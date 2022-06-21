港人7.1可免簽入境韓國 出發前先打底增免疫力 這5類食材多攝取

新冠疫情下，大家被抑壓的旅行欲望似乎已見釋放的曙光。韓國駐香港總領事館宣布，港人7月1日起將恢復免簽證入境。不過，經過數年的疫情經歷，大家對身體的健康都開始著重起來，不想在外地染病，大家出發韓國前到底應如何從飲食入手，為身體「打打底」增強免疫力？

韓國駐香港總領事館宣布，港人7月1日起將恢復免簽證入境。（資料圖片）

可免簽入韓 惟需先申請K-ETA

韓國駐香港總領事館周一晚（20日）宣布，持有香港特區護照及BNO護照的港人，7月1日起將恢復免簽證入境，當中包括旅遊、商務會議、探親等入境目的。

不過，所有入境旅客須事先申請K-ETA(韓國電子旅行許可)並獲得批准，才能登上前往韓國的航班及船隻。而K-ETA的申請將於6月30日凌晨零時起開放接受申請。

據資料顯示，K-ETA須在航班出發前72小時通過K-ETA主頁申請，申請費用為1萬韓元(約60.8港元)，有效期為由授權日期起計2年，當中旅客如曾更改護照資料等資料，則需要重新申請。

同場加映，9類食物可增強抵抗力（按圖了解！)

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攝取五類營養 出發前「打打底」

雖然即將可以前往韓國，心情難免興奮。不過，到時人在外地，身體少不免會容易遭病毒入侵。因此，在出發前不妨先從飲食入手，增強身體的免疫力。台灣營養師許育禎過去就曾分享五大類食材可提升身體免疫力，大家出發前不妨先「打打底」。

1. 蛋白質



蛋白質是建造免疫系統的重要原料，與免疫細胞的數量和品質有相當大關聯性，所以蛋白質不可或缺，肉類、魚類、雞蛋、黃豆製品、乳製品都是非常良好的蛋白質來源，每餐應食用自己手掌心大小與厚度的蛋白質食物，加上早晚各一杯奶總共480c.c.，才足夠滿足一天蛋白質的來源。

2. 補充益生菌



腸道是人體最大的免疫系統，有7成免疫細胞都存在腸道中，想維護好免疫力就必須養好腸道菌叢，平時可多食用無糖乳酪飲品或乳酪，或補充益生菌產品增加腸道免疫。

3. 彩虹蔬果



每天保持「三蔬兩果」飲食習慣，蔬果含豐富纖維質，是益生菌食物，可促進益菌生長。而各種植化素可幫助身體掃除自由基、發炎因子，提升免疫力。

4. 吃堅果用好油



每天一湯匙的堅果或適量酪梨，或是炒菜用油建議使用橄欖油、苦茶油和牛油果油，幫助身體抗發炎、提升免疫。

5. 特殊食材增強免疫



洋蔥、大蒜、蔥花等含有蒜素，具有抗菌效果。香菇、猴頭菇、鴻喜菇、蘑菇、白木耳、燕麥、大麥、海帶、紫菜等食材具有豐富β葡聚糖，有促進免疫力、保護上呼吸道功能。咖喱中的薑黃粉具有強大抗氧化、抗發炎功能，對於免疫提升也有相當良好功效。平時可多加食用這些食材、並利用這些辛香料烹調食物。

同場加映，防疫７大關鍵營養：（按圖了解！)

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