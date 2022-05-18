限時優惠｜第六波疫情準備殺到？精選多個保健美容產品養顏抗疫

第五波疫情總算告一段落，多項社交距離措施亦將準備進一步放寬；但近日政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉卻在港大醫學院內部網上論壇上預告，香港將會於兩周後爆發第六波疫情，勸喻市民「要約人見面好見，否則第六波爆發將再次收緊（社交距離措施）」。此話一出又引起軒然大波，大家都生怕第六波疫情對健康、生活及工作構成嚴重影響。健康Easy特意推出限時優惠，好讓各讀者在疫情殺到前，做足各方面準備，防患未然。



香港將會於兩周後爆發第六波疫情? (圖片: HK01)

中醫療法紓緩長新冠 線上線下支援康復需要

第五波疫情於二月開始在本港爆發，雖然疫情已經緩和，但身邊仍不乏受「長新冠」症狀影響的康復者，當中最常見的症狀包括氣喘、痰多、喉嚨痛、乾咳等後遺症。坊間流傳不少湯水食療，聲稱可以改善以上症狀、回復肺功能；但如果長新冠症狀已持續多時，建議尋求專業中醫意見。

雖然疫情已經緩和，但身邊仍不乏受「長新冠」症狀影響的康復者 (圖片: FreePik)

「怡健堂中醫」新推出的疫後中醫調理計畫，包括4次中醫診症及16天中藥，致力為疫後出現不同後遺症的康復者提供康復支援。購買後可選擇預約視像應診或親臨包括屯門、元朗、葵芳、將軍澳、太古城６個診症點進行服務，診症後藥物會以速遞到付形式送至病人住所或指定地。

➤怡健堂中醫 疫後中醫調理計劃 (4次中醫診症及16天中藥) $ 1,800 (原價 $ 2,040)。

承治堂中醫診所亦提供「康復診症計劃」，為康復者提供專業診斷，協助趕走新冠後遺症。此服務包括四次中醫門診或網診及廿八天藥物，期間診金全免，只收取中藥沖劑收費。客人可選擇到銅鑼灣或旺角診所領取、順豐速遞自取或派速遞員即日送到特定地鐵站；惟網上診症服務未能提供病假或到診證明。

➤承治堂 新冠肺炎康復者診症計劃 (4次中醫門診/網診及28天藥物) $1,500 (原價 $ 3,040)。

預防勝於治療 定期體檢保安心

疫苗通行證將於月底要求大部分人士接種三針疫苗，更有專家建議抵抗力較弱的長者接種第四針。隨接種疫苗的人數增加，社交媒體及網上討論區中關於接種疫苗後出現副作用的個案分享亦同時激增，當中包括濕疹、面癱、中風、心臟病發、流產等，近日更有一死亡個案證實與接種復必泰相關。新冠疫苗副作用個案頻生，建議大家於接種疫苗前接受身體檢查，能有助清楚了解身體潛在狀況及風險，提供多一重保障。

建議大家於接種疫苗前接受身體檢查，能有助清楚了解身體潛在狀況及風險 (圖片: FreePik)

莊柏醫療推出精選的「安心注射疫苗驗身計劃」，涵蓋73項項目，包括血脂、糖尿病、肝腎功能檢測，讓有需要人士了解自己的身體狀況及接種風險；同時亦可提早預防慢性病的風險。

➤莊柏醫療73項－安心注射疫苗計劃 $ 1,500 (原價 $ 2,285)。

隨著年齡增長，抵抗力下降之餘，身體機能亦會日漸退化。建議定期為長輩作詳細身體檢查，監測其健康狀況；倘若身體任何健康問題，及早發現即可盡早接受治療。莊柏醫療的81項精選長者健康檢查，能檢出三高、糖尿、心血管疾病、腎病、腦退化等慢性疾病，有助長者及早發現潛在的健康問題，並及早採取預防措施。

➤莊柏醫療-81項精選長者健康檢查 $ 2,600 (原價 $ 3,700)。

不少嚴重疾病都有年輕化的趨勢，即使身體尚未出現明顯退化，亦應定期進行體檢，及早知悉自己的健康狀況。香港仁和體檢 re:HEALTH 推出的精選全面身體檢查套餐，包含多項一般檢查、血液及血糖檢查、肝腎功能檢查、胸部X光等內容，更有類風濕性關節炎因子檢查，有助及早發現潛在健康問題。

➤香港仁和體檢 re:HEALTH 精選全面身體檢查套餐 $ 2,600 (原價 $ 3,528)。

精選美容療程推薦 爆疫前把握機會養靚肌膚

根據專家講法，第六波疫情爆發在即，各位女生不妨趁早多到美容院保養好肌膚，以防萬一。

各位女生不妨趁早多到美容院保養好肌膚，以防萬一 (圖片: FreePik)

COSMED 推出的雙重療程，含深層煥膚精華療程及嫩膚抗敏保濕療程各一次，先利用煥膚精華素，為肌膚進行深層清潔，再使用變頻超聲波，深層導入嫩膚精華素，令肌膚徹底吸收養份；協助肌膚細胞重新排列、修復肌膚、改善多重肌膚問題，讓肌膚由底層潔淨滋潤，由內到外真正光澤亮麗。

深層煥膚精華療程（4選1）



1. 杏仁酸去角質煥膚液（針對混合性、油性皮膚）

可溫和代謝角質、拋光肌膚

2. 甘醇酸更新煥膚液（針對暗沉、疲勞，缺乏光澤皮膚）

可深層清潔毛孔、刺激細胞更新、改善肌膚瑕疵

3. 美白抗皺煥膚液（針對色斑或老化角質）

可深層清潔毛孔、調節皮脂分泌、淡斑

4. 乳酸溫和煥膚液（針對敏感性或乾性皮膚）

可極溫和去角質更新皮膚、增加肌膚含水量



➤COSMED 醫療中心 深層煥膚+變頻超聲波嫩膚保濕雙重療程 $ 1,080 (原價 $ 3,780)。

Leciel Medical 推出的雙效激光嫩膚技術，Pico Laser皮秒激光能有效針對皮膚底層色素，將皮層組織上的黑色素以極快的速度震碎，令面部整體膚色更均勻；配合LaseMD分段式激光，為皮膚打開微細管道，觸發換膚機制，促進肌膚新陳代謝，改善膚質。療程後更會以高效導入方式，將醫生配方的精華液滲透入皮膚底層，可深層刺激膠原再生，撫平細紋、改善毛孔粗大、重整皮膚結構。

➤Leciel Medical 雙效激光嫩膚技術 $ 1,880 (原價 $ 5,480)。

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