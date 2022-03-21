全民檢測暫緩推行 放寬社距措施時間表要知 幾時可跨家庭聚會？

行政長官林鄭月娥周一(3月21日)宣布暫緩全民檢測，同時疫情如再無反彈，計劃4月21日起分3階段放寬目前正在實行社交距離措施，首階段將恢復晚市堂食及放寬限聚令至4人等。

社交距離措施預計4月21日可陸續放寬。(資料圖片)

小學、幼園於4月19日復課

對於暫緩推行全民檢測的決定，林鄭月娥在疫情記者會上指，綜合本港及內地專家意見，全民檢測的推行時機應在疫情初期或末段才最為合適，儘管本港疫情近日已有所緩和，但專家認為目前暫未適合投放資源至全民檢測上。而且，內地專家認為本港社區組織能力較弱，疫情高企期間恐難達到全民檢測的目標。她強調，暫緩全民檢測不等於港府採取與病毒共存的策略，如日後時機適合，會再考慮重啟。

至於早前被指需用作全民檢測，而需全面取消課堂安排的學校，林鄭月娥指小學、國際學校及幼稚園可率先在復活節假期後，即4月19日恢復面授課堂。中學方面，則需要待DSE文憑試的核心科目完成後才可恢復面授課堂，文憑試則繼續以4月22日開考為目標。學校的疫苗通行證會涵蓋教職員和訪客，目前不會要求學生要打針才可以回校上課。

另外，4月1日起將取消對9個國家(澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國及美國)禁飛令，所有海外抵港人士不再分ABC區，香港居民完成打針才可上機，登機時起飛前48小時核酸陰性，來港後要接受14日檢疫。政府會在機場派抗疫包，他們若第6及第7日快測陰性可提早離開酒店，再接受7天自我監測。

▼同場加映，拆解兩款新冠口服藥：（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：兩款新冠口服藥抵港 拆解兩藥服用宜忌副作用 一款或影響精子質素

限聚令首階段4人 次階段寬至8人

至於即將於4月20日屆滿的社交距離措施，林鄭月娥表示，如疫情無反彈並呈下降趨勢，會自4月21日起以3個月的時間分3階段，逐步解除大部份社交距離措施：

+ 2

首階段(4月21日起)：



重開599F章下的部份表列處所，包括健身中心、美容院、按摩院等，以及康文署轄下的處所，包括體育處所、圖書館、博物館、表演場地等(不包括泳灘泳池)，但市民仍要戴口罩。群組聚集人數上限放寬至4人，食肆恢復晚市堂食至晚上10時，但酒吧酒館仍要關閉，私人地方多於兩個住戶的跨家庭聚會限制取消。

第二階段（約5月21日起）：



重新開放餘下所有表列處所，群組聚集人數放寬至8人，泳池泳灘亦會開放、戶外運動時不用戴口罩，而在食肆晚市堂食時間由晚上10時延至午夜12時，每桌可放寬至8人，酒吧酒館亦可開放。

第三階段（約6月21日起）：



將盡量放寬處所限制，只執行基本防疫要求，包括戴口罩、有限聚人數、進入處所前要用安心出行及出示疫苗通行證等。

▼同場加映，消委會認可快測包搜尋器使用攻略：（按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章：消委會快測包認證搜尋器 3招使用攻略要知 一名單產品獲獨立認證