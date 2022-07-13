點心｜12款點心鈉含量一覽 哪款點心最高鈉? 食安中心教進食貼士

到酒樓飲茶是不少港人的假日指定節目，不過一盅兩件的背後原來亦暗藏高鈉陷阱。本港食安中心周二（12日）公布了12款中式點心鈉含量，到底哪3款點心的鈉含量水平位列三甲？



到酒樓飲茶是不少港人的假日指定節目。（資料圖片）

蝦肉燒賣最高鈉 鮮蝦春卷、牛肉球隨其後

食安中心早前從不同中式食肆和點心店收集12款點心，共120個非預先包裝食物樣本及4款醬料樣本進行鈉含量檢測。

當中發現所有樣本的每100克食物含3毫克至680毫克鈉不等，平均鈉含量為330毫克。而在這次的檢測中，12款點心每100克食物的平均鈉含量由高至低分別排名如下：

．蝦肉燒賣：590毫克鈉

．鮮蝦春卷：480毫克鈉

．牛肉球：440毫克鈉

．蝦餃：430毫克鈉

．珍珠雞：420毫克鈉

．煎蘿蔔糕：380毫克鈉

．蒸叉燒包：320毫克鈉

．蒸粉果：310毫克鈉

．蒸菜肉包：230毫克鈉

．叉燒腸粉：180毫克鈉

．牛肉腸粉：160毫克鈉

．淨腸粉：66毫克鈉



而在20款的蝦肉燒賣及鮮蝦春卷樣本中，當中更分別有5個燒賣樣本及2個春卷樣本的鈉含量超過600毫克，亦即達到食安中心標準的「高鈉」水平。

根據世衞標準，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克 (5克鹽，即略少於一平茶匙食鹽) 。換算為上述檢測結果，食安中心心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）楊子橋表示：「若兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人鈉攝入量會佔世界衞生組織建議每日攝取上限的32%。」

▼同場加映，獲消委會總評最高分(四星半)的產品：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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叉燒腸加一湯匙豉油：鈉含量增逾1倍

楊子橋醫生亦提醒部份點心或會配上醬汁，此舉恐令鈉攝取量可上升超過兩倍。他舉例指，如一碟叉燒腸加入酒樓提供豉油份量的1/4，鈉含量會增加56%；若果加入1/2份量的豉油，即約一湯匙，鈉含量更上升110%。換言之，以叉燒腸樣本平均值180毫克計算，加入一湯匙豉油，鈉含量將升至378毫克，與煎蘿蔔糕相近。

因此，他亦建議食客可要求食肆把點心與醬料分開送上，進食時可先淺嚐味道再決定要否蘸醬料；亦建議業界以以獨立容器盛載醬料，讓食客按其口味添加於點心。

▼同場加映，消委會過去檢測火腿及火雞片鈉含量：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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過多鈉增高血壓風險

食安中心表示，由於身體攝取過多鈉會增加患上高血壓的風險，繼而再引發心臟病、中風和腎衰竭等疾病。因此，食安中心亦分別對食客及業界有以下建議，以免公眾攝入過量的鈉。

給市民的建議：

．留意個別點心種類的鈉含量會較高，保持均衡和多元化的飲食

．要求食肆把點心與醬料分開送上。進食時可先淺嚐味道再決定要否蘸醬料

．購買預先包裝點心時應參閱營養標籤，揀選鈉含量較低的產品



給業界的建議：

．留意所供應點心的鈉含量

．改良製作過程及轉變配料，如選用較低鈉含量的配料或天然配料

．以獨立容器盛載醬料

．除提供標準分量的點心外，可提供較少分量（如容許消費者按件數點餐）的點心

．設計套餐時，避免選擇鈉含量高的點心組合



▼同場加映，消委會五星總評米製麵食：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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