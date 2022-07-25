林超英｜用風扇過最熱7月 林超英：熱但不辛苦 天氣轉涼剩這方法

天文台至今已連續10日發出酷熱天氣警告，上水今午（25日）氣溫更恐達39度。不過，前天文台台長林超英則仍然堅持不開冷氣，日前亦出帖分享自己在家工作僅用風扇降溫，一句「熱，但不辛苦」更擲地有聲！對於本港近日的酷熱天氣，他今日在電台節目上坦言目前只有一個方法降溫！



林超英在社交媒體發帖文，張貼工作桌的照片，桌上有一部座枱風扇。（林超英Facebook截圖）

林超英：除咗等打風，無其他出路

本港氣溫連日酷熱，日前市區更錄得36.1度，成為1884年有紀錄以來，即138年來最高溫的七月天。曾強調自己10年不開冷氣的前天文台台長林超英，周日（24日）再出Post「傳教」，表示自己在家對電腦工作，「感謝15cm(直徑)USB風扇為我製造氣流，相對濕度60%左右，熱，但不辛苦」，帖文再次惹來熱議。

不少網民表示「你已經環保埋我個份，多謝你」、「你叫工廠停工一日，可能你就可以開一年冷氣」、「環保歸環保，健康歸健康。35度只用小風扇散熱。小心會中暑」、「健康要緊呀，唔好鬥氣」

林超英今日（25日）上電台訪問再補充指，本港的酷熱天氣目前只能靠打風才能降溫，因香港現正受到副熱帶高壓脊影響，「高壓脊壓住無得搞，要佢(高壓脊)退少少，等風雨走入嚟先可以降溫，除咗等打風，無其他出路」。

長遠而言，林超英直言天氣持續酷熱是必然的，「將來只有更加熱......唔好以為捱一、兩年會好啲，可能會降少少，但五、六年後會報復式上升，大家要有心理準備去應對咁炎熱天氣」。

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林超英：你唔吹過（風扇）唔知自己鍾意

對於不開冷氣的心得，林超英強調最重要是製造氣流，因氣流帶走熱量，令皮膚表面溫度相對下降，「溫柔嘅氣流將汗蒸發，令皮膚溫度降低」。因此在上午工作時，他會用USB風扇吹上半身，「我係熱，有少少冒汗，但唔辛苦。」

不過，電台主持就質疑並非所有人能抵受「溫柔嘅氣流」，林超英反駁：「你吹過你就知，你唔吹過唔知自己鍾意，因為你無試過！」

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天時暑熱，林超英多年來堅持不開冷氣。（資料圖片 / 羅君豪攝）

睡房蚊帳、工作枱均裝風扇仔

林超英亦曾在「環保觸覺」以短片分享自己家居設置，教市民如何不開冷氣亦可涼快。

▼林超英不用冷氣，3招解暑:（按圖了解）

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第一招 垂直窗簾



要防止太陽光射進屋內，所以要用窗簾在日間擋住陽光，從而減低室內溫度。

第二招 蚊帳內開風扇仔



林超英指自己睡覺時會使用蚊帳，但因人體睡覺時會有熱力散發，導至「愈瞓愈熱」，所以他會在蚊帳內放置於電腦商場購入的USB風扇仔，並用支架掛起。

第三招 工作枱上放小風扇



林超英表示自己由早到晚大部分時間都坐在工作枱前工作，坦言只是坐在電腦前都覺得熱及出汗，於是他會放置一把小USB風扇，便可有微微涼風解決問題。

林超英過往曾於facebook上載自己的「0元電費單」，證明自己用電量之低，受惠於政府資助已連續兩年零電費。林超英表示，少用電不降低生活質素，他以今年1月的電費單為例，兩個月用192度，平均每天3.2度，家有兩口，每人每天1.6度。他續指，家中有雪櫃、電熱水煲、洗澡熱水、洗衣機、乾衣機、焗爐、蒸爐、微波爐、多士爐、攪拌機、洗碗碟機、風筒、電腦、電視、數據機（modem）等等，

他又建議，市民多利用天然氣流，用風扇而盡量少用空調、用一級能源標籤電器、所有電器不待機和不用則關電源（包括modem）、夏天不用熱水洗澡等。

▼同場加映，4招清熱消暑妙招（按圖👇👇👇）

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