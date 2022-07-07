新冠肺炎｜本港確診個案達3,028宗 張竹君：預計一兩周後達6000宗
撰文：健康Easy
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本港疫情再有加劇趨勢，連日來的確診數字已達千位數，今日（7日）更突破3,000宗，單日確診數字達到3,028宗，本地感染佔2,856宗，當中包括201宗學校呈報個案。另輸入個案佔172宗，並新增1宗死亡個案。
據衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，201宗的學校呈報個案涉180間學校，包括163名學生及38名教職員，有80間學校在過去7天有2宗或以上個案，並建議以下兩間學校的個別班級停課一周：
1. 港仔迦南幼稚園（香港仔）：K3UKB有16名學生，當中2學生確診，這班停1星期
2. 馬鞍山靈糧小學（ 利安邨）：6D班有29學生，當中有3人確診，要停課一周
另有兩間院舍出現個案，當中敬福護理院有2名院友和1名職員確診，同層21名院友要檢疫。匡智愛東宿舍有1名院友確診，其他院友要檢疫，患者曾經到訪賽馬會匡智小西灣工場，工場早幾日亦曾出現病例，防護中心將發出強制檢測公告。
根據過去幾星期的上升趨勢，張竹君估計一至兩周後確診數字或到6,000宗，到時將對醫療服務構成壓力。
此外，張竹君又指出，變種新冠病毒BA.4或BA.5的感染比例似乎正在上升，世衞亦指BA.5似乎正在取代其他病毒株，過去一個星期佔全球個案的比例，由37%上升至52%，BA.4就由11%上升至12%，而BA.2或BA.2.12.1的比例就下降。張竹君指，世衞已表示暫時未有證據顯示BA.5的嚴重性較高，但隨著感染數字上升，入院、病重和死亡個案也會隨之增加，希望市民緊守防疫措施。
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