先將紅茶放涼，因為溫度太高會殺死紅茶菌

4. 將紅茶放涼後，加入250毫升的康普茶，用咖啡濾紙封住瓶口，以橡皮筋綁緊

5. 將玻璃瓶放於陰涼處4至5星期．紅茶便會慢慢發酵成紅茶菌。當你看到紅茶上方有一層厚厚的菌膜，那就是紅茶菌了。

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