遇溺｜世錦賽救生員見泳手遇溺呆若木雞? 8大沉默遇溺跡象要警覺

在國際游泳賽場當值的救生員，過去曾被人稱為「世上最無聊的工作」。不過，早前一場世界游泳錦標賽的韻律泳賽事，就有美國選手突然在水中昏迷，但現場的救生員竟嚇得呆若木雞，最終需美國代表隊的教練果斷下水拯救。



對於遇溺者，不少人以為他們事發時定會大聲呼救，在場人士必定會聞聲發現，但事實上遇溺者遇溺時會遠比想像中更難以察覺，有本港資深游泳教練向我們分享八大沉默的遇溺跡象，好讓大家可及時發現遇溺者，並作出拯救！



Anita Alvarez（左）在比賽時突然昏厥，由曾三戰奧運的教練奮身跳下水救起。（Twitter）

救人教練：事發時救生員目瞪口呆

世界游泳錦標賽近日在匈牙利布達佩斯展開，不過在周三（22日）舉行的韻律泳單人自由自選項目賽事卻出現驚險一幕。25歲的美國韻律泳選手Anita Alvarez在進行比賽期間突然失去意識，沉落池底。

然而，現場的救生員卻無動於衷，當時惟有Alvarez的教練察覺事件，果斷飛身跳入水底救援，另一名美國選手亦有下水救援。Alvarez被救上水後一度沒有呼吸，後經急救後才恢復意識，再送院治療。

下水救人的教練Andrea Fuentes事後表示，事發時情況嚇人，但現場的救生員卻被驚嚇得目瞪口呆，「我當時想，『你（救生員）會跳下水嗎？』，我很快便本能的反應，我不能只眼睜睜看着。我沒有想太多便跳下水了，我想這是我生涯中最瘋狂和最快的下潛。」

美國代表隊其後亦發聲明指，經醫生檢查後，Alvarez的心跳率、血氧量、血糖及血壓等均呈正常水平，身體暫無大礙。

事實上，這並非Alvarez首次在水中昏倒，她去年亦曾在奧運資格賽發生過類似情況，她當時同樣被教練Fuentes救起。

▼八大沉默遇溺跡象:（按圖）

▼同場加映，運動前中後怎麼吃？（按圖）

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「乾溺」和「濕溺」

對於遇溺的現象，本港資深游泳教練何文豐指出，遇溺者在水中由於不同原因，如吸入水分，或喉頭痙攣而導致呼吸道阻塞。

遇溺者會因呼吸道受阻，造成喉頭痙攣緊縮，氣管收緊，難以呼吸，而影響肺部氣體的交換，出現缺氧及酸中毒的情況，遇溺嚴重者的腦部會失去意識，心肌缺氧、心律不整，呼吸窘迫而最終死亡。當中，溺水可分為「乾溺」和「濕溺」兩種：

乾溺：

是指吞入水後，過度緊張導致喉嚨痙攣，做成呼吸困難，但事實上，水並沒有進入肺部



濕溺：

有明顯的水進入肺部，如果溺水者在意外發生24小時內死亡，則稱為溺斃。



▼同場加映，運動時段知多啲：（按圖）

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遇溺者無法呼吸難求救

受到不少影視劇集影響，不少人總以為遇溺者會大聲呼救，拍水揮手，但事實是當遇溺發生時，遇溺者總是難以被察覺的。

何文豐教練分享指，每當有人遇溺，他們會因無法呼吸而無法發出聲音求救，而且在遇溺當下，遇溺者的雙手必須奮力往下壓，嘗試將頭部壓上水面呼吸，根本沒有餘力揮手求援。因此，要學會辨識以下大約8種遇溺跡象，才能避免遇溺者受到更嚴重的傷害。

．頭髮會蓋住額頭或眼睛

．眼神呈現恐懼或呆滯

．嘗試將口鼻保持在水面上

．為了維持呼吸而無法呼救

．像是抬頭看天的樣子

．在水中是直立的，像在踩隱形的階梯

．為了讓自己浮出水面，無法揮手求救

．突然安靜無聲



如在泳池或海灘發現以上跡象，則極有可能是發生遇溺。目擊者必須及時作出反應，以救人一命，避免悲劇。

▼同場加映，運動飲品、能量飲品大不同！（按圖👇👇👇）

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甚麼是「二次溺水」？

何文豐教練指出，溺水者在大部份情況下會出現呼吸窘迫，但亦有一些溺水者是在最初急救後穩定後，再出現呼吸窘迫的情況，這種情況則被稱為「二次溺水」，通常是發生在急救後12小時，也有可能延長至72小時才出現。

另外，有不少人在游泳後會出現不適情況，例如感到眩暈、冒冷汗。大部分不適情況都是暫時性的，有可能是因為體力透支或補充水份不足所致，或是因為平時缺少運動，身體超出負荷引起。

不過亦有可能是由於游泳時嗆入的水影響了肺部功能，誘發呼吸窘迫，影響肺泡的換氣功能。因此，游泳後如遇上這類情況，則應該保持鎮定，並作緩慢而深長的呼吸。若情況仍未見有好轉，應立即前往求醫。

▼同場加映，哪個時間跑步好？（按圖👇👇👇）

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忌逞強落水救人 先通知救生員

過去有不少溺斃事件，經常是遇溺者和救人者同時身亡。因此，如果看到有人遇溺，何文豐教練建議首先應該確保自身安全，第一時間通知救生員，或者視乎情況通知場地人員報案，而不是逞強跳落水救人，令自己成為另一個遇溺者。

如果遇溺者被救上岸時已經不幸停止呼吸心跳，曾接受過急救訓練的人士則要第一時間採取急救措施，協助溺水者恢復呼吸，當中包括以下5個步驟：

1. 首先確認遇溺者意識

2. 求救報案找AED（自動體外心臟去顫器），以實施急救

3. 人工呼吸：

捏住溺水者的鼻子以免吹入的氣漏出，再對溺水者的嘴裡吹氣

4. 壓胸CPR（心肺復甦）：

急救者以上半身的重量壓胸，速度為每分鐘100至120下。

5. AED（自動體外心臟去顫器）電擊：

進行電擊前，先將溺水者的身體擦乾，並確認身邊沒有水或金屬物品，接著遵從AED的指示插上插頭、貼上電極片；進行電擊時要請附近的人離開，以策安全。

▼同場加映，４大錯誤站姿：（按圖👇👇👇）

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如何預防溺水？

由於遇溺是孩童意外死亡的常見意外，何文豐教練建議在進行游泳及水上活動時，必須時刻提高警覺，照顧同行小朋友，避免小朋友在沒有大人看顧的情況下而遇溺。

另外，游泳或水上活動前不要飲酒，以免因神智不清或暈倒而發生意外。進行水上活動時必須穿救生衣，如果意外落水，救生衣便能讓身體浮上來，避免在水中窒息。