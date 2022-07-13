長者身體檢查2022 ｜長者常見疾病有哪些? 糖尿三高腦退化點預防?

【長者身體檢查2022】隨著年紀增長，身體機能會逐漸衰退，同時亦會出現膝頭痛、心口痛、無記性等健康小問題；但這些小問題往往是誘發嚴重疾病的警號。如果未有及時發現及處理，恐怕會錯過最佳的治療時機。本文將列出長者常見的疾病，並提供多個體驗計劃的詳情，各位可因應家中長者的生活習慣及健康需要，選擇適合他們的身體檢查。

各位可因應家中長者的生活習慣及健康需要，選擇適合他們的身體檢查（圖片：Shutterstock）

【長者身體檢查2022】長者常見疾病一覽

骨質疏鬆



11.保持骨骼健康｜西蘭花可強健骨骼，其維他命K及鈣質，都是維持骨骼健康、強化關節必不可少的營養素，而磷、鋅、維他命A及C等，都有類似作用。一項試管實驗顯示，西蘭花的蘿蔔硫素，甚至能預防骨質疏鬆。（GettyImages）

【長者身體檢查2022】骨質會在35歲後逐漸流失，故患上骨質疏鬆的風險會隨年齡一同增長；當患者的骨質密度減少，骨骼結構就會變得脆弱，繼而引致疼痛、骨折及其他併發症，患者可能會喪失自我照顧能力。尚醫健康 — 骨質密度超聲波檢查，透過超聲波技術檢測腳部骨質情況，從而評估及對比身體年齡應有的骨質水平。

【長者身體檢查2022】莊柏醫療 — 精選10項綜合X光骨質密度檢查＆關注骨質疏鬆檢查組合，除了包含X光骨質密度檢查，更設有鈣、磷及維他命D等相關血液化驗，有助醫生診斷出骨質疏鬆症及進行飲食、保健品等健康建議。

關節炎



【長者身體檢查2022】膝關節和軟骨組織會因為長年的磨擦而出現勞損，加上關節液分泌減少，大部分長者會患有退化性關節炎或其他相關的關節問題。莊柏醫療 — 28項關節健康檢查，檢查項目包括骨骼組合、貧血組合、關節發炎組合等，有助及早找出痛症根源，對症下藥。

脂肪肝/肝炎



要定期接受健康檢查，才能掌握肝臟健康，避免延誤求醫。 (資料圖片)

【長者身體檢查2022】不少男士都愛食精緻澱粉、酒精及高熱量的食物，又缺乏運動習慣，不健康的生活習慣長遠會影響肝臟健康，增加患有肝硬化、肝炎及脂肪肝的風險。即使肝臟發生病變，身體亦不會出現明顯症狀或疼痛，故往往要待病重時才能得知自己患病。因此，要定期接受健康檢查，才能掌握肝臟健康，避免延誤求醫。

莊柏醫療 — 18項肝臟健康檢查，檢查組合包括肝功能、甲乙型肝炎組合、肝纖維化掃描、體格檢查等；更備有最新型號的肝纖維化掃描，使用無創傷方法即可反映纖維化程度及脂肪肝問題，免卻傳統肝活組織檢查的痛苦及風險。

【長者身體檢查2022】若不幸罹患脂肪肝，莊柏醫療更設計了三個月療程，為脂肪肝患者全面改善脂肪肝，療程包括肝纖維化掃描、專科面診、營養調理和中醫，從控制飲食及血脂分析方面協助患者改善脂肪肝。

糖尿病



根據衛生署的數據顯示，糖尿病更是香港十大頭號殺手之一（圖片：jixiangjili）

【長者身體檢查2022】當胰臟分泌的胰島素不足或無法發揮功能時，體內血糖難以回復至正常水平，長遠就會形成糖尿病；隨著年紀增長，加上中年發福又缺乏運動，罹患糖尿的風險將會倍增。根據衛生署的數據顯示，糖尿病更是香港十大頭號殺手之一。

高血壓及糖尿病大多數沒有明顯症狀，往往令患者延誤求醫；不少患者更在出現併發症後才發現，最終錯過治療黃金時間。莊柏醫療 — 42項進階高血壓及糖尿病檢查，檢查項目包括血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸及小便常規等。及早檢查有助了解家中長者的身體狀況，並盡早開始預防糖尿病；如果家族有糖尿病史，就更應儘快進行體檢。

眼、腦功能退化



認知障礙症患者的腦細胞死亡速度會比正常人更快，使腦功能加劇衰退，從而影響記憶、思考、行為及自理能力（資料圖片／吳鍾坤攝）

【長者身體檢查2022】隨年紀增長，眼球內原本清澈的晶狀體會變得混濁，導致視力模糊。白內障初期，病人未必會意識到，但白內障會隨時間而惡化，視力會逐漸變得朦朧及黯淡，影響閱讀、駕駛等的日常生活。與此同時，腦細胞亦會隨年齡增長而減少，而認知障礙症患者的腦細胞死亡速度會比正常人更快，使腦功能加劇衰退，從而影響記憶、思考、行為及自理能力。

新都醫療推出的ARIA 視網膜圖像分析及全面眼睛檢查套餐， ARIA視網膜圖像分析技術由中大研發，有助評估認知障礙風險，並提供多項包括色覺普查、眼內壓量度及眼底影像拍攝等視光檢查，助你守護爸爸的眼睛及腦部健康。

心血管疾病



心臟病是香港第三號殺手，而當中冠心病最常見，死亡率亦最高。（圖片：Shutterstock）

【長者身體檢查2022】血管的彈性會隨年齡而減少，繼而出現血管硬化、增厚的現象，容易出現高血壓及心臟問題。除了需要注意日常飲食，亦要定期檢查心血管健康，並適當調節生活作息，以減低患上心臟病、心肌梗塞、中風等疾病。尚醫健康推出的綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查，檢查項目包括超聲波頸動脈壁厚度掃描 (IMT)、靜態心電圖共72項，助你保障父親的心臟健康。

癌症



【長者身體檢查2022】癌症一直都是香港的頭號殺手，雖然醫學上針對大部份癌症的成因仍未有明確解釋，但已有研究顯示癌症最重要的誘因是不良的生活方式，如吸煙、缺乏運動、酗酒和曝曬等。

早期癌症並沒有明顯徵兆，故建議定期驗血檢查，並及早接受治療 (圖片: ShutterStock)

早期癌症並沒有明顯徵兆，故建議定期驗血檢查，並及早接受治療。莊柏醫療全面癌指標檢查，檢查項目包括肝臟、胰臟、鼻咽、前列腺等常見癌症類型，幫助了解長者的身體狀況，倍加安心。

莊柏醫療的全面癌指標檢查(女)，檢查項目包括多項癌指標檢查，包括肝臟、胰臟、乳房、卵巢、鼻咽、大腸，更切合女性需要。

【長者身體檢查2022】長者宜定期進行基本檢查以保安心！

【長者身體檢查2022】隨著年齡增長，身體機能會日漸退化，即使身體未有明顯症狀，亦建議長者定期進行基本身體檢查，掌握自己的健康狀況。

建議長者定期進行基本身體檢查，掌握自己的健康狀況（圖片：engoo）

莊柏醫療的81項精選長者健康檢查，檢查項目包括血脂分析組合、糖尿組合、維他命B-12、維他命D、葉酸、腎功能、梅毒、甲狀腺組合、骨骼組合、貧血組合、小便常規、大便常規及大便潛血等。此外，維他命B-12、葉酸、甲狀腺、梅毒血清測試等，更是常見化驗以作輔助診斷腦退化的指標，有助長者及早發現物體潛在的健康問題，有效減低及防止嚴重疾病對身體構成的威脅。

莊柏醫療 — 83項尊尚長者健康檢查，特設了X光骨質密度檢查, 有助醫生更快診斷出骨質疏鬆症並且及早對症下藥，更設有鈣、磷及維他命D等相關血液化驗觀察是否需從飲食或保健品改善營養吸收。此外，維他命B-12、葉酸、甲狀腺、梅毒血清測試等，更是常見化驗以作輔助診斷腦退化的指標。

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