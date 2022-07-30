感冒飲食｜洋甘菊薄荷熱飲助紓緩鼻涕咳嗽 4飲品助感冒加速康復
撰文：中天快點TV
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感冒除喝水還能喝什麼？台灣營養師李婉萍透露，除補水能加速康復外，高C果汁、無咖啡茶飲、蜂蜜水、雞湯也能攝取；若沒喝咖啡會不適，能適量飲用，但要多喝水，因咖啡有助於利尿。
李婉萍表示，不少人認為感冒該喝「運動飲料」，其實不一定要攝取這類產品；若胃口差、沒食慾，能用運動飲料攝取糖分補充熱量，但不能當水喝。她說，若感冒又拉肚子，運動飲料需搭配「等量白開水」中和，避免情況惡化。
感冒喝什麼有幫助？（按圖了解 👇👇👇）
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李婉萍指出，維他命C有利於感冒康復，開水加入少量新鮮檸檬汁、橙汁或用發泡錠補充，皆能攝取維他命C，但應避免過量，每日攝取上限為2000毫克；康復前，應避免攝取酒精、咖啡因或高糖量飲品，以免身體脫水；最好選擇無咖啡因的茶，如洋甘菊、薄荷、玫瑰花等，熱飲更有助於緩解鼻涕、咳嗽、打噴嚏等負面症狀。
李婉萍說，開水或上述飲品加入微量蜂蜜，有助改善咳嗽與睡眠；但未滿1歲嬰兒不應攝取蜂蜜。她說明，若因感冒導致食慾差，能攝取雞肉與蔬菜補充人體所需的蛋白質、維他命與礦物質，增強免疫力；有研究指出，雞湯的成分有助緩解體內發炎、提升免疫力。
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