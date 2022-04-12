Omicron現兩種亞型新變種 BA.4、BA.5被世衞列監控 歐非多國現蹤

Omicron再現新變種！世界衞生組織周一(4月11日)宣布，把Omicron兩個新亞型變種病毒株BA.4和BA.5列入監察名單，目前在全球追蹤十多宗相關個案，個案分布在歐洲、非洲等國。世衞認為BA.4及BA.5具有更多變異，會研究及分析其是否更具傳染性及危險性。

Omicron不斷演變出新的變種病毒。(資料圖片)

BA.4和BA.5均由BA.1演變而來

據路透社報道，BA.4及BA.5是由Omicron變異株原始亞變種之一BA.1演變而來，兩者均已被列入世衞追蹤監察名單。世衞這份監察名單除了新加入的BA.4及BA.5，還包括目前正肆虐全球的Omircon亞變種BA.1及BA.2，以及BA.1.1與BA.3等Omircon亞變種。目前，BA.2被認為是最具傳染性的新冠病毒，佔全球已測序確診個案近94%，但導致重症機會較低。

據全球流感共享資料庫（GISAID）資料顯示，至今已呈報幾十宗BA.4和BA.5個案。而英國衞生安全局（Health Security Agency）早前亦指，英格蘭、蘇格蘭、南非、丹麥和博茨瓦納，在1月10日至3月30日期間都發現BA.4病例。南非和博茨瓦納更出現BA.5個案，患者是30歲至50歲人士，已完成接種疫苗，出現輕微病徵。

▼同場加映，預防「長新冠」湯水：（按圖看清👇👇👇）

+ 10

相關文章：長新冠｜疫後氣喘腦霧纏身？中醫：3款湯水助斷尾 哪3方面要注意?

XE變種現蹤英國

此外，英國衞生安全局（UKHSA）早前亦在當地發現一種暫名為XE的新變種病毒株。XE變種病毒株是Omicron的兩種變種BA.1與BA.2的結合體，英國境內目前至少已發現約637宗XE病毒感染個案。

據英媒《太陽報》報道，截至3月16日的英國最新數據，XE的增長率/傳播速度比目前肆虐全球，包括目前在本港流行的Omicron變種BA.2高9.8%，恐具有更大範圍流行的風險。不過，在引發的症狀上，暫未發現有更加嚴重的傾向，與Omicron一族引發的症狀差不多。

除了XE新變種外，還有兩變種病毒株也引起專家的注意，分別為XD及XF，當中XD是Omicron BA.1和Delta的重組，也就是Deltacron。而XF是UK Delta 和 BA.1重組，在英國累計38人確診，但傳播速度暫時沒有超過BA.2，因此初估不太會成為流行。而世衞（WHO）則預先警告，對於任何一種混合病毒株，可能造成的危險，都不應該低估。

▼同場加映，魚腥草可抗新冠肺炎？（按圖看清👇👇👇）

+ 13

相關文章：居家抗疫｜魚腥草味道難聞可抗疫？一個熬煮秘訣要知 兩體質忌服

曾祈殷：疫苗有效預防XE重症

本港感染及傳染病科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，周一（11日）在港台節目《醫生與你同行抗疫》中，拆解新變種病毒XE、XD、XF時指，這些新變種病毒的個案數量相比在全球肆虐的Omicron BA.2仍然較少。曾祈殷醫生指，雖然這些新變種病毒日後會否取代BA.2仍有待核實，但有科學文獻指XE的傳播速度比BA.2快一成，因此需要跟事態發展。

至於傳播力變強，殺傷力是否變弱，他表示暫未能確定，但指出目前使用快速測試或核酸測試仍能檢測出XE。至於XE會否增加重症率或令疫苗會否失效，曾祈殷醫生指XE是Omicron BA.1及BA.2的合成物，只要打齊3針新冠疫苗，預防重症及死亡仍有9成以上，提醒市民盡快接種疫苗。

▼同場加映，居家抗疫「看門口」藥物知多啲：（按圖👇👇👇）

+ 7

相關新聞：居家抗疫｜退燒藥種類多點揀? 藥劑師教選購貼士買多兩類藥傍身