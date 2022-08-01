減肥｜士多啤梨醋助減腰圍8cm！醫生教3材料自製配乳酪食最有效

想健康瘦身其實有千萬種配搭，最近日本有醫生分享製作士多啤梨醋食用，只要每日一匙不但幫助腸胃健康，更實測連續食用1個月，腰圍可激瘦8cm！士多啤梨醋有甚麼好處？如何配搭食材令減肥效果加倍？



日本節目《教えてもらう前と後》邀請當地內科醫生石原新菜，分享士多啤梨醋的效用。他解釋，成功瘦身的關鍵，除了要消除脂肪堆積，還需重視宿便、代謝問題。而士多啤梨醋就是將草莓、冰糖及醋調成完美比例，釀成水果醋飲，在三餐飯後或飯時搭配飲用，能去油解膩、加強飯後消化能力。

他續指，士多啤梨中含有多酚、維他命C、鈣質，以及豐富食物纖維，加上醋的整腸效果，飲用士多啤梨果醋可以改善腸臟健康，排走宿便。

節目中更有女嘉賓進行實測，她在沒有特別節食和運動的情況下，只靠士多啤梨醋飲，腰圍減了8cm，體重亦減了1kg，便秘問題亦得到改善。

自製士多啤梨醋步驟要知

石原醫生表示，士多啤梨果醋的製作十分簡單，只要數個步驟即完成。

士多啤梨果醋



材料：士多啤梨 250克、冰糖 250克、醋 500毫升



做法：將材料倒進玻璃樽裡搖勻，搖勻後放進雪櫃冷藏1-2日



士多啤梨果醋經雪藏後，只要在每次用餐時飲用一個大湯匙的份量便可，它足夠刺激腸臟蠕動達到通便效果。此外亦可搭配其他食用方法，例如加入梳打水變成飲品，也可加入乳酪中食用。

而石原醫生也提醒飲用士多啤梨果醋的宜忌。

忌空腹飲用



空腹時的胃酸分泌一般較多，若再喝果醋的話，容易刺激和破壞腸道粘膜，故建議睡前或餐後才喝。

需稀釋6至10倍



士多啤梨和果醋味道偏酸，過量服用容易灼傷口腔和食道粘膜，甚至會令腸道潰瘍，因此應該適可宜止，亦要稀釋6至10倍後飲用。

月經期間忌飲



果醋或會影響子宮收縮，經期期間也不宜飲用。

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