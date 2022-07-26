LDK評測卸妝油僅3款獲A級認證 FANCL、innisfree、Nivea均有評分

要擁有健康亮麗的皮膚，日常的清潔就不可忽略。假如每日做好清潔，膚質卻依然不理想，就有可能是你的潔面產品或者使用方法，不適合你的肌膚。日本雜誌《LDK the Beauty》選出市面上12款人氣卸妝油進行實測，其中包括港人熟悉品牌：FANCL、MEDIHEAL、Saborino、innisfree、Nivea、KANEBO及雪肌精等，助大家選購產品。



清潔力強的潔面產品確實有效令毛孔擴張以達到清潔的效果，但同時都會引致乾燥的問題。此外，過分摩擦皮膚亦會造成色素沉澱。相反，如果產品清潔力不足，殘留在臉上的化妝品又會堵塞毛孔，加速皮膚老化。

因此，為了維持良好的皮膚狀況，就應該按照自己的年齡以及膚質，選用適合自己的產品。但是，市面上的潔面產品五花百門，例如：卸妝油、卸妝膏、卸妝啫喱、卸妝霜等等，還有一些產品標榜自己不含油性成分，光看別人的用後感都已經頭暈眼花。

為了維持良好的皮膚狀況，應該按照自己的年齡以及膚質，選用適合自己的產品。（《LDK the Beauty》）

卸妝油實測

為了平衡清潔力和對皮膚的負擔，實測分成以下3個項目進行。

驗證1：潔淨力



是次實測以底妝作為基準，測試能卸掉多少。實測先將難卸掉的粉底液塗上人造皮革，然後使用各款卸妝油，同樣在不怎麼用力下以均一的圈數打圈圈後沖水，再比對剩下多少粉底液。凹陷的位置剩得越少粉底液越高分。

驗證2：保濕力



即使潔淨力有多高，如果使用後皮膚緊繃也不好。為了測試使用後的皮膚水分，雜誌找來數名女性測試者，將卸妝產品塗上手臂後，以同樣的方式用溫水洗走卸妝油後擦乾水分。在30分鐘後，用專門的儀器測量皮膚水分含量。

及後把所有人的前後水分含量作對比，取出平均數後，分為最保濕的「超補水」、「濕潤」、「一般」，以及「略嫌不足」4個評價，再以分數表示。

雜誌在擦乾水分的半小時後，用專門的儀器測量皮膚水分含量。（《LDK the Beauty》）

驗證3：成分



潔面產品理應以潔淨成分為中心之餘，仍不忘關注對肌膚的呵護。以廠商公佈的成分表為基礎，請化妝品的專家作出分析。根據潔淨成分以外，比如含神經醯胺以及低敏成分的話則加分；含乙醇等酒精之類的致敏成分則減分，再整體作出評價。

評測結果

最終在12款樣本中，僅有3個款樣本獲A級評價，其餘產品在綜合評分後均落入B級評價，有可能是清潔力足，卻令皮膚乾燥。大家可按照自身的皮膚狀況選取適合的產品，萬一有任何過敏或不適，亦建議即時向醫生查詢。

※以下價格為2022年7月按日本網站列出的價錢作即時匯率換算，實際售價會因應銷售點而有所不同，僅供參考。

▼卸妝油推薦｜按圖看《LDK the Beauty》實測12款卸妝油結果，揀選最適合自己的產品（按圖了解👇👇👇）

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卸妝產品挑選方法

卸妝油最乾燥？ 卸妝膏人氣跑出

雖然這次的實測結果只包含卸妝油，但雜誌亦有簡單解釋一下不同類型的卸妝產品有何分別，以及比較適合怎樣的膚質。

卸妝產品從來都不是「潔淨力強＝好」，而是要根據當日是濃妝還是淡妝再使用相應的產品。濃妝的日子可以用卸妝力較強的卸妝油；淡妝的日子用有基本卸妝力的卸妝乳就可以了。盲目地使用潔淨力強的產品有可能導致「過度清潔」，反而加速皮膚老化。

▼9個夏日常見皮膚問題（按圖👇👇👇）

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Ⅰ. 卸妝油

在眾多的卸妝產品中，卸妝油的清潔力是最強的。適合較濃妝的日子，同時能卸下防水等持久力較強的彩妝。可是，由於卸妝力強的關係，有可能連同皮膚本身需要的油脂亦一同卸掉，皮膚乾燥的人有可能會覺得不適。

Ⅱ. 卸妝膏

卸妝力和卸妝油不相伯仲，同樣適合較濃妝的日子使用。卸妝膏一接觸到皮膚後就會被體溫融化，變成和卸妝油一樣的質感。因為它有不錯的保濕效果，近年相當之受歡迎。

Ⅲ. 卸妝啫喱

卸妝啫喱有分為油性和水性啫喱兩種，油性的話清潔力較高。主要適用於一般的妝容，質感比較清爽不黏稠，在目前的夏季時節很受歡迎。

Ⅳ. 卸妝霜

雖然清潔力不及卸妝油和卸妝膏之類的產品，但都算比較強力的一種。由於含有較多油性成分，使用感比較厚重，較適合皮膚乾燥的人士。

Ⅴ. 卸妝乳

卸妝乳較適用於卸除自然的淡妝，當化妝的時候用上了防水等較持久的化妝品，就未必能夠卸乾淨。因為它的清潔力較弱，可減輕皮膚的負擔，較適合乾燥肌膚或敏感肌膚的人士使用。

Ⅵ. 卸妝水

主要成分為水，所以使用上非常清爽。某些產品更加入保濕成分，但清潔力是眾多產品中最低的，使用的時候必需先沾濕化妝綿並加以拭抹才能卸妝。

Ⅶ. 卸妝濕紙巾

卸妝濕紙巾是廠商預先加入了卸妝溶劑，只需拭抹就能卸妝。雖然很方便，但變相會摩擦並刺激到皮膚，長遠有可能會造成皺紋。建議只是應急的時候才使用拭抹式的卸妝產品。

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有接睫毛和油痘肌應選非油性卸妝產品

不論是有接睫毛，還是油痘肌的人士，均建議選用非油性的卸妝產品。普遍的接睫毛都不利接觸油性產品，如果使用油性卸妝，有可能會把接上去的睫毛都一併卸掉。假如真的需要卸濃妝，最好先確認產品包裝有標籤着「まつエクOK（接睫毛OK）」才選用。

非油性的卸妝產品潔淨力較弱，原本是適用於受損肌膚或者自然淡妝的人士。但由於油痘肌本身的皮脂分泌量就偏多，與其是冒着激發更多暗瘡的風險來使用油性卸妝產品，更建議用非油性的界面活性劑來卸妝。

適合自己才是真正的「A級卸妝油」

綜合結果，《LDK the Beauty》最推薦的產品為「FANCL MCO 納米卸粧液」，認為它溶解妝容的速度真的很快，而且用後的潔淨感令人非常讚嘆。不過，潔面產品始終都是要配合當日的皮膚狀況和妝容的濃淡去選取適用的產品，只有用上最適合自己的產品而非盲目跟從，才能獲得真正的好皮膚。

（資料來源：《LDK the Beauty》）