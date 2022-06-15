消委會｜DONKI白方包最肥又高糖！15款方包獲4.5星評分一次睇

方包是不少人的早餐方便之選，消委會近日測試了28款預先包裝白方包和麥方包樣本，沒有樣本屬於「高鈉」、「高脂」或「高糖」，但整體平均「鈉含量」較4年前同樣由消委會測試的非預先包裝方包為高。是次調查亦發現，其總脂肪含量相差10倍，另外麥方包的平均膳食纖維和礦物質含量亦較白方包高。



消委會今次於超市、食品專門店、麵包店及餅店等購入28款預先包裝方包，包括14款白方包及14款麥方包，每包的售價介乎8.5至39元不等。而主要檢測方面為鈉含量及總脂肪含量、糖含量等。



消委會於2018年曾與食安中心合作，測試市面上的非預先包裝有皮白方包和有皮麥方包，檢出的鈉含量平均值分別為每100克有420和400毫克。而今次測試的預先包裝白方包和麥方包樣本的整體平均鈉含量較4年前測試為高，14款白方包的平均鈉含量為每100克433毫克，而11款麥方包則為410毫克，比較和參考2018年的結果，兩種方包的鈉含量分別稍為上升3.1%和2.5%。

今次測試的預先包裝白方包和麥方包樣本的整體平均鈉含量較4年前測試為高。（消委會圖片）

測試結果一次睇！

鈉含量

在是次測試中，「星美樂simplylife」原味T65方包、「Baker's Choice」全麥方包的鈉含量最高，每100克分別含567毫克及496毫克。相反，「759麵包工房」澤西牛油方包、「crostini」全麥方包的鈉含量最低，每100克分別含298毫克及208毫克。



根據食物安全中心（食安中心）的食物鈉含量參考水平，每100克固體食物含超過600毫克鈉屬「高鈉」食品。是次測試的樣本所檢出的鈉含量介乎每100克208至567毫克，全部均不屬「高鈉」食品。

世界衞生組織建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（約5克食鹽），以減低患上高血壓、心血管疾病及中風的風險。



總脂肪含量

另外，在總脂肪含量方面，是次測試檢出含量由每100克1.1至11.9克，相差近10倍。其中「Don Don Donki」 Ultra Fluffy Toast為白方包樣本中最高，每100克已含11.9克；而麥方包最高脂的是「大班麵包西餅」健康全麥包，每100克含7.3克。

其中較低脂的5款麵包每100克均不超過3克，可值得留意。

1. 「馬莎M&S Food」 Medium Sliced Wholemeal Bread，每100克含2.5克



2. 「星美樂simplylife」原味T65方包，每100克含1.1克



3. 「Bread Pantry」 Rustic White Sourdough，每100克含1.2克



4. 「Baker's Choice」全麥方包，每100克含2.6克



5. 「嘉頓」切皮三文治方包，每100克含2.6克



較低脂的5款麵包每100克均不超過3克，可值得留意。（消委會圖片）

糖含量

至於糖含量方面，測試中檢出的所有樣本糖含量由1.2克至9.7克，全部都較食安中心為消費者提供的「高糖」食物糖分參考水平為低。但其中2款樣本較高糖，包括「嵜本高級Shokupan專門店」極生獨立單片裝和「Don Don Donki」 Ultra Fluffy Toast，每100克分別為8.7和9.7克。



若食用以上2款方包各一片，分別會攝入9.1和7克糖，達五歲兒童攝取上限約26.1%和20.1%。消委會指，如果再於麵包上塗上含大量添加糖的果醬，便會不知不覺攝入更多游離糖。而經常過量攝取游離糖會增加超重和患肥胖症的風險，亦會增加蛀牙的機會。▼消委會檢測17款較低糖方包有邊啲？（按圖👇👇👇）

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膳食纖維



調查又指，測試結果反映無論是膳食纖維，或礦物質鐵、銅、鋅和鎂，麥方包的平均含量均比白方包高。14款麥方包樣本的平均膳食纖維含量為每100克4.5克，14款白方包樣本則為2.3克，相差近1倍。

其中「馬莎M&S Food」 Medium Sliced Wholemeal Bread、「嘉頓」切皮三文治方包分別含每100克6.8和6.2克膳食纖維，屬「高纖」食品。

「馬莎M&S Food」、「嘉頓」分別含每100克6.8和6.2克膳食纖維，屬「高纖」食品。（消委會圖片）

4.5星評分方包推介！

綜合所有方面，是次測試有15款方包，包括7款白方包及8款麥方包，均獲消委會的4.5星或以上評分。



▼消委會推介15款方包有邊啲？（按圖👇👇👇）

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衛生署亦解釋，由於方包的脂肪和糖含量較酥皮和含餡料的麵包為低，是各款麵包中較健康的選擇。當中，全穀麥方包不單較白方包含較多的維生素、礦物質和膳食纖維外，升糖指數亦較白方包的為低，即進食全穀麥方包後，血糖的上升速度和幅度較慢和低，所以是較佳的選擇。



然而，大部分市面上預先包裝的方包鈉含量較高，因此建議市民飲食應多元化，進食不同的穀物類食物，除方包外，還可選擇麥片、全麥意粉、番薯、粟米等低鈉高纖食物。



除此之外，消委會亦有以下建議。

1. 細閱預先包裝麵包上的成分表和營養標籤，注意鈉、脂肪和糖的攝取量。



2. 每次只購買足夠分量的麵包，不要囤積，並於2至3日內食用完畢，以免麵包變質或發霉，造成浪費。



3. 開封後的麵包應以密封容器盛載，以防止麵包接觸到空氣中的霉菌孢子，造成污染，並儲存在陰涼乾燥的地方。



4. 一旦發現麵包長有霉菌，代表麵包已變質，應該立即棄掉。



5. 選擇進食全穀類，例如全麥麵包，以增加膳食纖維的攝取量。



6. 製作三文治時，不宜使用高鈉、高脂和高糖的配料，以減少鈉、脂肪和糖的攝入；宜搭配優質蛋白質食物（例如瘦肉、魚、蛋）和蔬菜，以達致均衡飲食。



▼同場加映：港式麵包熱量有幾多？（每100克計算）（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：3招提高纖維攝取量（按圖）