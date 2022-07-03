慎選按摩用品 踢走身體疲勞

近日有調查顯示，香港是全球工時最長的地方。大家日以繼夜辛勞工作，加上連日雨天令濕氣甚重，肩背位置贅住贅住，容易感到腰酸背痛。不少人想藉按摩舒緩疲倦，無奈疫情關係，又不太想去按摩店，選擇自己在家按摩，卻力不從心，到底如何是好？

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按摩在中醫學源遠流長，是透過專業手法，刺激相應的穴位，幫助經絡的傳導來調節全身，推動經絡氣血的運行，從而平衡機體失衡的問題。



由外至內，達到氣血運行暢通，屬於一種無創傷的自然療法。按摩時，輕微痛楚可以刺激身體內的止痛物質，從而達到暫時舒緩的作用。但據了解有部分人會依賴按摩去放鬆繃緊的肌肉，甚至誤會越大力越有用，久而久之，肌肉狀況極有可能到達臨界點，長期用錯誤的方式按摩更可能傷害肌肉，造成不可逆轉的纖維化反應。

千萬不能觸碰的按摩位置

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不過被人按摩時要小心，特別是要注意頸部。頸部有四條重要的血管，分別是兩條頸動脈和兩條椎動脈。頸動脈的位置在氣管兩側，椎動脈則在頸部後方、脊椎兩側。頸動脈主要供應大腦血液循環，而椎動脈則負責供應小腦及腦幹的血液循環。因為血管較脆弱，若按錯位置，施加了壓力給血管，很可能造成動脈剝離，使血液無法順利流動，引發大面積的腦中風。

按摩產品發展新趨勢

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近年市面上流行家用按摩器或按摩槍，而後者更成為運動愛好者的熱門裝備，加上新產品體積愈來愈小，攜帶愈來愈方便，更可自由調較力度功能，讓按摩不再受時間和地點限制。有些品牌更開始採用噪音較低的摩打，減低運作時聲量，令人能安靜地紓緩肌肉疲勞。此外，市面上的電動按摩槍多配備不同形狀的按摩頭，可自針對身體不同部位的需要，加強紓緩肌肉的效果。但小編提提你，按摩頭不能亂用，請先細閱說明書的介紹，以下是幾種市面上最新型的按摩產品。

節亮-MC數顯高頻肌肉按摩槍 (MC003)：LED顯示力度 , 一目了然，一鍵啟動、多檔調節、持久續航、降噪設計；配備6款動力強勁的按摩頭選擇，深層按摩、擊潰腰酸背痛。

YUNMAI 雲麥按摩槍Extra Mini MV-FG-M281：配備4檔變速馬達，以按摩舒緩肌肉酸痛，達至深層肌肉筋膜按摩，而且按摩槍輕至240g，提供每分鐘高達3200轉的強勁衝擊，具有48 天持久動力。

YUNMAI 雲麥按摩槍SE MV-FG-0308 (黑色)：具５檔按摩模式供調較，配備４種專業按摩頭，而且輕且小巧、動力十足，更配置智能保護系統有效放鬆肌肉。

第二代紅外線3D指壓揉捏按摩器：配備4大4小共8個按摩滾球，為您放鬆身心和舒緩肌肉疲勞，而且設有3個速度强度等級以供調節，給與不同身體部位適當的按摩力。