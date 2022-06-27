猴痘｜ 猴痘流入台灣蔓延亞洲？ 留意身體兩部位 體內隨時有抗體

蔓延歐美的猴痘有流入亞洲的跡象，繼韓國及新加波後，台灣近日亦錄得首宗猴痘個案，成為亞洲第3個錄得猴痘個案的地區。不過台灣有專家指，相信當地不少民眾本身或已對猴痘有抗體，這與他們早年均曾接種過牛痘有關，然而到底應如何用肉眼就判斷出自己曾接種過牛痘呢？



牛痘疫苗可用按壓方式來判別，只要「凹下去，而且有放射狀的線條」就是牛痘的疤痕。（網上圖片）

曾接種牛痘者 體內或存猴痘抗體

據台灣疾管署近日公布，一名留學德國的25歲男學生，自本月16日返台完成檢疫後，陸續出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、皮膚出現紅疹以及鼠蹊部淋巴腫大等症狀，當中他的大腿出現不少白痘，白痘周邊泛紅，分布非常密集，他其後於本月24日確診為染上猴痘，同時已有9人被隔離，分別為患者的家人及相關醫護人員。

目前，傳統天花（俗稱「牛痘」）疫苗和新一代的猴痘疫苗均可減少染上猴痘的風險。據台灣彰化縣衞生局長葉彥伯向台媒表示，其實大部份1979年前出生的台灣民眾均曾接種過牛痘疫苗，多數人疫苗打在胳膊上，少數人打在大腿上，因此相信其體內已對猴痘存有一定的抗體。

不過，要如何判定自己是否有接種牛痘，葉彥伯解釋指，如果胳膊處同時存有2個疤痕，其中一個是卡介苗疫苗，而另一個可能就是牛痘疫苗。此外，牛痘疫苗亦可以用按壓的方式來判別，只要「凹下去，而且有放射狀的線條」，就是牛痘疫苗的疤痕。

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猴痘症狀似天花 死亡率達10%

據本港衞生防護中心資料顯示，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病。該病毒於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此該病被命名為「猴痘」。人類感染猴痘最早出現於1970年在剛果民主共和國，自此猴痘爆發主要發生在中非和西非。

病徵



症狀與天花相似，但病情較輕微。潛伏期一般介乎5至21天，但通常為6至13天。而在感染猴痘後的數天，患者首先會出現以下症狀：

．發燒

．劇烈頭痛

．肌肉痛

．淋巴結腫大

當患者發燒後約1至3天，其口腔內出現潰瘍，身體其他部位亦會出現皮疹。皮疹通常會於10天至兩周內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒。過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1%至10%之間，較達30%死亡率的天花為低。

傳播途徑



當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如果被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，亦可能令病毒人傳人。

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治理方法



本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

而本港呼吸道系統專科醫生梁子超則表示，市民使用經「改良後」的牛痘疫苗，或使用抑制猴痘的口服藥，相信問題不大。

預防方法



為減少受感染的風險，市民前往受猴痘病毒影響的地方應該：

．避免與病人或動物接觸

．在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，並在完成程序後洗手

．徹底煮熟所有動物產品方可進食

．如有任何可疑病徵，應及時求醫

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