凍齡｜王心凌、湯告魯斯不老秘密！皮膚科醫生揭凍齡保養3大關鍵

最近大陸綜藝節目《乘風破浪3》，39歲的「甜蜜天后」王心凌熱歌勁舞表演唱18年前代表作《愛你》，依舊保持著女大學生的容貌和體態，影片直衝熱搜榜第1；而另一個凍齡男神，59歲的湯告魯斯繼36年前《壯志凌雲》之後，在續集《 壯志凌雲：獨行俠》親自駕駛戰鬥機搏命演出，除了帥氣一如往昔，許多特技也都親自上陣，不靠替身或特效完成各種高難度動作，不老凍齡，甚至愈來愈帥。究竟他們如何破除年齡在身體留下歲月的痕跡？



保持20歲的容顏與體能，用行動證明年齡不是問題！

根據台灣皮膚科醫師陳昱璁的觀察，王心凌曾經分享她的保養秘訣，一定要確實做到清潔和保濕。每天完全卸妝、使用溫水洗臉、輕柔按摩肌膚，清洗T字易出油部位，清潔產品及護膚品部分，也選擇適合自己肌膚的化妝水、精華液、面膜或面霜等；而水分的攝取量也要足夠，才足以保持肌膚水嫰。

三大保養心法（按圖👇👇👇）

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而「不老男神」湯告魯斯的前私人經理人則表示，湯告魯斯非常在乎自己的外表，他會盡可能保持年輕形象塑造光環，並一心追求完美。據說湯告魯斯每天至少花30分鐘做臉部護膚，會利用照LED紅光刺激膠原蛋白增生，及促進血液循環。他自己曾說過，每天至少敷一片面膜，飲食方面則是少量多餐，忌口碳水化合物，同時也重視運動訓練；也有媒體報導他做過液態拉皮，以保持年輕容貌，但這部分無從求證。

3大保養心法：睡飽睡好、吃營養、清潔保濕防曬不可少

台灣陳昱璁醫師指出，不論凍齡女神王心凌和男神湯告魯斯是否完全沒有借助醫學美容，至少他們所提倡個人保養方法是值得肯定的，關鍵在於能否持之以恆，陳醫師歸結出他二人保持容顏與體態的心法為：

1. 好睡眠養美肌：

還是要維持好的睡眠習慣，減少天天熬夜的頻率，因為睡眠是肌膚最好的修復期間，充足的睡眠幫助肌膚有好的休養復原力，日常保養才會更有效。熬夜，用眼過度，絕對會加速肌膚老化，特別是眼周，雙眼憔悴無神，要成為男神女神也難。

2. 營養均衡的飲食：

心情愉悅下，讓人食慾大增，不小心多吃些平常不吃的食物也是正常的，聚會常見佳餚普遍高油、高鹽、高糖，身體不一定能很快代謝，除了有意識的節制是一種方式，建議可以搭配富含維他命A、B、C、E等原型食物，如深綠色蔬菜、全穀類、糖分低的水果來幫助身體代謝，同時減少油炸、加工類食品的攝取。減少糖分的攝取相當重要，可避免皮膚發炎，糖分攝取多，會在體內形成糖化終產物，破壞我們的膠原蛋白和彈力蛋白，加速老化。

3. 基礎保養做好做滿：

工作可以放年假，但新陳代謝沒有假期，保養的基本功必需要做好做滿，清潔、保濕、防曬是保養好膚質的3個關鍵，缺一不可！夏季安排戶外活動，防曬品一定要隨身攜帶，方便隨時使用，讓保養最到位！這3點都很重要，其中，台灣陳昱璁醫師特別強調防曬，因為紫外線會毫不留情直接破壞肌膚中的膠原蛋白和彈力蛋白，未採取防曬措施的肌膚容易產生細紋，甚至失去光澤。

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醫美療法加持，熟男「女友力」熟女「童顏肌」不是夢！

無論是永遠的甜心教主，還是荷里活帥了半世紀的男人，藉由持之以恆的皮膚保養和運動飲食好習慣，不僅讓他們維持好容顏和體態，肌膚也保持著水嫩健康，看起來就像停留在20歲。雖然我等凡夫俗子不一定具有大明星的先天條件，但師法男神女神的保養心法，做好優質的清潔與保養，也能夠達到肌膚抗老，擁有不老容顏，展現自信與美麗。

但若是慨嘆時不我予的熟男熟女，或不如男神女神擁有異常強大的意志力，陳昱璁醫師認為，借助醫美科技的加持並無可厚非；時下常聽到的液態拉皮，「童顏針」或「精靈針」，是藉由將3D聚左旋乳酸或雙旋聚乳酸注射到皮膚中，刺激膠原蛋白增生，改善肌膚凹陷，讓肌膚變緊實，輪廓線條便明顯。液態拉皮通常需3至4次的療程，它不同於玻尿酸直接填充，是刺激體內自行生成膠原蛋白，漸進式的凍齡療法，效果較為自然，不容易被發現有做過醫美整型，也能擁有大明星般的顏值。

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