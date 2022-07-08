口腔衛生｜脷苔厚重發白飄臭味恐染5疾病　3種清潔法改善厚重舌苔

舌頭除了能協助人類品嚐、咀嚼、發聲外，它其實還能反映出一個人的健康狀況，尤其表面舌苔型態更透露着身體警訊，大家千萬別忽視了！外國研究指出，舌頭上若出現厚厚舌苔就要小心恐染上「5種口腔疾病」，其中像是口腔潰瘍，即便這不具傳染力，卻也代表着口腔內部出現病變，因此大家趕緊透過「3種清潔法」處理掉厚重舌苔吧！



根據台灣《東森新聞》引述英國《NHS》報道，舌頭上的舌苔狀況其實和身體健康有所關聯，若當你出現厚厚一層發白舌苔，且口氣不佳時，那就要小心這恐導致「5種口腔疾病」：

▼舌苔厚重發白飄臭味恐染5疾病（點圖放大👇👇👇）

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1、口腔潰瘍（Mouth Ulcer）

常見症狀為水泡、圓瘡，這其實是口腔內或牙齦出現的小病變，不具傳染威脅。

2、白斑（Leukoplakia）

看起來凸凸的，不過用力刮除卻不會脱落。

3、扁平苔蘚（Lichen Planus）

一種表皮慢性病，症狀有口腔潰爛、痕癢、紅疹、舌頭、口腔冒白斑、牙齦疼痛等。

4、地圖舌（Geographic Tongue）

一種不會傳染的舌部炎症。

5、鵝口瘡（Oral Thrush）

主要為白色念珠菌真菌所引起，大部分真菌於口腔內膜聚集且發癢。

舌苔需要清潔嗎？（按圖了解👇👇👇）

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此外，報道同時分享出「3種清潔法」能改善厚重舌苔：第一為「換軟毛牙刷」，並在刷牙過程中減輕力道，避免口腔內部和牙齦受到傷害；第二為「定期清理舌苔」，最好用專門舌苔刮刀小心刮除；第三為「習慣用吸管喝飲料」，避免飲料殘留物留在舌頭上。

不僅如此，在挑選牙膏時千萬別選用容易傷害口腔黏膜的「月桂硫酸鈉」成分，而飲食習慣最好也要改變，儘量以清淡食物為主，辛辣、太酸、過於油膩等都最好避免，並同時戒掉抽煙、喝酒等不良習慣，否則舌苔厚重狀況恐惡化。

▼舌苔的顏色多寡，其實都有助你了解自己的身體狀況，按圖看如何從舌頭表現判別自己的體質（按圖了解👇👇👇）：

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