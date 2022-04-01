Omicron XE新變種病毒現英國 傳播速度快近10% 本港曾有輸入個案

Omicron再現新變種！英國衞生安全局（UKHSA）證實，目前已在當地發現一種暫名為XE的新變種病毒株。XE變種病毒株是Omicron的兩種變種BA.1與BA.2的結合體，英國境內目前至少已發現約637宗XE病毒感染個案。本港2月亦曾錄得2宗XE變種病毒株輸入個案。

此外，港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華周五(4月1日)亦在電台節目指，兒童感染目前在港流行的Omicron變種病毒分支BA.2病毒株，死亡率恐比流感大約7倍，更有機會令神經系統受損。

英國發現一種暫名為「XE」的新變種病毒株，傳播力恐更高。(資料圖片)

英國衞生安全局指，XE新變種病毒株是Omicron兩種變種BA.1與BA.2的結合體。(UKHSA)

曾有XE輸入個案 張竹君：未有流入社區

據英媒《太陽報》報道，截至3月16日的英國最新數據，XE的增長率/傳播速度比目前肆虐全球，包括目前在本港流行的Omicron變種BA.2高9.8%，恐具有更大範圍流行的風險。不過，在引發的症狀上，暫未發現有更加嚴重的傾向，與Omicron一族引發的症狀差不多。

英國衞生安全局首席醫學顧問Susan Hopkins教授指，病毒重組變體並不罕見，暫不能確定XE新變種是否具有真正增長優勢，當局仍在密切關注，監視它未來的變化，以防範新一波疫情的流行。不過，她亦強調至今為止已有數種新冠病毒變體出現，預料大部份重組變體會相對地較快消亡。

除了XE新變種外，還有兩變種病毒株也引起專家的注意，分別為XD及XF，當中XD是Omicron BA.1和Delta的重組，也就是Deltacron。而XF是UK Delta 和 BA.1重組，在英國累計38人確診，但傳播速度暫時沒有超過BA.2，因此初估不太會成為流行。

而世衞（WHO）則預先警告，對於任何一種混合病毒株，可能造成的危險，都不應該低估。

本港衞生防護中心傳染病處主任張竹君，周五(4月1日)在疫情記者會上透露，本港2月初曾有2名抵港旅客被發現感染XE新變種病毒。由於個案在機場發現，暫未發現有流入社區的現象，強調當局會留意最新情況。

▼同場加映，預防「長新冠」湯水：（按圖看清👇👇👇）

+ 10

相關文章：長新冠｜疫後氣喘腦霧纏身？中醫：3款湯水助斷尾 哪3方面要注意?

▼同場加映，魚腥草可抗新冠肺炎？（按圖看清👇👇👇）

+ 13

相關文章：居家抗疫｜魚腥草味道難聞可抗疫？一個熬煮秘訣要知 兩體質忌服

小童染疫抽筋必須立即送醫

至於目前在港流行的Omicron變種病毒分支BA.2病毒株，港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華周五(4月1日)在港台節目上指，兒童感染BA.2的死亡率比流感大約7倍。

關日華指出，兒童染疫後，除了上呼吸道受感染會引發併發症外，BA.2病毒株更可能會攻擊他們的神經系統，引發包括急性腦炎在內的併發症，令兒童出現逾30分鐘的抽筋、失去知覺等症狀，造成腦部缺氧。

此外，BA.2病毒株亦會令兒童出現「發燒抽筋」的情況，一般持續5分鐘後神智可恢復，上述症狀出現的機會更高於流感兩倍。因此，關日華呼籲家長如發現孩子出現上述症狀時，必須立即召喚救護車送院。

此外，由於兒童的呼吸道直徑較窄，因此BA.2病毒株對兒童所引發的上呼吸道感染，會更易導致兒童呼吸困難及出現「嘶吼症」等。因此，關日華亦建議家長盡快為3歲或以上兒童接種新冠疫苗，減少併發症的出現。

▼同場加映，中醫藥浴退燒法：（按圖看清👇👇👇）

+ 2

相關文章：小兒退燒｜疫情下退燒藥難求？中醫：藥浴功效多 兩招推拿助退燒

▼同場加映，居家抗疫「看門口」藥物知多啲：（按圖👇👇👇）

+ 7

相關新聞：居家抗疫｜退燒藥種類多點揀? 藥劑師教選購貼士買多兩類藥傍身