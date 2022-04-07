角膜疾病｜日專家團隊移植iPS角膜助患者復明 技術將可用於植髮？

眼角膜移植是一項艱鉅的手術，除了患者有可能對捐贈者角膜產生排斥反應，其實眼角膜的捐贈者亦很少。不過，日本大阪大學前日（4日）宣佈成功將誘導性多能幹細胞（iPS細胞）製作的角膜移植到4名幾乎失明的患者身上，並在沒有不良反應的情況下視力亦得到改善，為患有角膜疾病的患者帶來曙光。



4月4日，日本大阪大學教授西田幸二的團隊在發表會中宣佈，於2019年7月至2020年12月期間為4名30-79歲，患有角膜疾病的患者植入用iPS細胞製成的角膜組織，其中3名的視力都恢復到足以應付日常生活。改善最顯著的人甚至在有眼鏡輔助的情況下，視力由原來的0.15提升至0.7。

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而在安全層面上，4名接受移植的患者都沒有出現排斥反應或感染等嚴重的副作用。接下來團隊將會在明年開始進行臨床試驗，務求最快3年後可以實際運用於角膜疾病的治療上。iPS細胞角膜組織相較一般的角膜移植較少出現排斥反應，也比起用口腔黏膜培養的角膜更通透。

角膜疾病是目前世界上除僅次於白內障，致盲原因的第二位。位於眼球最前方的角膜表面有一層名為「角膜上皮」的組織，它每兩星期就會更換新的細胞以保持正常的機能運作。然而，它有可能基於受傷或疾病等原因無法更新，漸漸變得混濁，最終導致失明。

角膜上皮有可能基於受傷或疾病等原因無法更新，漸漸變得混濁，最終導致失明。（《NHK NEWS WEB》）

是次參與研究的4名患者中雖然只有3名的視力有顯著提升，但餘下的1名病人其角膜混濁的情況亦同樣得到改善，但由於視力檢查的結果頗為飄忽，所以未能下一個定論。不過，研究結果都足以證明iPS細胞角膜的確有效治療角膜疾病。

餘下1名病人其角膜混濁的情況亦得到改善，但由於視力檢查的結果飄忽，故未能下定論。（《テレビ大阪ニュース》）

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iPS技術的可能性

就着這項研究發表，日本新聞節目《TBS NEWS》探討了未來在iPS細胞的應用上還可以有什麼可能性。

1. 牙科治療



日本東北大學的江草宏教授指出，考慮到研究需花費的時間、人力、財力，使用現時常見的銀粉、樹脂、陶瓷等補牙材料治療蛀牙較為經濟，亦足以應付。不過現時也真的有研究在試管階段，嘗試利用iPS細胞零開始製作一隻牙齒，用以替代脫落的牙醫。

此外，導致牙齒脫落的原因亦有可能是因為下顎骨衰退而變得脆弱。因此，同時也有研究嘗試利用iPS細胞令下顎骨再生，目前研究已經開始將試管中製成的骨骼移植到動物身上作試驗，較培植牙齒的研究更進一步。

江草教授重申，將來獲得新的牙齒並不是天方夜譚，但考慮到安全性和成本等的因素，真正能夠用於實際操作上至少也該是10年以後的事。

獲得新牙齒在未來並不是天方夜譚，但考慮到安全性和成本等的因素，真正能夠用於實際操作上至少也該是10年以後的事。（《TBS NEWS》）

2. 植髮



理化學研究所的辻孝博士表示，可以利用iPS細胞製造毛囊。只要用針在頭皮上刺孔，再把iPS細胞的毛囊植入這些小孔中，隨後以線作引導，確保毛髮往正確的方向長出，就能變成穩定的毛孔。而在理論上，長出來的毛髮亦會是成年人紮實的質地。

不過辻博士同樣提到，考慮成本以及開發所需的時間，要達到實際使用相信也會是數十年以後的事情，但依然教人期待。

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3. 美肌



根據早前化妝品製造商高絲（KOSE）發表的研究報告指出，iPS細胞有效令一名67歲男性的皮膚細胞能力回復到等同36歲時的狀態，皮膚的更新速度沒有因為年老而變慢，抵禦外來污染物或破壞的能力和年輕時一樣強。

然而KOSE的負責人表示，雖然有這項數據證明iPS細胞的功能，但並沒有打算要發售iPS細胞的乳霜，只是希望可以分析老化的成因，從而幫助改善肌膚問題。

經30多年追蹤同一對象，抽取其皮膚細胞，發現iPS細胞有效令一名67歲男性的皮膚細胞能力回復到等同36歲時的狀態。（KOSE）

（資料來源：KOSE、《TBS NEWS》、《読売テレビニュース》、《テレビ大阪ニュース》、NHK NEWS WEB）