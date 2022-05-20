第四針｜未染疫高風險成人5.26可預約打第4針 哪5類人宜接種?

衞生防護中心聯合科學委員會周五（20日）公布更新的暫擬共識建議，表示未曾染疫的成人如有較高暴露風險或個人需要，可自行選擇接種第4針新冠疫苗。



政府本月21日亦宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可由即日起選擇接種第4劑新冠疫苗。



市民未來或需再打第四針。（資料圖片）

由於網上預約系統正進行更新，由5月21日至5月25日，合資格接種第四劑新冠疫苗的市民，可前往各社區疫苗接種中心（位於私家醫院或禮頓中心衛星社區疫苗接種中心除外）或公立醫院新冠疫苗接種站，領取「即日籌」接種疫苗。

由5月26日上午8時開始，市民可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站，預約接種服務。

5類人高風險 建議可自行選擇接種第4針

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）提出，未曾受感染的18至59歲的成人若有較高暴露風險或個人需要（如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定等），經考慮對自身的風險和益處後，可自行選擇接種第4劑新冠疫苗，惟須與第3劑相距最少6個月。

而相同的做法亦可適用於同一年齡組別的康復者，建議亦適用於已打2針的康復者，已打3針的康復者，則無需打第4針。

有較高暴露風險的人士包括：

．醫療機構員工

．安老或殘疾人士院舍員工

．參與抗疫工作員工

．跨境運輸員工

．於管制站和港口工作的人員

．或其他工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工



至於其餘已打3針的成年人，半年後有否需要打第4針，其中一個委員會主席、政府專家顧問許樹昌認為，要視乎屆時有無新的變種病毒流入本港，又指針對變種病毒Omicron的第二代疫苗或有望第4季推出，認為非高危人士可以等一等。

劉宇隆：並非每個18至59歲人士需要打第４針

而疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，周一(23日)接受電台訪問時指，雖然上周宣布18至59歲人士可打第四針，但其實只有少部份人有相關需要，並非每個18至59歲人士需要，指「真係唔應該（打）嘅」，其保護力有限，而且短暫，只維持一至兩個月。

劉宇隆強調，疫苗的作用是預防重症及死亡，香港是少數地區可接種第四針，專家亦有不同意見，市民可從個人層面判斷是否有需要。他直言，每接種多一劑，效益便愈細，而且亦有心肌炎風險

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逾353萬人已接種第3針

另一方面，由於60歲或以上人士於本地第五波疫情死亡個案中佔大多數。據當局早前建議，年滿60歲長者打第3針至少3個月後，可打第4針復必泰或科興，同樣原則適用於相同年齡層康復者。

此外，當局早前亦建議12歲或以上的免疫力弱人士接種4劑新冠疫苗，第4劑疫苗應在接種第3劑後90日接種。免疫力弱定義包括：

．曾做器官移植

．長期服用類固醇

．正服用對免疫系統有抑制的藥物（如生物製劑）

．個別癌症人士

．患上降低免疫力系統的病症（如愛滋病）



據當局數據顯示，截至5月19日，本港至少有逾9.2萬人已接種第4針，並有逾353萬人已接種第3針。

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